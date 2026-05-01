Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao

06:28 | 01/05/2026
Giá lúa gạo hôm nay (1/5) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động trong kỳ nghỉ lễ. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực.
Ngày 1/5: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tiếp tục tăng cao
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục tăng cao, vươn lên dẫn đầu khu vực. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán vắng do nghỉ lễ, giá vững.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo Jasmine của Việt Nam hiện được giao dịch ở mức 496 - 500 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn so với tuần trước. Tương tự, gạo trắng 5% tấm cũng tăng 5 USD/tấn, lên 391 - 395 USD/tấn, mức cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu hàng đầu khu vực. Trong khi đó, gạo thơm 5% tấm giữ ổn định ở mức 490 - 500 USD/tấn.

Đà tăng này được hỗ trợ bởi chi phí đầu vào tăng cao và triển vọng nhu cầu từ Philippines, thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Ở các quốc gia xuất khẩu lớn khác, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan dao động trong khoảng 390 - 394 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm tăng 3 USD/tấn, đạt 349 - 353 USD/tấn; trong khi gạo đồ 5% tấm lại giảm 2 USD/tấn, xuống còn 344 - 348 USD/tấn.

Riêng tại Pakistan, giá gạo trắng 5% tấm giảm mạnh 8 USD/tấn, còn 350 - 354 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
