Ngày 1/2: Giá cao su thế giới tiếp tục tăng - giảm trái chiều

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay (1/2) tiếp tục diễn biến trái chiều, kết thúc tuần với mức tăng của Thái Lan và Trung Quốc, trong khi Nhật Bản giảm mạnh. Trong nước, giá cao su nguyên liệu ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn.

Giá cao su tại các thị trường chính hôm nay tiếp tục diễn biến trái chiều. Ảnh tư liệu

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch 31/1, tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 giảm 0,21% (35 Nhân dân tệ) về mức 16.550 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 đi ngang mức 63,4 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,1% (0,5 Yên) về mức 337 Yên/kg.

So với cuối tuần trước, giá cao su Thái Lan và Trung Quốc tăng lần lượt 1% và 2%, trong khi giá ở Nhật Bản giảm 4%.

Diễn biến thị trường cao su kỳ hạn kém khả quan trong vài phiên gần đây. Trong khi đó, tại Campuchia, Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt cho biết, kim ngạch xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su trong năm 2025 của quốc gia này đã vượt 8 tỷ RM (2 tỷ USD), tăng gần 37% so với năm 2024.

Hàng năm, khoảng 448.000 ha đất tại Campuchia được dành cho trồng cao su, với sản lượng khoảng 300.000 tấn cao su thiên nhiên. Tổng cục Cao su Campuchia cho biết xuất khẩu cao su thiên nhiên năm ngoái giảm nhẹ xuống 2,4 tỷ RM (604 triệu USD), giảm 9% so với năm trước đó.

Theo ước tính của Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), Thái Lan là nhà sản xuất lớn nhất với khoảng 5 triệu tấn/năm, tiếp theo là Indonesia với 2 triệu tấn, Việt Nam 1,3 triệu tấn, và Malaysia khoảng 535.000 tấn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 432 đồng/độ TSC/kg; giá thu mua tại đội sản xuất 422 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 379 - 384 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 345 - 393 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.