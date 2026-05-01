Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

Giá tiêu chạm mốc cao nhất hơn 1 tháng

Ghi nhận trong sáng 1/5, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong 1,5 tháng trở lại đây.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức tăng mạnh nhất khi tăng tới 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 144.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên cùng mốc 144.000 đồng/kg.

Ở các khu vực khác, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Gia Lai ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg, lần lượt đạt 142.500 đồng/kg và 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu có sự phân hóa nhẹ. Cụ thể, tiêu đen Indonesia giảm 32 USD/tấn, xuống còn 6.988 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok cũng giảm 43 USD/tấn, còn 9.206 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác ổn định.

Hiện tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.100 USD/tấn; tiêu đen Malaysia duy trì mốc 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng trong nước và Malaysia cũng giữ ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

Ghi nhận trong sáng 1/5, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lùi về vùng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, hiện giao dịch ở 87.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 87.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 87.100 đồng/kg.

Đà giảm này phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh theo thị trường quốc tế sau khi giá nội địa vừa có nhịp phục hồi trước đó. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn cho thấy lực cầu trong nước vẫn giữ vai trò hỗ trợ nhất định, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận sự phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,11% (39 USD/tấn), xuống còn 3.442 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng giảm 1,02% (35 USD/tấn), về mức 3.357 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 gần như đi ngang ở mức 290,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 chỉ giảm nhẹ 0,11% (0,35 US cent/pound), xuống còn 280,25 US cent/pound./.