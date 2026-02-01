Ngày 1/2: Giá thép và quặng sắt đồng loạt giảm

Giá thép và quặng sắt hôm nay (1/2) đồng loạt giảm nhẹ khi các nhà giao dịch quan sát thấy lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc ngày càng tăng, trong bối cảnh giai đoạn tích trữ trước Tết Nguyên đán sắp kết thúc. Trong nước duy trì ổn định quanh mức 14.000 đồng/kg do nhu cầu suy yếu dịp cuối năm.

Giá thép và quặng sắt hôm nay đồng loạt giảm. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/1, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,2% (6 Nhân dân tệ) về mức 3.038 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt giảm 0,5% (4 Nhân dân tệ) về mức 808 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 1,06 USD xuống mức 103,61 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép Thượng Hải giảm 1,7%, quặng sắt Đại Liên tăng 0,8% và quặng sắt Singapore giảm 0,4%.

Giá hợp đồng quặng sắt giằng co khi các nhà giao dịch quan sát thấy lượng tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc ngày càng tăng, trong bối cảnh giai đoạn tích trữ trước Tết Nguyên đán sắp kết thúc và kỳ vọng vào nhu cầu nguyên liệu đầu vào sẽ sớm hồi phục.

Hợp đồng quặng sắt giao tháng 5/2026 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) chốt phiên giao dịch ban ngày tăng nhẹ 0,06% lên 791,5 Nhân dân tệ (113,91 USD)/tấn.Tính chung cả tuần, hợp đồng này tăng 0,18%, chấm dứt đà giảm của tuần trước.

Giá quặng sắt chuẩn giao tháng 3 trên Sàn giao dịch Singapore giảm 1,03%, xuống còn 103,7 USD/tấn, và giảm 1,08% trong cả tuần.

Theo một báo cáo của Shanghai Metals Market (SMM), tồn kho quặng sắt tại các cảng Trung Quốc tiếp tục tăng, nhưng khối lượng giao dịch vẫn ở mức trầm lắng.

Các mặt hàng thép chủ chốt trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) đồng loạt giảm, gồm thép cây giảm 0,48%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%, thép dây giảm mạnh 2,45%, còn thép không gỉ giảm 0,29%.

Thị trường trong nước

Theo dữ liệu từ SteelOnline, mặt bằng giá thép xây dựng trong nước hôm nay trong nước ổn định.

Tại miền Bắc: thương hiệu thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.010 đồng/kg. Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.840 đồng/kg. Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.050 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 14.040 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 13.840 đồng/kg. Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.330 đồng/kg.

Tại miền Trung: thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.600 đồng/kg. Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 14.250 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 14.050 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.130 đồng/kg.

Tại miền Nam: thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.800 đồng/kg. Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.740 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.430 đồng/kg./.