Thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Hồng Quyên
11:41 | 26/03/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính bền vững, thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đứng trước đòi hỏi chuyển mình mạnh mẽ. Hướng tới dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cung - cầu, xây dựng thị trường trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực của nền kinh tế.
Nâng chất lượng cung - cầu

Bước sang giai đoạn 2026 - 2030, trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm, yêu cầu nâng cao hiệu quả cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế ngày càng trở nên cấp thiết. Đảng và Nhà nước đã xác định thị trường vốn, trong đó có thị trường chứng khoán, phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế.

Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển thị trường, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương cho biết, dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các nhóm giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán trong giai đoạn tới.

Thị trường chứng khoán phải phát huy mạnh mẽ hơn vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ lực cho nền kinh tế. Ảnh: An Thư

Các giải pháp này tập trung vào hai nhóm trọng tâm: nhóm giải pháp phát triển nguồn cung, nhằm hỗ trợ mạnh mẽ hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp và mở rộng quy mô thị trường; đồng thời nhóm giải pháp phát triển cầu đầu tư, nhằm thúc đẩy sự tham gia của nhà đầu tư, nâng cao tính thanh khoản và chiều sâu của thị trường.

Cụ thể, với thị trường cổ phiếu cơ quan quản lý sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế để rút ngắn thời gian IPO và niêm yết xuống còn khoảng 30 ngày; khuyến khích doanh nghiệp FDI tham gia niêm yết nhằm đa dạng hóa hàng hóa chất lượng. Đồng thời, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước gắn với niêm yết; nâng cao chất lượng quản trị công ty, minh bạch thông tin và trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp.

Đối với thị trường trái phiếu, định hướng là hoàn thiện khung pháp lý cho phát hành riêng lẻ và ra công chúng; đa dạng hóa sản phẩm như trái phiếu doanh nghiệp cho dự án PPP, trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững; nâng cao tiêu chuẩn quản lý tài sản bảo đảm và phát triển các kỳ hạn dài của trái phiếu chính phủ.

Gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài

Quyết định 3168/QĐ-BTC năm 2025 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đầu tư chứng khoán định hướng, đến năm 2030 phát triển 500 quỹ đầu tư, nâng tổng giá trị tài sản ròng lên 5% GDP, có 2,5 triệu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ, 200.000 tài khoản nhà đầu tư nước ngoài; đồng thời định hướng cơ cấu giao dịch giảm dần tỷ trọng cá nhân xuống 60% và tăng tỷ trọng tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài lên 40%.

Ở mảng sản phẩm mới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục phát triển thị trường phái sinh với các sản phẩm như hợp đồng tương lai chỉ số VN100, nghiên cứu triển khai quyền chọn chỉ số; đồng thời đa dạng hóa chứng quyền có bảo đảm, chứng chỉ quỹ ETF và nghiên cứu xây dựng thị trường giao dịch tài sản mã hóa trong nước.

Song song với đó, về phía cầu đầu tư, bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, cơ quan quản lý sẽ tập trung phát triển nhà đầu tư tổ chức nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhà đầu tư cá nhân, qua đó hạn chế biến động thị trường do yếu tố tâm lý. Các giải pháp trọng tâm gồm phát triển nhà đầu tư tổ chức, thu hút và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài, nâng cao chất lượng nhà đầu tư cá nhân.

“Bên cạnh đó, công tác hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát thị trường sẽ được đẩy mạnh nhằm nâng cao tính minh bạch và hiệu quả vận hành” - bà Vũ Thị Chân Phương cho hay.

Củng cố nền tảng từ doanh nghiệp và nhà đầu tư tổ chức

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Việt Anh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (mã Ck: PVT) nhận định, một trong những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là vấn đề vốn cho đầu tư, đặc biệt khi thị trường tín dụng gặp khó khăn và lãi suất ở mức cao. Do đó, thị trường chứng khoán ngày càng được xác định là kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế. Ông Phạm Việt Anh cho rằng, ba vấn đề trọng tâm để phát triển thị trường chứng khoán dưới góc độ doanh nghiệp gồm quản trị công ty, công bố thông tin và báo cáo tài chính theo chuẩn mực quốc tế (IFRS), cùng với cơ chế thoái vốn nhà nước. Trong đó, nâng cao quản trị công ty theo các nguyên tắc của OECD là điều kiện quan trọng để nâng hạng thị trường, đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo minh bạch thông tin, công bằng giữa các cổ đông, đặc biệt là cổ đông thiểu số, đồng thời nâng cao trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị và ban điều hành.

Trong khi đó, ở góc độ phát triển nhà đầu tư tổ chức, bà Nguyễn Thị Hằng Nga - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (VCBF) cho rằng, việc nâng cao năng lực các công ty quản lý quỹ là điều kiện cần đề ngành quỹ phát triển bền vững. Các công ty cần xây dựng quy trình đầu tư chặt chẽ, tăng cường quản trị rủi ro, thiết lập các chốt kiểm soát nhằm đảm bảo tính kỷ luật và minh bạch trong hoạt động đầu tư; đồng thời đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực phân tích và quản lý danh mục. Một nội dung quan trọng khác là đào tạo nhà đầu tư nền tảng mở rộng cơ sở nhà đầu tư quỹ, điều kiện đủ để ngành quỹ phát triển.

Với nền tảng đã được tích lũy cùng các giải pháp cải cách đồng bộ, thị trường chứng khoán Việt Nam được kỳ vọng sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng cung - cầu, hướng tới mục tiêu minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn trong thời gian tới.

Cấp phép thí điểm tài sản mã hóa: Phép thử về nhân lực, công nghệ và tính minh bạch

Chứng chỉ quỹ FUEVFVND vững sắc xanh dù khối ngoại mạnh tay chốt lời

Chứng khoán phái sinh phiên 25/3: Dòng tiền thận trọng, phe Long tiếp tục thắng thế

Chứng khoán ngày 25/3: VN-Index bứt phá hơn 40 điểm, tín hiệu tích cực dần rõ nét

Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

Sunshine Group đặt mục tiêu lãi 15.000 tỷ năm 2026: Tăng tốc M&A, mở rộng quỹ đất, sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Khối ngoại gom mua mạnh cổ phiếu BSR trong phiên hồi phục

