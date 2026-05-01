Thị trường

Ngày 1/5: Giá tiêu lập đỉnh mới, cà phê quay đầu giảm

06:28 | 01/05/2026
Giá tiêu hôm nay (1/5) tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước. Hiện giá tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên giao dịch trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg, lùi về vùng 87.100 - 87.800 đồng/kg.
aa
Giá tiêu hôm nay tăng mạnh. Ảnh minh họa

Giá tiêu chạm mốc cao nhất hơn 1 tháng

Ghi nhận trong sáng 1/5, giá tiêu tại các vùng sản xuất trọng điểm tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước, dao động trong khoảng 140.500 - 144.000 đồng/kg. Đây là mức cao nhất được ghi nhận trong 1,5 tháng trở lại đây.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức tăng mạnh nhất khi tăng tới 3.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên 144.000 đồng/kg. Tại Đắk Lắk, giá tiêu cũng tăng 2.000 đồng/kg, lên cùng mốc 144.000 đồng/kg.

Ở các khu vực khác, Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. HCM) và Gia Lai ghi nhận mức tăng 2.500 đồng/kg, lần lượt đạt 142.500 đồng/kg và 140.500 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 142.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu có sự phân hóa nhẹ. Cụ thể, tiêu đen Indonesia giảm 32 USD/tấn, xuống còn 6.988 USD/tấn. Tiêu trắng Muntok cũng giảm 43 USD/tấn, còn 9.206 USD/tấn. Trong khi đó, giá tiêu tại các quốc gia sản xuất lớn khác ổn định.

Hiện tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 6.100 USD/tấn; tiêu đen Malaysia duy trì mốc 9.300 USD/tấn. Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu tiếp tục đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Giá tiêu trắng trong nước và Malaysia cũng giữ ổn định lần lượt ở mức 9.000 USD/tấn và 12.200 USD/tấn.

Giá cà phê trong nước giảm nhẹ

giacaphe.jpg
Giá cà phê hôm nay lùi về vùng 87.100 - 87.800 đồng/kg. Ảnh minh họa

Ghi nhận trong sáng 1/5, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lùi về vùng 87.100 - 87.800 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, hiện giao dịch ở 87.800 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng đứng ở mức 87.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có giá thấp nhất, ở mức 87.100 đồng/kg.

Đà giảm này phản ánh rõ xu hướng điều chỉnh theo thị trường quốc tế sau khi giá nội địa vừa có nhịp phục hồi trước đó. Tuy nhiên, biên độ giảm không quá lớn cho thấy lực cầu trong nước vẫn giữ vai trò hỗ trợ nhất định, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung không quá dồi dào.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê ghi nhận sự phân hóa giữa hai dòng sản phẩm chủ lực. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 giảm 1,11% (39 USD/tấn), xuống còn 3.442 USD/tấn. Hợp đồng tháng 9/2026 cũng giảm 1,02% (35 USD/tấn), về mức 3.357 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 gần như đi ngang ở mức 290,7 US cent/pound. Hợp đồng tháng 9/2026 chỉ giảm nhẹ 0,11% (0,35 US cent/pound), xuống còn 280,25 US cent/pound./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
(TBTCO) - Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 4.680,2 tỷ đồng, tăng 29,1% cùng kỳ, mức cao nhất lịch sử theo quý trong “mùa vàng” Tết. Kết quả được hỗ trợ bởi doanh thu thuần kỷ lục 36.882,8 tỷ đồng, thị trường phục hồi tích cực và hãng mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm. Tuy nhiên, áp lực chi phí, đặc biệt từ giá nhiên liệu bay tăng cao, được dự báo gia tăng trong các quý tới.
(TBTCO) - Hòa chung không khí thiêng liêng trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5, những chuyến bay Vietjet được trang hoàng rực rỡ với cờ đỏ sao vàng, lan tỏa niềm tự hào Việt Nam và hình ảnh đất nước với bạn bè quốc tế.
Giá bạc thế giới hôm nay (30/4) có xu hướng giảm rõ rệt, trong khi giá trong nước duy trì trạng thái ổn định hơn nhưng vẫn chịu ảnh hưởng từ biến động quốc tế. Áp lực từ môi trường lãi suất cao tiếp tục là yếu tố chi phối chính, khiến dòng tiền có xu hướng rời khỏi kim loại quý như bạc.
Giá cao su thế giới hôm nay (30/4) đồng loạt khởi sắc do được hỗ trợ bởi giá dầu leo thang và dòng tiền đầu cơ. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 5/2026 tại Thái Lan tăng 0,5%; Nhật Bản tăng 1,07%; Trung Quốc tăng 0,97%. Trong nước, giá cao su tiếp tục đi ngang tại các doanh nghiệp lớn, với mủ tạp Phú Riềng giữ 390 đồng/DRC, mủ nước 420 đồng/TSC.
Giá heo hơi hôm nay (30/4) tiếp tục ổn định trên cả nước. Thị trường duy trì mặt bằng giá cao ở nhiều khu vực, đặc biệt tại miền Nam và một số tỉnh Tây Nguyên, hiện giá heo hơi đang dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.
Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
Thị trường hàng hóa nguyên liệu tiếp tục chịu chi phối bởi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Lo ngại gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá năng lượng đi lên, đồng thời lan sang nhóm nông sản là đậu tương thông qua nhu cầu nhiên liệu sinh học, giúp lực mua duy trì trên diện rộng.
(TBTCO) - Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) số 01333 cho ông Đ.T, người chơi hiện đang sinh sống và kinh doanh tại tỉnh Ninh Bình, với giá trị trúng thưởng 91.889.389.200 đồng. Buổi lễ trao thưởng được tường thuật trực tiếp trên fanpage Vietlott. Tại buổi lễ, ông Đ.T đã trao tặng 1 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội thông qua quỹ Tâm Tài Việt.
