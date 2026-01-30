BAF vững vàng trước biến động, hướng tới kỷ lục lợi nhuận năm 2026

(TBTCO) - Giữa bối cảnh năm 2025 đầy biến động của ngành chăn nuôi, BAF Việt Nam vẫn thể hiện năng lực chống chịu và thích ứng tích cực khi duy trì tăng trưởng lợi nhuận gộp 14,7%, đạt 812,7 tỷ đồng, cao nhất trong nhiều năm, cùng giá vốn và chi phí sản xuất được kiểm soát hiệu quả. Với chiến lược mở rộng chủ động, BAF từng bước thoát đáy, hướng tới doanh thu 8.720 tỷ đồng và lợi nhuận kỷ lục 1.036 tỷ đồng năm 2026.

Năm 2025 được xem là một trong những giai đoạn nhiều thách thức nhất đối với toàn ngành chăn nuôi lợn, khi doanh nghiệp phải đồng thời ứng phó với hàng loạt yếu tố bất lợi như: thời tiết cực đoan, bão lũ xảy ra với tần suất cao và dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương. Những “cú sốc” này không chỉ làm gián đoạn chuỗi sản xuất mà còn tạo áp lực lớn lên chi phí và hiệu quả kinh doanh của toàn ngành.

Ngành chăn nuôi vượt “bão kép”, BAF giữ vững đà lợi nhuận gộp

Số liệu của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho thấy, trong số các loại dịch bệnh, dịch tả lợn châu Phi là tác nhân gây thiệt hại nặng nề nhất trong năm. Trên phạm vi cả nước ghi nhận 2.782 ổ dịch tại 34 tỉnh, thành phố, khiến hơn 1,27 triệu con lợn chết và buộc phải tiêu hủy, quy mô thiệt hại tăng trên 13 lần so với năm 2024. Một số tỉnh ghi nhận mức sụt giảm tổng đàn lên tới 40%, phản ánh mức độ tổn thương sâu rộng của ngành. Dịch bệnh đạt đỉnh trong giai đoạn tháng 7 - 8, trùng với thời điểm thời tiết bất lợi, càng làm gia tăng áp lực lên công tác phòng, chống dịch.

Cùng với biến động về nguồn cung, giá lợn hơi năm 2025 trải qua những dao động mạnh hiếm thấy. Trong tháng 3/2025, giá lợn hơi tại nhiều tỉnh vượt 78.000 đồng/kg, mức cao nhất kể từ sau Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Chỉ sau vài tháng, giá nhanh chóng điều chỉnh về vùng 55.000 - 60.000 đồng/kg và đến quý III/2025, có thời điểm rơi xuống vùng 45.000 - 46.000 đồng/kg, thấp nhất trong vòng hai năm.

Nhiều doanh nghiệp bày tỏ, khi giá lợn hơi duy trì dưới 55.000 đồng/kg thời gian dài sẽ gây áp lực lớn lên hiệu quả kinh doanh, không chỉ với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mà ngay cả các doanh nghiệp quy mô lớn.

Tháng 12/2025, BAF ghi nhận lợi nhuận dương trở lại, nhờ giá heo hơi phục hồi so với vùng đáy trong giai đoạn tháng 10 - 11/2025 và chi phí chăn nuôi được kiểm soát tốt. Ảnh: Nông nghiệp BAF.

Trong bối cảnh nhiều thách thức đan xen, dù toàn ngành chăn nuôi chịu không ít sức ép, một số doanh nghiệp vẫn thể hiện rõ năng lực thích ứng và nền tảng vận hành bền bỉ, nhờ quản trị tốt giá vốn, tối ưu hóa quy trình chăn nuôi và chủ động nguồn cung đầu vào. Đây chính là yếu tố giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định và chuẩn bị cho chu kỳ phục hồi tiếp theo.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 và cả năm 2025 vừa được Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF - mã Ck: BAF) công bố, BAF duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận gộp 14,7%, đạt 812,7 tỷ đồng, mức cao nhất trong nhiều năm hoạt động, tương ứng tăng thêm 105,5 tỷ đồng; đồng thời, đưa biên lợi nhuận gộp lên ngưỡng cao nhất trong nhiều năm.

Trong bối cảnh toàn ngành chăn nuôi chịu áp lực lớn từ chi phí đầu vào và biến động thị trường, BAF vẫn ghi nhận kết quả tích cực nhờ kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán, qua đó, giúp chi phí giảm mạnh 14,2%, tương đương tiết kiệm khoảng 700 tỷ đồng. Những cải thiện rõ nét trong quản trị chi phí chăn nuôi, thức ăn và vận hành, cùng việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, đã phát huy hiệu quả rõ ràng.

