Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (11 - 15/5): Thị trường ở vùng đỉnh lịch sử, chờ đợi biến số địa chính trị

Thanh Thủy

13:06 | 09/05/2026
Sau 7 tuần tăng liên tục, VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán cũng được dự báo sẽ nhạy cảm hơn, nhất là với các biến số địa chính trị trong giai đoạn "trống thông tin" của tháng 5.
Thử thách ở vùng đỉnh lịch sử

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index tăng 3,3% lên 1.915,37 điểm, đánh dấu tuần tăng thứ 7 liên tiếp kể từ vùng đáy quanh 1.600 điểm hồi cuối tháng 3. Trong tuần, chỉ số có thời điểm thiết lập mức cao lịch sử mới quanh 1.924,95 điểm trước khi xuất hiện rung lắc nhẹ trong phiên thứ Sáu. Sự hồi phục của VN-Index giúp chứng khoán Việt Nam nằm trong top 15 thị trường tăng giá tích cực nhất trong tuần qua và cả tính trong 1 tháng và 3 tháng trở lại đây.

Diễn biến đi lên của thị trường tiếp tục được dẫn dắt chủ yếu bởi nhóm vốn hóa lớn. Đáng chú ý, theo chuyên gia từ Chứng khoán Kiến Thiết (CSI), dòng tiền mang yếu tố luân phiên. Trong phiên thứ Sáu điều chỉnh, ngay khi bộ đôi nhà Vingroup (VIC, VHM) không còn lấn át về số điểm đóng góp, thị trường ngay lập tức có nhóm ngành mới thay thế và tiêu biểu trong phiên ngày thứ Sáu là dòng ngân hàng với sự dẫn dắt.

Nhóm cổ phiếu vua – ngân hàng nổi lên thay thế, với sự góp sức của nhiều cổ phiếu BID, STB, LPB và VPB... Tính chung trong cả tuần, top cổ phiếu tác động tích cực nhất đến VN-Index tuần qua là VIC, VHM, BID, LPB và BSR, qua đó giúp VN-Index vượt qua các vùng kháng cự lớn và tiến sát vùng đỉnh lịch sử.

Trong khi đó, Chứng khoán CSI cho rằng, dòng tiền mang tính luân phiên rõ rệt giữa các nhóm ngành. Khi bộ đôi VIC và VHM giảm vai trò dẫn dắt, dòng tiền lập tức tìm đến nhóm ngân hàng với sự nổi bật của BID trong phiên thứ Sáu. Dù có sự lan tỏa thêm, đa số nhà đầu tư đang trải qua cảm giác “xanh vỏ đỏ lòng” khi đợt tăng này phụ thuộc nhiều vào nhóm cổ phiếu nhà Vingroup – VIC và VHM.

VN-Index tiến sát vùng đỉnh lịch sử - Nguồn: Trading View

Cũng trong tuần từ ngày 4-8/5, bên cạnh đà tăng về điểm số, thanh khoản tuần này tiếp tục là một điểm cộng với tổng giá trị giao dịch trung bình đạt gần 19 nghìn tỷ đồng. Theo các chuyên gia từ VCBS, lực cầu gia tăng vào ngày 7/5 đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam thiết lập đỉnh cao tại mốc 1924.95 điểm.

Tuy vậy, điểm trừ trong bức tranh giao dịch chứng khoán tuần này là dòng vốn ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh. Ông Nguyễn Tấn Phong – Chuyên gia Phân tích Chứng khoán Pinetree cho rằng việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cho thấy dòng vốn ngoại vẫn còn khá thận trọng dù câu chuyện nâng hạng FTSE đang là chủ đề lớn của thị trường.

Trong tuần qua, khối ngoại bán ròng tổng cộng 4.251,4 tỷ đồng trên toàn thị trường. FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 1.718 tỷ đồng, theo sau là ACB với hơn 1.414 tỷ đồng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn chọn lọc giải ngân mạnh ở một số cổ phiếu, đặc biệt là nhóm năng lượng, tiêu dùng. Cổ phiếu MSN được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 608 tỷ đồng, trong khi POW dẫn đầu về khối lượng mua ròng với hơn 43 triệu cổ phiếu.

Thị trường chờ tín hiệu từ Trung Đông

Bước sang tuần giao dịch mới, giới đầu tư được dự báo sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chính trị tại Trung Đông - yếu tố đang có ảnh hưởng lớn đến biến động của giá dầu, lạm phát và tâm lý thị trường tài chính toàn cầu. Cùng đó, trên thị trường quốc tế, dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng các bài phát biểu từ quan chức Fed, tiến trình bổ nhiệm Chủ tịch Fed mới cùng các dữ liệu kinh tế từ Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản được giới đầu tư đặc biệt theo dõi. Các thông tin này có thể ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến dòng tiền toàn cầu.

Tuần qua, thông tin về tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran cùng việc giá dầu hạ nhiệt đã góp phần hỗ trợ tâm lý tích cực trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, diễn biến địa chính trị vẫn khó lường và có thể tạo ra các nhịp biến động mạnh trong ngắn hạn. Trong khi đó, thị trường đang bước vào giai đoạn “trống thông tin” sau mùa đại hội cổ đông và kết quả kinh doanh quý I.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán Pinetree, nếu các cuộc đàm phán đạt kết quả tích cực, giá dầu có thể tiếp tục hạ nhiệt; ngược lại, nếu căng thẳng leo thang trở lại, áp lực lạm phát và tâm lý thị trường sẽ chịu tác động đáng kể. Cùng đó, ông Phong cũng giữ quan điểm khá thận trọng khi cho rằng tình trạng “xanh vỏ, đỏ lòng” nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp diễn. Ngoài ra, đà bán ròng của khối ngoại nếu kéo dài thêm, cũng tăng áp lực lên tâm lý thị trường. VN-Index có khả năng lình xình quanh vùng đỉnh 1.880-1.920 điểm, không có động lực đủ mạnh để bứt phá nhưng cũng khó giảm sâu khi lực mua bắt đáy vẫn còn.

