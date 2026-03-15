Sáng ngày 15/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.065 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 1,52%, lên mức 100,5 điểm.

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.862 - 26.268 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.048 đồng 26.318 đồng Vietinbank 25.915 đồng 26.318 đồng BIDV 26.094 đồng 26.314 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.438 - 30.327 VND/EUR.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.390 đồng 30.940 đồng Vietinbank 29.137 đồng 30.857 đồng BIDV 29.600 đồng 30.850 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 150 - 165 VND/Yên Nhật.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 159.20 đồng 169.31 đồng Vietinbank 159 đồng 170.50 đồng BIDV 160.39 đồng 169.33 đồng

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 15/3/2026, tăng 20 đồng ở chiều mua và 40 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 26.911 - 27.051 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng tuần 1,52%, lên mức 100,5 điểm.

Trong tuần vừa qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng, tiếp tục củng cố vai trò là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới diễn biến phức tạp, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Đồng bạc xanh đang từng bước lấy lại đà tăng trưởng. Khi các rủi ro toàn cầu gia tăng, USD một lần nữa khẳng định vị thế là kênh đầu tư an toàn được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Chỉ số đô la Mỹ (DXY) đã ghi nhận hai tuần tăng liên tiếp, vượt ngưỡng 100 điểm.

Mở đầu tuần giao dịch, đồng USD có những biến động đáng chú ý khi giá dầu trên thế giới tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các tài sản an toàn, trong đó có đồng USD.

Trong các phiên giao dịch tiếp theo, đồng bạc xanh tiếp tục duy trì mức tăng nhẹ so với các đồng tiền chủ chốt trong khi giới đầu tư cũng đang theo dõi sát tình hình địa chính trị cũng như các tín hiệu mới từ nền kinh tế Mỹ. Đồng USD mạnh lên cũng gây áp lực đối với một số loại tài sản khác như vàng và các đồng tiền của những nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu.

Sang ngày 13/3, đồng USD tiến sát các mức cao mới khi giá dầu thế giới leo thang. Giá năng lượng tăng mạnh làm gia tăng lo ngại về lạm phát và những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó thúc đẩy dòng vốn tìm đến đồng USD như một kênh trú ẩn an toàn.

Kết thúc tuần giao dịch ngày 14/3, đồng USD tiếp tục tăng mạnh trên thị trường quốc tế. Sự leo thang của căng thẳng địa chính trị cùng với triển vọng lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao đã hỗ trợ đáng kể cho đồng bạc xanh.

Nhìn chung, trong tuần qua, đồng USD duy trì xu hướng tăng và tiếp tục khẳng định vị thế là tài sản trú ẩn an toàn của thị trường tài chính toàn cầu./.