Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026

Tại Công văn số 5557/BTC-QLĐT, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo thực hiện giải pháp tiết kiệm khi chỉ định thầu, đấu thầu tại các dự án đầu tư công trong năm 2026.

Tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp

Về thực hiện việc tiết kiệm trong đấu thầu theo quy định pháp luật về đấu thầu, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm yêu cầu tiết kiệm tối thiểu 5% đối với gói thầu xây lắp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác quy định tại Điều 78 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với từng loại gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn, bảo đảm khả thi để nhà thầu có thể bố trí, huy động nguồn lực (tài chính, nhân công, thiết bị, vật tư, vật liệu…) thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, đặc biệt tại các dự án đầu tư công quan trọng, trọng điểm.

Bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả

Cùng với đó, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để tiết kiệm, cắt giảm chi phí trong quá trình chuẩn bị, tổ chức thực hiện gói thầu, dự án đầu tư công trong năm 2026 nhưng phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả của gói thầu, dự án.

Cụ thể, rà soát công tác lập dự án đầu tư, lập thiết kế và dự toán; cắt giảm các chi phí chưa cần thiết trong tổng mức đầu tư, dự toán; nâng cao chất lượng công tác lập giá gói thầu để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Bên cạnh đó, khuyến khích nhà thầu áp dụng các giải pháp công nghệ, sáng kiến, cải tiến để tối ưu hóa nguồn lực, chi phí thực hiện gói thầu; khuyến khích nhà thầu giảm giá trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng đối với trường hợp đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

Đồng thời, tăng cường các giải pháp quản lý thực hiện hợp đồng đối với nhà thầu; rà soát, cắt giảm các chi phí không cần thiết trong quá trình thực hiện hợp đồng để nâng cao hiệu quả gói thầu, dự án.

Đặc biệt, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu./.