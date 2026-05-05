Bất động sản Tân Mai chiếm 15.826 m² đất công

Kỳ Phương

17:18 | 05/05/2026
(TBTCO) - Do thực hiện hành vi chiếm 15.826 m2 đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã bị UBND cơ quan chức năng buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng, đồng thời xử phạt số tiền 250 triệu đồng.
Công ty Bất động sản Tân Mai bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp hơn 22,1 tỷ đồng. Ảnh tư liệu

UBND phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 1320/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai vì chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Đồng Nai (nay là TP. Đồng Nai) quản lý.

Theo quyết định trên, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai có địa chỉ số 124, tổ 12, khu phố Thống Nhất, phường Trấn Biên. Mã số doanh nghiệp 3603340890. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị là ông Bùi Mạnh Lân.

Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã thực hiện hành vi “chiếm đất do Trung tâm Phát triển Quỹ đất Đồng Nai quản lý”, diện tích 15.826 m². Với hành vi này, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng, buộc nộp lại hơn 22,1 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai đã thực hiện hành vi chiếm đất tại thửa đất số 139, tờ bản đồ số 181, thuộc địa bàn phường Trấn Biên.

Với hành vi trên, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai bị xử phạt số tiền 250 triệu đồng. Đồng thời buộc công ty này phải chấp hành nộp phạt, đồng thời tự tháo dỡ toàn bộ công trình hiện hữu trên khu đất đã có quyết định thu hồi, bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đồng Nai theo quy định.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Bất động sản Tân Mai còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp phát sinh từ thời điểm vi phạm (4/2020) đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính (4/2026). Tổng thời gian hưởng lợi hơn 6 năm, với số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hơn 22,1 tỷ đồng./.

UBND phường Trấn Biên yêu cầu ông Bùi Mạnh Lân phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà ông Bùi Mạnh Lân không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.
