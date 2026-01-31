Ngày 31/1: Giá cà phê quay đầu tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (31/1) quay đầu tăng 300 đồng/kg so với phiên trước. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 100.500 - 101.800 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu vẫn đang vận hành trên nền giá cao kỷ lục so với nhiều năm trở lại đây, nhờ nguồn cung hạn chế và tâm lý găm hàng của nông dân.

Giá cà phê trong nước hôm nay dao động từ 100.500 - 101.800 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê hồi phục

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay dao động trong khoảng 100.500 - 101.800 đồng/kg, tăng bình quân khoảng 300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Tại Đắk Lắk và Đắk Nông, hai địa phương có mức giá cao nhất khu vực, cà phê được thu mua ở mức 101.800 đồng/kg sau khi tăng thêm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai giữ ổn định quanh mốc 101.100 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục là vùng giá thấp nhất với khoảng 100.500 đồng/kg.

Dù mức tăng chưa lớn, nhưng động thái phục hồi này cho thấy lực bán trên thị trường nội địa vẫn khá dè dặt. Nhiều nông dân tiếp tục lựa chọn giữ hàng trong kho thay vì bán ra ồ ạt, chờ đợi những nhịp tăng mới của thị trường thế giới, đặc biệt trong bối cảnh Robusta vẫn đang được đánh giá thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều tăng, Cụ thể, hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 0,82%, tương đương tăng 34 USD/tấn, lên mức 4.179 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2026 cũng nhích thêm 23 USD/tấn, đạt 4.096 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, cà phê Arabica trên sàn New York tiếp tục chịu áp lực giảm giá. Hợp đồng giao tháng 3/2026 giảm 1,56% xuống còn 345,5 US cent/pound, trong khi kỳ hạn tháng 5/2026 lùi về quanh 328,8 US cent/pound.

Giá tiêu tăng - giảm đan xen giữa các địa phương

Sau chuỗi ngày tăng mạnh thiết lập mặt bằng giá cao mới, thị trường hồ tiêu trong nước bắt đầu xuất hiện những nhịp điều chỉnh cục bộ. Dù mặt bằng chung vẫn neo ở vùng 150.000 - 152.000 đồng/kg nhưng biến động tăng - giảm đã xuất hiện giữa các địa phương, phản ánh tâm lý thận trọng hơn của thương lái.

Đồng Nai là điểm sáng hiếm hoi khi giá thu mua tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 150.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, Gia Lai quay đầu giảm mạnh 2.000 đồng/kg, xuống còn 149.000 đồng/kg, thấp nhất trên thị trường hiện nay. Đắk Nông cũng điều chỉnh giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, còn 151.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Đắk Lắk tiếp tục giữ vai trò vùng giá cao nhất với mức 152.000 đồng/kg, cho thấy nguồn cung tại khu vực này vẫn khá hạn chế. Bà Rịa - Vũng Tàu duy trì ổn định quanh mốc 150.000 đồng/kg, phản ánh giao dịch chậm nhưng không có áp lực bán ra lớn.

Nhìn chung, dù xuất hiện điều chỉnh cục bộ, thị trường hồ tiêu trong nước vẫn đang vận hành trên nền giá cao kỷ lục so với nhiều năm trở lại đây, nhờ nguồn cung hạn chế và tâm lý găm hàng của nông dân.

Trên thị trường thế giới, theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia giảm 0,37%, xuống còn 6.736 USD/tấn trong phiên giao dịch gần nhất.

Tại các quốc gia sản xuất lớn khác, giá nhìn chung đi ngang. Tiêu đen Brazil ASTA 570 tiếp tục giữ mức 6.150 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia duy trì vùng giá cao quanh 9.000 USD/tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam cũng không thay đổi, phổ biến trong khoảng 6.400 - 6.600 USD/tấn tùy chủng loại.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá Muntok Indonesia giảm nhẹ xuống 9.269 USD/tấn, trong khi tiêu trắng Việt Nam và Malaysia vẫn giữ ổn định ở mức lần lượt 9.150 USD/tấn và 12.000 USD/tấn./.