Tây Ninh: Hải quan thông quan trở lại nông sản tại Xa Mát, Chàng Riệc, gỡ khó cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tây Ninh và công điện hoả tốc của Cục Hải quan, Hải quan tại Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Chàng Riệc, Chi cục Hải quan khu vực XVII đã thông quan trở lại các mặt hàng nông sản nhập khẩu từ Campuchia, kịp thời giải tỏa ách tắc, giảm thiệt hại cho doanh nghiệp và thương lái.

Cụ thể, chiều ngày 31/1, hoạt động thông quan nông sản nhập khẩu từ Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát và Cửa khẩu Chàng Riệc (tỉnh Tây Ninh) được khôi phục sau thời gian gián đoạn.

Hiện nay, Cục Hải quan tích cực phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố tháo gỡ vướng mắc cho các lô hàng nông sản.

Đến 21h30 ngày 31/1/2026 tại các cửa khẩu địa bàn Tây Ninh tình hình đã được giải quyết. Tại các cửa khẩu Xa Mát, Chàng Riệc, Vạc Sa, lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XVII vẫn đang nỗ lực giải quyết thủ tục cho đến lô hàng cuối cùng để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho doanh nghiệp.

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Quốc tế Xa Mát thông quan hàng hoá cho doanh nghiệp trong tối ngày 31/1/2026. Ảnh: HQ

Việc thông quan trở lại được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Y tế trong kiểm tra, xác nhận điều kiện an toàn thực phẩm đối với các lô hàng. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Chi cục Hải quan khu vực XVII thực hiện thủ tục thông quan theo đúng quy định, bảo đảm quản lý nhà nước nhưng không để phát sinh ách tắc.

Việc hải quan kịp thời tổ chức thông quan tại Xa Mát và Chàng Riệc không chỉ giúp khơi thông dòng chảy hàng hóa nông sản qua biên giới, mà còn thể hiện tinh thần chủ động, linh hoạt trong thực thi công vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần ổn định hoạt động thương mại biên giới Việt Nam- Campuchia trong giai đoạn cao điểm đầu năm 2026.

Trước đó, ngày 30/1/2026, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành văn bản về việc thực hiện thông quan các mặt hàng nông sản tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đề xuất của liên ngành Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, cùng Chi cục Hải quan khu vực XVII.

Theo UBND tỉnh Tây Ninh chủ trương cho phép thực hiện thông quan nông sản được đưa ra nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, tránh tình trạng ùn ứ hàng hóa nông sản tại khu vực cửa khẩu, đồng thời bảo đảm ổn định an ninh, trật tự tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia trong bối cảnh một số quy định mới về an toàn thực phẩm đang trong quá trình hoàn thiện hướng dẫn thực hiện.

UBND tỉnh Tây Ninh thống nhất cho phép thông quan các mặt hàng nông sản trong thời gian chờ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan tại Nghị định số 46/2026/NĐ-CP ngày 26/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Đây được xác định là giải pháp trước mắt của UBND tỉnh Tây Ninh, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản trong bối cảnh triển khai Nghị định số 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm. Trước đó, một số mặt hàng nông sản tươi như khoai mì, lúa, mía, trái cây… gặp vướng mắc do thời gian kiểm tra, lấy mẫu và chờ kết quả kéo dài, không phù hợp với đặc thù hàng hóa dễ hư hỏng.

Thực tế cho thấy, nếu áp dụng đầy đủ quy trình kiểm tra thông thường với thời gian chờ từ 7 - 15 ngày, nhiều lô hàng nông sản nguyên liệu có nguy cơ giảm chất lượng, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời ảnh hưởng đến trật tự, an ninh khu vực biên giới./.