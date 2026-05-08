Ngày 8/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung đồng loạt tăng

06:38 | 08/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (8/5) tăng tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Trong khi đó, thị trường miền Nam tiếp tục duy trì ổn định với Đồng Nai giữ mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg.
Giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương khu vực miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 1.000 đồng/kg ở nhiều tỉnh, thành. Cụ thể, giá heo tại Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Bắc Ninh và Hưng Yên vươn lên mức cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Phòng và Lai Châu cùng đạt 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Cao Bằng, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 65.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 65.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương cũng tăng giá. Cụ thể, giá heo tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng tăng 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, Thanh Hóa lên mức 66.000 đồng/kg. Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng đạt 65.000 đồng/kg.

Trong khi đó, Nghệ An, Gia Lai và Khánh Hòa tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg. Đắk Lắk giữ nguyên mức 68.000 đồng/kg và Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá cao nhất khu vực với 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 65.000 đồng/kg đến 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không ghi nhận biến động mới. Theo đó, giá heo tại Đồng Nai tiếp tục ở mức cao nhất cả nước là 70.000 đồng/kg. Các tỉnh Đồng Tháp và TP Hồ Chí Minh duy trì mức 69.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Nam dao động từ 68.000 đồng/kg đến 70.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay có xu hướng tăng rõ nét tại miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi miền Nam tiếp tục ổn định ở mặt bằng cao. Việc nhiều địa phương miền Bắc chạm mốc 66.000 - 67.000 đồng/kg cho thấy thị trường đang có tín hiệu phục hồi tích cực trong ngắn hạn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn trực thuộc bộ, cùng các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, đề nghị tháo gỡ khó khăn trong kiểm nghiệm nhằm thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản.
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 24/2026/TT-BCT quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (CEPA). Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/5/2026, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các cam kết ưu đãi thuế quan giữa hai nước.
(TBTCO) - Ngày 7/5, tại Đà Nẵng, Ford Việt Nam giới thiệu dải sản phẩm Ranger và Everest phiên bản nâng cấp với nhiều cải tiến. Đáng chú ý, hãng bổ sung các cấu hình động cơ V6 hoàn toàn mới cho Ranger Wildtrak và Ranger Raptor, đồng thời ra mắt Everest Platinum+ sử dụng động cơ xăng 2.3L EcoBoost cao cấp.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/5) đồng loạt tăng mạnh khi lực cầu tiếp tục cải thiện rõ rệt. Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năm thứ 5 liên tiếp, bạc đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư hàng hóa và kim loại quý.
Giá cao su thế giới hôm nay (7/6) vận động trong trạng thái "tăng trong thận trọng", khi các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá và triển vọng tăng trưởng toàn cầu đang chi phối mạnh hơn lực cầu thực. Trong khi đó, giá thu mua mủ cao su trong nước vẫn duy trì ổn định tại nhiều doanh nghiệp lớn, giúp tâm lý người trồng bớt áp lực trước các biến động bên ngoài.
Giá lúa gạo hôm nay (7/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu trong nước và thị trường xuất khẩu gạo châu Á biến động trái chiều.
(TBTCO) - Việc Việt Nam bị xếp vào nhóm "Quốc gia nước ngoài ưu tiên" trong Báo cáo Đặc biệt 301 năm 2026 của Hoa Kỳ đặt ra rủi ro thương mại tiềm ẩn, thậm chí có thể dẫn tới các biện pháp bất lợi. Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động rà soát, nâng cao tuân thủ sở hữu trí tuệ để giảm thiểu rủi ro và duy trì ổn định hoạt động xuất khẩu.
(TBTCO) - Quan hệ thương mại Việt Nam - Sri Lanka đang duy trì đà phát triển nhưng quy mô còn khiêm tốn và đối mặt nhiều rào cản. Trong bối cảnh đó, việc tháo gỡ điểm nghẽn về thuế quan, logistics và tăng cường kết nối được xem là chìa khóa để hiện thực hóa mục tiêu kim ngạch 1 tỷ USD.
