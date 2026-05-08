Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

Giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh và Hưng Yên vươn lên mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng và Lai Châu cùng đạt 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương cũng tăng giá. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa lên mức 66.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng đạt 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai tiếp tục ở mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng rõ nét tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục ổn định ở mặt bằng cao. Việc nhiều địa phương miền Bắc chạm mốc 66.000 - 67.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang có tín hiệu phục hồi tích cực trong ngắn hạn./.