Chi phí tài chính tăng 30,6%, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng 27,6% (tăng 55,4 tỷ đồng) khi doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư hệ thống trang trại và hạ tầng.

Lợi nhuận kế toán trước thuế của BAF trong năm 2025 vẫn đạt 101,9 tỷ đồng, phản ánh nỗ lực duy trì hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, dù kết quả chung chịu ảnh hưởng nhất định từ nhiều khó khăn phát sinh trong quý IV/2025.

Thoát đáy đi lên, chuẩn bị phát triển giai đoạn mới

Do tác động đồng thời của dịch bệnh và thiên tai trên diện rộng, áp lực khó khăn tập trung nhiều vào quý cuối năm. Dù vậy, BAF vẫn từng bước vượt qua giai đoạn đáy và cho thấy xu hướng cải thiện tích cực.

Theo đại diện BAF, việc chi phí sản xuất trong quý IV/2025 tăng, một phần do chi phí phòng chống dịch, xử lý môi trường và chi phí vận hành phát sinh do điều kiện thời tiết bất lợi, làm giá thành bình quân tăng trong khi giá bán giảm.

Ngoài ra, việc đưa hàng loạt trang trại mới vào vận hành trong năm 2025 cho thấy chiến lược mở rộng chủ động và tầm nhìn dài hạn của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, chi phí cố định như: nhân sự, điện nước, khấu hao và chi phí vận hành ban đầu có xu hướng tăng. Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất tiếp tục mở rộng, sản lượng gia tăng và các trang trại đi vào vận hành ổn định từ năm 2026, hiệu quả theo quy mô sẽ dần phát huy, giúp chi phí giảm xuống rõ rệt và mở ra dư địa cải thiện lợi nhuận tích cực hơn trong các năm tới.

Dù kết quả kinh doanh quý IV/2025 chịu nhiều áp lực, song theo đại diện BAF, tháng 12/2025 đã ghi nhận lợi nhuận dương trở lại, nhờ giá heo hơi phục hồi so với vùng đáy trong giai đoạn tháng 10 - 11/2025 và chi phí chăn nuôi được kiểm soát tốt hơn. Diễn biến này cho thấy biên lợi nhuận đã có dấu hiệu chạm đáy và bắt đầu bước vào giai đoạn cải thiện, tạo tiền đề tích cực cho kết quả kinh doanh các quý tiếp theo khi giá heo và nhu cầu tiêu thụ mùa Tết duy trì xu hướng hồi phục.

Từ năm 2026, BAF còn dự định tiếp tục mở rộng mảng trang trại chuẩn 3F với 16 dự án trang trại mới. Ảnh: Nông nghiệp BAF.

Cũng trong quý IV/2025, BAF tiếp tục mở rộng quy mô vận hành khi nhiều trại mới được đưa vào hoạt động, qua đó duy trì đà tăng của sản lượng xuất bán, đạt hơn 234.000 con trong quý cuối năm và nâng tổng sản lượng cả năm lên hơn 782.000 con, tương đương tăng 40%. Nhờ đó, doanh thu mảng chăn nuôi ghi nhận mức cao nhất trong lịch sử, đạt hơn 1.400 tỷ đồng, tạo nền tảng quan trọng để BAF tiếp tục tối ưu biên lợi nhuận trong các năm tới.

Song song với đó, mảng thịt mảnh và thịt chế biến tiếp tục cải thiện tỷ trọng trong cơ cấu doanh thu, phản ánh rõ định hướng chuyển dịch sang các sản phẩm cuối chuỗi có giá trị gia tăng cao hơn. Việc từng bước hoàn thiện và tối ưu chuỗi giá trị khép kín từ con giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ, chế biến đến phân phối giúp BAF giảm dần sự phụ thuộc vào biến động giá heo hơi, qua đó, ổn định biên lợi nhuận gộp và hạn chế rủi ro mang tính chu kỳ.

“Nhằm chuẩn bị cho chiến lược 2026 - 2030, Công ty tiến hành thử nghiệm và nâng cấp công thức cám góp phần tăng năng suất cho đàn heo, tập trung chi phí, nguồn lực nghiên cứu lai tạo giống heo năng suất cao, chống chọi được dịch bệnh giúp tối ưu chi phí sản xuất cho công ty” - đại diện BAF Việt Nam nhấn mạnh./.