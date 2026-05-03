Thị trường

Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

06:32 | 03/05/2026
Giá heo hơi hôm nay (3/5) duy trì trạng thái “lặng sóng” ở cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg. Thị trường chờ lực cầu phục hồi sau kỳ nghỉ lễ.
aa
Ngày 3/5: Giá heo hơi
Giá heo hơi hôm nay đứng yên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận trạng thái đi ngang, không có biến động so với những phiên trước đó. Mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, nhiều địa phương miền núi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức giá 64.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất miền Bắc, đạt 66.000 đồng/kg. Là một trong những “thủ phủ” chăn nuôi heo, Hưng Yên thường đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt mặt bằng giá chung của khu vực.

Nhìn chung, sự chênh lệch giá giữa các địa phương miền Bắc không lớn, cho thấy thị trường đang vận hành trong trạng thái ổn định và ít chịu tác động từ các yếu tố ngắn hạn.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg, với biên độ rộng hơn so với miền Bắc nhưng vẫn không có sự điều chỉnh đáng kể.

Hà Tĩnh là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Đây là ngưỡng giá gây áp lực nhất định lên người chăn nuôi, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào chưa giảm.

Trong khi đó, các địa phương có giá cao hơn như Đắk Lắk ghi nhận mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 69.000 đồng/kg. Đây là những khu vực có quy mô chăn nuôi lớn và hệ thống tiêu thụ ổn định hơn.

Tuy nhiên, điểm chung của toàn khu vực là thị trường đang thiếu động lực tăng trưởng. Sau kỳ nghỉ lễ dài, nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá, khiến hoạt động thu mua của thương lái diễn ra cầm chừng.

Việc giá heo hơi duy trì đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang ở trạng thái “hụt hơi”, cần thêm tín hiệu tích cực từ phía cầu để tạo lực đẩy mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang và Cà Mau ghi nhận mức giá thấp hơn, ở ngưỡng 68.000 đồng/kg. Mức chênh lệch không lớn giữa các địa phương cho thấy thị trường đang ổn định và không có biến động đột biến.

Nhìn tổng thể, thị trường heo hơi trên cả nước đang bước vào giai đoạn “lặng sóng”, với mức giá phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Cả cung và cầu đều chưa có biến động lớn, khiến giá duy trì trạng thái đi ngang./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 30/4: Giá heo hơi dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg

Dành cho bạn

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Tín dụng "căng dây", cần giải pháp để hóa giải rủi ro

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Bảo hiểm PVI: Chọn hướng đi mới

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Vicostone: Doanh thu quý I/2026 đạt 744 tỷ đồng

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Ngày 3/5: Giá bạc bật tăng mạnh phiên cuối tuần

Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Xuất khẩu Việt trước sóng gió mới: Thích ứng để giữ nhịp tăng trưởng

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

Hải quan Việt Nam: "Điểm tựa" của dòng chảy thương mại trong kỷ nguyên số

Đọc thêm

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Ngày 3/5: Giá cao su thế giới tăng - giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng

Giá cao su thế giới hôm nay (3/5) tăng giảm đan xen tại các kỳ hạn giao hàng. Theo đó, trên sàn Tocom, hợp đồng tháng 5 giảm nhẹ, trong khi tháng 6 tăng. Trên sàn SHFE, kỳ hạn tháng 6 tăng, nhưng tháng 7 giảm. Trong nước, giá cao su tiếp tục duy trì trạng thái ổn định khi các doanh nghiệp đồng loạt giữ giá thu mua.
Ngày 3/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ

Ngày 3/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ

Giá lúa gạo hôm nay (3/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động do nghỉ lễ. Theo đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg…
Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Ngày 2/5: Giá bạc thế giới tiến sát các mốc cao mới

Giá bạc hôm nay (2/5) diễn biến đầy bất ngờ khi thị trường trong nước biến động mạnh ngay trong kỳ nghỉ lễ, trong khi giá bạc thế giới tiếp tục xu hướng phục hồi và tiến sát các mốc cao mới.
Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Ngày 2/5: Giá cao su châu Á đồng loạt tăng, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (2/5) đồng loạt tăng trên cả 4 thị trường chủ chốt. Cụ thể, giá tại Nhật Bản bật tăng mạnh hơn 2%, trong khi Thái Lan, Trung Quốc và Singapore tăng nhẹ, phản ánh tâm lý thị trường cải thiện và kỳ vọng nhu cầu phục hồi. Trong nước, thị trường duy trì đà đi ngang.
Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Ngày 2/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long trầm lắng, giao dịch chậm

Giá lúa gạo hôm nay (2/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì trạng thái ổn định, giao dịch chậm, giá ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau.
Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Giá bạch kim bật tăng gần 5% khi đồng USD suy yếu

Bất chấp áp lực lạm phát và việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất ở mức cao, dòng tiền đầu tư vẫn chảy về thị trường hàng hóa. Lực mua chiếm ưu thế, kéo giá bạch kim bật tăng mạnh, tiến sát mốc 2.000 USD/ounce sau chuỗi 5 phiên giảm, trong khi giá cao su duy trì đà đi lên nhờ tác động từ dầu mỏ và nhu cầu xe năng lượng mới.
Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Ngày 1/5: Giá bạc trong nước và thế giới bật tăng trở lại dịp nghỉ lễ

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (1/5) bật tăng trở lại sau chuỗi ngày biến động mạnh. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, kim loại quý này vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực từ chính sách tiền tệ, địa chính trị và triển vọng cung - cầu trong trung hạn.
Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 trong ngành Tài chính

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Hà Nội ban hành Kế hoạch tổ chức thi hành Luật Thủ đô năm 2026

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Kéo gần hai miền Nam - Bắc

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Trường Sơn với mục tiêu trở thành doanh nghiệp xây dựng hạ tầng hàng đầu Việt Nam

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Ngân hàng vào vai “nhà cái”, đón sóng thị trường bảo hiểm

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Tài sản công sinh lợi, nguồn lực mới được khai mở

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Định hình động lực để Chứng khoán Việt tăng trưởng dài hạn

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá ga, giá dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng đẩy CPI tháng 4 tăng 0,84%

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 2/5: Giá vàng thế giới tiếp tục giảm

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 5/2026 tăng mạnh theo xu hướng thế giới

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 3/5: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu giữ nhịp ổn định

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá heo hơi dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/5: Giá cà phê đồng loạt giảm sâu, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/5: Giá vàng trong nước đi ngang quanh vùng 163 - 166 triệu đồng/lượng