Theo CSI Research, thời gian qua phần thưởng không được chia đều cho đa số nhóm ngành. Nhà đầu tư không nên vì những nhiễu động điểm số đó mà đành rời bỏ “cuộc chơi” và “chia tay” những cái tên sở hữu kết quả kinh doanh được dự báo tiềm năng trong những quý tới. Chứng khoán Kiến Thiết duy trì quan điểm nắm giữ danh mục hiện tại, mở mua gia tăng khi chỉ số có nhịp cân bằng trở lại và tập trung ở các cổ phiếu xứng đáng với những tiêu chí khắt khe được đề ra.

VN-Index, VN30-Index đang trong vùng đỉnh lịch sử và vẫn có cơ hội vượt đỉnh khi nhóm cổ phiếu ngân hàng cải thiện xu hướng, tăng trưởng tốt trở lại.

SHS Research

Xét về yếu tố kỹ thuật, theo Chứng khoán SHS, VN-Index đang tiếp tục hướng đến vùng đỉnh lịch sử 1.900 – 1.920 điểm. Trong khi đó, VN30 tương tự vùng đỉnh 2.100 điểm – 2.120 điểm. Dù chưa có dự báo sẽ vượt lên được vùng kháng cự này, SHS cho rằng vẫn có cơ hội vượt đỉnh nhờ nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Theo ông Nguyễn Vũ Duy, chuyên gia từ Chứng khoán Vietcombank, đã có sự lưỡng lự của nhà đầu tư khi thị trường tiến lên khu vực đỉnh lịch sử quanh 1.915 điểm trong phiên thứ Sáu vừa qua. Dù vậy, VN-Index vẫn đang vận động tốt tại vùng đỉnh với những phiên tăng giảm đan xen và sự phân hóa giữa các nhóm ngành. Thêm vào đó, việc thanh khoản dần gia tăng trở lại các phiên gần đây cho thấy sự kỳ vọng của nhà đầu tư đang quay trở lại./.

chứng khoán thị trường chứng khoán trung đông địa chính trị

Bộ Tài chính công bố 33 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng khoán

Chứng khoán ngày 8/5: Thị trường rung lắc mạnh, VN-Index vẫn đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử

Nâng hạng - cơ hội để dòng vốn tái cấu trúc

Ngày 9/5: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (9/5): USD tự do lao dốc gần 300 đồng tuần qua, DXY suy yếu lùi về dưới 98 điểm

Ngày 9/5: Giá cà phê tăng phiên thứ ba liên tiếp, hồ tiêu đi ngang ở vùng cao

Ngày 9/5: Giá cao su thế giới duy trì đà tăng

Chứng khoán MBS dự báo áp lực lên tỷ giá quý II/2026, mức biến động quanh 26.350 - 26.700 đồng

Ngày 9/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục biến động

Chứng khoán phái sinh ngày 8/5: Giao dịch thận trọng, VN30-Index rung lắc trước ngưỡng 2.080 điểm

(TBTCO) - Khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai giảm mạnh trong phiên 8/5. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng kéo chênh lệch âm trên thị trường phái sinh đã xuất hiện trở lại.
(TBTCO) - Khối ngoại bán ròng hơn 900 tỷ đồng phiên 8/5. Chuỗi bán ròng của các nhà đầu tư nước ngoài bước sang phiên thứ 12 liên tiếp. Dù vậy, dòng vốn ngoại vẫn ưu tiên lựa chọn giải ngân vào một số cổ phiếu như MSN, VIX...
Hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu cải thiện trong quý I/2026, tuy nhiên áp lực lãi suất và khối lượng đáo hạn lớn vẫn là những yếu tố chi phối diễn biến thị trường trong thời gian tới.
(TBTCO) - Trong tháng 4/2026, các ETF cổ phiếu Việt Nam tiếp tục bị rút ròng 448 tỷ đồng, song quy mô rút vốn đã giảm đáng kể so với tháng trước.
(TBTCO) - Trong tháng 4, lãi suất trúng thầu trái phiếu chính phủ tại các kỳ hạn 5 năm, 10 năm, 15 năm và 30 năm tăng từ 5 - 26 điểm cơ bản so với phiên đấu thầu cuối tháng 3.
(TBTCO) - HOSE sẽ loại cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang khỏi rổ chỉ số VN30 từ ngày 13/5/2026 sau khi mã này bị đưa vào diện kiểm soát do chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
(TBTCO) - Khi nhu cầu vốn trung và dài hạn ngày càng gia tăng, xếp hạng tín nhiệm đang trở thành nền tảng quan trọng giúp nâng cao tính minh bạch, định giá rủi ro và củng cố niềm tin trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
(TBTCO) - Bảo hiểm BIC thông qua kế hoạch doanh thu phí bảo hiểm 6.230 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 780 tỷ đồng năm 2026; đồng thời, chấp thuận chủ trương mở rộng sang bảo hiểm vệ tinh, bảo hiểm tử kỳ và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm. Lãnh đạo BIC cho biết, Tổng công ty đang xây dựng sản phẩm bảo hiểm tử kỳ gắn với tín dụng khách hàng và kỳ vọng có kết quả từ năm 2027.
