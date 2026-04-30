Ngày 30/4: Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, lúa "án binh bất động"

06:31 | 30/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (30/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long duy trì ổn định, duy nhất giá gạo thường biến động nhẹ. Tuy nhiên, nguồn cung có xu hướng giảm dần, trong khi giao dịch mua bán tại nhiều địa phương vẫn diễn ra chậm.
Giá gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long hôm nay giảm nhẹ. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.400 - 8.4500 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo thường giảm 1.000 đồng/kg so với tuần trước, dao động ở mốc 12.000 - 13.000 đồng/kg. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá vững. Tại Cần Thơ nhu cầu mua lúa khá, các kho hỏi mua nhiều lúa thơm ST, những nguồn còn ít, giá neo cao. Tại An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, nguồn chưa thu hoạch còn ít, giao dịch mua bán chậm, giá ổn định.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo đang trong trạng thái “lặng sóng”, khi cung cầu chưa có biến động đáng kể. Tuy nhiên, xu hướng trung hạn vẫn được đánh giá tích cực nhờ nhu cầu nhập khẩu ổn định và nguồn cung từ vụ Đông Xuân dần thu hẹp./.

Huyền Minh (tổng hợp)
giá gạo giá lúa giá lúa gạo đồng bằng sông cửu long

