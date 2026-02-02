Hội Doanh nghiệp TP. Vinh tại Hà Nội: Tạo việc làm, không ngừng nâng cao thu nhập cho người lao động

Ngày 31/1/2026 tại Trung tâm Tổ chức sự kiện Cung xuân, số 01 Phố Võ Thị Sáu, Phường Bạch Mai, TP. Hà Nội, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Tổng kết 10 năm hoạt động, đánh dấu một chặng đường hình thành và phát triển đầy nỗ lực, gắn bó và nghĩa tình của cộng đồng doanh nhân là những người con xứ Nghệ tại Thủ đô.

Nhịp cầu kết nối

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và xúc động với sự tham dự của hơn 300 đại biểu, là những người con xứ Nghệ đang sinh sống, học tập và công tác tại Hà Nội; trong đó có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cơ quan Trung ương, Thủ đô Hà Nội và tỉnh Nghệ An; cùng đại diện nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh thường quân đồng hành.

Trước buổi lễ, Ban Lãnh đạo Hội đồng hương Nghệ An, Ban Lãnh đạo Hội Đồng hương Thành phố Vinh, Ban Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội cùng các thành viên và đông đảo người con xứ Nghệ hiện đang sinh sống và học tập, làm việc tại Thủ đô đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa, đặc biệt là dâng Trống đồng Hoa Sen tại Khu tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ Võ Thị Sáu vừa được khánh thành sáng ngày 10/1/2026 trong khuôn viên Công viên Võ Thị Sáu, phường Bạch Mai, TP. Hà Nội, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tấm lòng tri ân sâu sắc đối với thế hệ đi trước đã có nhiều đóng góp, hy sinh cho đất nước. Đây cũng là hoạt động xuyên suốt trong mọi hành trình của tổ chức Hội.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thành - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Thành phố Vinh tại Hà Nội, Ủy viên Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội cho biết: “Ngày 28/10/2012, Hội đồng hương Thành phố Vinh tại Hà Nội đã chính thức thành lập Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội. Chặng đường hơn 10 năm hoạt động chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để ghi lại biết bao nỗ lực, sự gắn bó và nghĩa tình của những người con Thành phố quê hương Bác Hồ kính yêu đang sinh sống và lập nghiệp ở Thủ đô. Trong suốt chặng đường ấy, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội đã từng bước khẳng định vai trò là nhịp cầu kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp với chính quyền các cấp, là nơi đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các doanh nghiệp hội viên”.

Sau hơn 10 năm hoạt động, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội đã quy tụ được nhiều doanh nghiệp hội viên trên tất cả các lĩnh vực đầu tư, sản xuất, thương mại và dịch vụ. Các doanh nghiệp không chỉ năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ Tổng kết 10 năm hoạt động.

Hướng về quê hương, hướng về cộng đồng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Trúc - Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty Vàng Agribank Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng hương Thành phố Vinh - Cửa Lò chia sẻ: “Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi được gặp gỡ những người con quê hương Thành phố Vinh nói riêng và Nghệ An nói chung đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Trước hết, tôi rất muốn dành sự trân trọng, đánh giá cao Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội. Đây là một mô hình rất đẹp và ý nghĩa. Dù quy mô chưa lớn, nhưng Hội đã thực sự trở thành nơi để những người con Thành phố Vinh gặp gỡ nhau, kết nối và cùng nhau chia sẻ hành trình làm ăn, lập nghiệp tại Thủ đô. Hoạt động của Hội không chỉ nhằm phục vụ sản xuất, kinh doanh, mà còn luôn đồng hành và phát triển cùng doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn và tìm kiếm cơ hội mới. Điều đáng quý là trong mọi hoạt động, Hội luôn thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hướng về quê hương bằng nhiều việc làm cụ thể và đầy nghĩa tình…”.

Bên cạnh vai trò kết nối doanh nhân với doanh nhân, Hội còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với quê hương, góp phần tạo nên các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và hợp tác giữa các doanh nghiệp của Hội với chính quyền và doanh nghiệp tại quê nhà. Thông qua đó, không chỉ mở ra cơ hội hợp tác kinh tế, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó giữa người con xa quê với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình. Một trong những ý nghĩa nhân văn trong hoạt động của Hội là những chương trình thiện nguyện hướng về quê hương, là sự chung tay, góp sức chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, góp phần vun đắp tình quê, nghĩa đồng hương, sự gắn kết và trách nhiệm với cộng đồng.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch thay mặt Lãnh đạo Khu di tích đã trao Thư khen và tặng hoa cho Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội và Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh - một sự ghi nhận có ý nghĩa sâu sắc về mặt tinh thần và xã hội.

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Thư khen và tặng hoa cho Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội, Đại diện dòng họ Nguyễn Sinh, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh, Câu Lạc bộ dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh tại Hà Nội.

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh đã được ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện là Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao Quyết định thành lập Chi hội Sen Vàng, mở ra hướng phát triển mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng gắn với hoạt động doanh nghiệp.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Vinh đã được ông Nguyễn Hồng Quân - Nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hiện là Chủ tịch Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam trao Quyết định thành lập Chi hội Sen Vàng.

Khép lại buổi lễ là niềm tin và kỳ vọng cho chặng đường phía trước. Tin tưởng rằng, sau dấu mốc 10 năm, Hội Doanh nghiệp Thành phố Vinh tại Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả hơn; phát huy mạnh mẽ vai trò liên kết, các hội viên tích cực hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh; đồng thời tích cực đồng hành cùng quê hương trong các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động an sinh xã hội./.