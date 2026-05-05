Tài chính

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Hà Phương

Hà Phương

20:09 | 05/05/2026
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 5557/BTC-QLĐT ngày 5/5/2026 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026.
aa

Tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện giải pháp tiết kiệm khi chỉ định thầu, đấu thầu tại các dự án đầu tư công trong năm 2026.

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026
Thực hiện các giải pháp tiết kiệm khi chỉ định thầu, đấu thầu tại các dự án đầu tư công trong năm 2026. Ảnh minh họa.

Tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp

Về thực hiện việc tiết kiệm trong đấu thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu…) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm.

Bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện gói thầu, dự án đầu tư công trong năm 2026 nhưng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu, dự án.

Cụ thể, rà soát công tác lập dự án đầu tư, lập thiết kế và dự toán; cắt giảm các chi phí chưa cần thiết trong tổng mức đầu tư, dự toán; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, khuyến khích nhà thầu áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến, cải tiến để tối ưu hóa nguồn lực, chi phí thực hiện gói thầu; khuyến khích nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu; rà soát, cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng để nâng cao hiệu quả gói thầu, dự án.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu./.

Bộ Tài chính nêu rõ, trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành, địa phương kịp thời trao đổi với Bộ Tài chính để hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Hà Phương
Từ khóa:
thực hiện tiết kiệm đấu thầu các dự án đầu tư công dự án đầu tư công năm 2026 bộ tài chính

Bài liên quan

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Hoàn thiện cơ chế xác định giá trị tài sản, tháo gỡ vướng mắc trong xử phạt vi phạm hành chính

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ Việt Nam được thực hiện đầy đủ, đúng hạn

Gấp rút hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Gấp rút hoàn thiện cơ chế đặc thù xử lý nhà, đất dôi dư

Dành cho bạn

TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

TP. Hải Phòng tăng cường đôn đốc, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

Cao Bằng: Hải quan chủ động triển khai thí điểm Cửa khẩu số tại Trà Lĩnh

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Gia Lai quy hoạch 2 đô thị động lực, thuê tư vấn nước ngoài phối hợp thực hiện

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Yêu cầu cấp bách chuyển đổi của thị trường bất động sản công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Quảng Ninh: Chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Đông Bắc sân bay Vân Đồn

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hà Nội tăng tốc gỡ “nút thắt”, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số

(TBTCO) - Theo lãnh đạo TP. Hà Nội, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, riêng quý II cần đạt mức tăng trưởng trên 10% - một thách thức lớn nếu không có các giải pháp đột phá. Vì vậy, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống chính trị thành phố tập trung cao độ cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.
Mở rộng địa bàn, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV giữ vững mạch thu - chi nhờ chuyển đổi số

Mở rộng địa bàn, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV giữ vững mạch thu - chi nhờ chuyển đổi số

(TBTCO) - Sau khi vận hành theo mô hình mới từ ngày 1/7/2025 với địa bàn trải rộng hai tỉnh, Kho bạc Nhà nước khu vực XIV không chỉ nhanh chóng ổn định tổ chức mà còn đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục, bảo đảm hoạt động thu - chi ngân sách diễn ra liên tục, minh bạch và hiệu quả, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp.
Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 4 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), 4 tháng đầu năm 2026, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 187,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% kế hoạch năm và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước.
Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”

(TBTCO) - Ngày 4/5/2026, Tổ chức Xếp hạng tín nhiệm Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”, khẳng định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam ở mức Ba2.
Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

Cân bằng tốc độ và chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh thế giới "nhiễu động"

(TBTCO) - Tại cuộc họp báo chiều 4/5, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã thông tin chi tiết về định hướng điều hành của Chính phủ nhằm bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và cân bằng giữa tốc độ với chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh toàn cầu khó khăn.
Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

Bịt “lỗ hổng” trong quản lý tài sản hạ tầng

(TBTCO) - Tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư có giá trị lớn nhưng việc quản lý hao mòn, khấu hao vẫn thiếu quy định thống nhất. Dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính được kỳ vọng sẽ bịt “lỗ hổng” này, qua đó nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng và hạn chế thất thoát, lãng phí nguồn lực công.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tăng cường quản lý giá, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Phát biểu tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 diễn ra vào chiều 4/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã nêu một số vấn đề nổi bật, cần lưu tâm, như theo dõi chặt chẽ áp lực lạm phát trong thời gian tới; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án đầu tư; đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, bảo đảm hiệu quả…
Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

Đảm bảo nguồn lực cho cải cách tiền lương: Nâng cao chất lượng quản trị Quốc gia

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động và mô hình tăng trưởng đang chuyển dịch mạnh sang việc dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực ngày càng giữ vai trò quyết định đối với năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Với Việt Nam, yêu cầu nâng cao chất lượng người lao động không chỉ là vấn đề trước mắt mà còn là điều kiện then chốt để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cải cách tiền lương khu vực công đang bước vào giai đoạn then chốt, đòi hỏi nguồn lực tài chính đủ lớn, ổn định và có tính bền vững dài hạn. Thông qua các giải pháp đồng bộ như cơ cấu lại chi ngân sách, tiết kiệm chi thường xuyên, tinh gọn bộ máy và hoàn thiện cơ chế tạo nguồn, Việt Nam đang từng bước chuyển từ “tích lũy nguồn lực” sang chủ động bảo đảm nền tảng tài chính để triển khai hiệu quả chính sách tiền lương mới từ năm 2026.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Ấn Độ

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Hà Nội siết chặt vệ sinh môi trường tại các công trình xây dựng

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Cảnh báo nóng: Xe đạp điện “biến tướng” công suất lớn tràn ra đường

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán ngày 5/5: VN-Index bật tăng mạnh, thị trường vẫn “xanh vỏ, đỏ lòng”

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Chứng khoán phái sinh ngày 5/5: Chênh lệch dương tiếp tục duy trì, dòng tiền thận trọng hơn

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu PV Power, Vincom Retail

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Khối ngoại tiếp tục mua ròng trên sàn HNX trong tháng 4/2026

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Ngày 4/5: Giá tiêu tăng mạnh, cà phê đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá cà phê tiếp đà giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 5/5: Giá heo hơi điều chỉnh trái chiều tại miền Bắc và miền Nam

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Ngày 4/5: Giá heo hơi tại khu vực miền Nam chạm mốc 70.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Tỷ giá USD hôm nay (4/5): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ sau nghỉ lễ, DXY quanh 98 điểm chờ đàm phán Mỹ - Iran và dữ liệu việc làm

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước