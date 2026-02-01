Sáng ngày 1/2, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.074 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm tuần 0,46%, xuống mức 97,15 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.871 VND/USD - 26.277 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 25.720 đồng 26.110 đồng Vietinbank 25.595 đồng 26.135 đồng BIDV 25.768 đồng 26.128 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 28.414 - 31.405 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 30.066 đồng 31.652 đồng Vietinbank 29.897 đồng 31.617 đồng BIDV 30.432 đồng 31.790 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 155 đồng - 171 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 162.25 đồng 172.56 đồng Vietinbank 162.20 đồng 173.70 đồng BIDV 165.29 đồng 173.45 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 1/2/2026, tăng 115 đồng ở cả chiều mua và 95 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.350 - 26.450 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Tuần giao dịch cuối cùng của tháng Giêng chứng kiến nhiều diễn biến phức tạp trên thị trường quốc tế, đồng USD tiếp tục chịu sức ép suy yếu trước hàng loạt yếu tố bất định về kinh tế và chính sách. Chỉ số đồng đô la Mỹ (US Dollar Index - DXY) nối dài đà giảm từ tuần trước, lùi về quanh ngưỡng 95,50 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu.

Ngay từ phiên đầu tuần, đồng bạc xanh đã giảm giá rõ rệt khi thị trường tiếp tục điều chỉnh kỳ vọng đối với định hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong ngày 26/1, chỉ số DXY dao động quanh mức 97,46 điểm, thấp hơn so với các tuần trước đó, cho thấy áp lực giảm vẫn chiếm ưu thế.

Trong các phiên tiếp theo, xu hướng suy yếu của đồng USD tiếp tục được duy trì. Việc Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách gần nhất, đồng thời phát đi tín hiệu thận trọng, chưa vội vàng triển khai các đợt cắt giảm lãi suất mạnh, đã khiến kỳ vọng về lợi suất đồng USD không còn đủ sức hấp dẫn như trước. Dòng vốn quốc tế vì vậy có xu hướng phân hóa, tạo thêm sức ép giảm giá lên đồng tiền này trong ngắn hạn.

Bên cạnh yếu tố tiền tệ, bối cảnh chính trị và địa chính trị cũng góp phần ảnh hưởng tới diễn biến của đồng USD. Những tuyên bố và động thái chính sách liên quan đến thương mại, thuế quan và định hướng đối ngoại của Hoa Kỳ trong giai đoạn này làm gia tăng tâm lý dè dặt trên thị trường. Trong môi trường tài chính toàn cầu nhạy cảm với rủi ro chính sách, sức hấp dẫn của các tài sản định giá bằng đồng USD theo đó bị suy giảm.

Kết thúc tuần giao dịch, mặc dù đồng USD ghi nhận sự hồi phục nhẹ trong một vài phiên cuối, chỉ số DXY vẫn hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Điều này cho thấy xu hướng suy yếu của đồng USD không chỉ mang tính ngắn hạn, mà phản ánh sự điều chỉnh rộng hơn của thị trường trước những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ và tâm lý đầu tư toàn cầu.

Tổng hợp các yếu tố trên có thể thấy, trong tuần qua, đồng USD nhìn chung giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt. Chỉ số DXY duy trì ở vùng thấp hơn so với giai đoạn trước, phản ánh trạng thái thận trọng của thị trường và sự thích ứng của giới đầu tư trước những diễn biến mới của kinh tế vĩ mô và chính sách tiền tệ quốc tế./.