Ngày 3/5: Giá heo hơi "lặng sóng" ở cả 3 miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay đứng yên. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục ghi nhận trạng thái đi ngang, không có biến động so với những phiên trước đó. Mặt bằng giá phổ biến dao động trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.

Cụ thể, nhiều địa phương miền núi như Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La duy trì mức giá 64.000 đồng/kg.

Ở chiều ngược lại, Hưng Yên tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất miền Bắc, đạt 66.000 đồng/kg. Là một trong những “thủ phủ” chăn nuôi heo, Hưng Yên thường đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt mặt bằng giá chung của khu vực.

Nhìn chung, sự chênh lệch giá giữa các địa phương miền Bắc không lớn, cho thấy thị trường đang vận hành trong trạng thái ổn định và ít chịu tác động từ các yếu tố ngắn hạn.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 63.000 - 69.000 đồng/kg, với biên độ rộng hơn so với miền Bắc nhưng vẫn không có sự điều chỉnh đáng kể.

Hà Tĩnh là địa phương có mức giá thấp nhất khu vực, duy trì ở mức 63.000 đồng/kg. Đây là ngưỡng giá gây áp lực nhất định lên người chăn nuôi, đặc biệt trong bối cảnh chi phí đầu vào chưa giảm.

Trong khi đó, các địa phương có giá cao hơn như Đắk Lắk ghi nhận mức 68.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 69.000 đồng/kg. Đây là những khu vực có quy mô chăn nuôi lớn và hệ thống tiêu thụ ổn định hơn.

Tuy nhiên, điểm chung của toàn khu vực là thị trường đang thiếu động lực tăng trưởng. Sau kỳ nghỉ lễ dài, nhu cầu tiêu thụ chưa có dấu hiệu bứt phá, khiến hoạt động thu mua của thương lái diễn ra cầm chừng.

Việc giá heo hơi duy trì đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp cho thấy thị trường đang ở trạng thái “hụt hơi”, cần thêm tín hiệu tích cực từ phía cầu để tạo lực đẩy mới.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay đi ngang, dao động trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ duy trì mức giá cao nhất khu vực, đạt 69.000 đồng/kg.

Trong khi đó, An Giang và Cà Mau ghi nhận mức giá thấp hơn, ở ngưỡng 68.000 đồng/kg. Mức chênh lệch không lớn giữa các địa phương cho thấy thị trường đang ổn định và không có biến động đột biến.

Nhìn tổng thể, thị trường heo hơi trên cả nước đang bước vào giai đoạn “lặng sóng”, với mức giá phổ biến từ 63.000 - 69.000 đồng/kg. Cả cung và cầu đều chưa có biến động lớn, khiến giá duy trì trạng thái đi ngang./.