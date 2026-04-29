Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long "lặng sóng"

06:36 | 29/04/2026
Giá lúa gạo hôm nay (29/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động; gạo xuất khẩu trong nước vững giá. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo thơm 5% tấm và Jasmine đã có sự điều chỉnh tích cực trong thời gian gần đây, nhờ nhu cầu nhập khẩu tăng cao và nguồn cung từ vụ Đông Xuân đang dần thu hẹp.
Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.000 - 6.100 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động mốc 5.100 - 5.200 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán yếu, giá vững. Tại khu vực Hòn Đất (An Giang), nguồn giảm dần, giá chững. Tại Cần Thơ, Tây Ninh, nguồn chưa thu hoạch còn ít, giao dịch mua bán chậm. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long, giao dịch mua bán yếu, giá ổn định.

Đối với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hô nay dao động ở mức 8.400 - 8.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 8.600 - 8.800 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600; đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.090 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, giá gạo bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 13.000 - 14.000 đồng/kg, gạo thường dao động ở mốc 13.000 - 14.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 486 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 336 - 340 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 490 - 500 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 388 - 392 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 369 - 373 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm ở mức 346 - 350 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 283 - 287 USD/tấn./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Ngày 28/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch trầm lắng

Ngày 27/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long sáng đầu tuần ít biến động

Ngày 26/4: Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng, lúa ổn định

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt hơn 70.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán phái sinh ngày 28/4: Giao dịch thận trọng khi VN30-Index gần ngưỡng 2.050 điểm

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương sửa đổi, bổ sung 63 văn bản quy phạm pháp luật

Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Thông qua đề án thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

Ngày 28/4: Giá bạc thế giới tăng, trong nước giảm

Giá bạc hôm nay (28/4) diễn biến khá trầm lắng khi thị trường trong nước giảm nhẹ, còn giá bạc thế giới duy trì quanh ngưỡng 75 USD/ounce. Trong bối cảnh nhiều yếu tố vĩ mô chưa rõ ràng, giới đầu tư vẫn giữ tâm lý thận trọng, khiến kim loại quý này chưa thể bứt phá.
Bình ổn giá vật liệu để bảo đảm tiến độ dự án

(TBTCO) - Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường các mặt hàng thiết yếu, trong đó có vật liệu xây dựng.
Ngày 28/4: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ yếu

Giá cao su kỳ hạn ở Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore hôm nay (28/4) đồng loạt giảm khi nhu cầu tiêu thụ trước dịp nghỉ Lễ yếu dần. Tuy nhiên, thị trường dự báo xu hướng giảm giá chưa chắc chắn và không kéo dài khi giá cao su thành phẩm vẫn tăng mạnh.
Sức nóng Trung Đông tạo hiệu ứng domino, lan từ dầu thô sang cà phê

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang trong tuần qua, trở thành lực đẩy chính khiến giá dầu thế giới tăng mạnh. Diễn biến này không chỉ làm gia tăng rủi ro nguồn cung năng lượng toàn cầu mà còn kéo theo áp lực chi phí, qua đó hỗ trợ đà tăng của nhiều mặt hàng nguyên liệu, trong đó có cà phê.
Ngày 27/4: Giá bạc lao dốc mạnh sau tuần biến động

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (27/4) đồng loạt giảm sau một tuần đầy biến động. Dù có thời điểm hồi phục nhẹ vào cuối tuần, kim loại quý này vẫn chưa tìm được động lực tăng bền vững khi chịu áp lực từ nhiều yếu tố vĩ mô, đặc biệt là giá năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu.
Ngày 27/4: Giá heo hơi duy trì ở mức 63.000 - 69.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (27/4) vẫn duy trì trạng thái ổn định, với mức giá không biến động mạnh. Một số địa phương ghi nhận điều chỉnh tăng nhẹ, song chưa đủ tạo thành xu hướng rõ ràng. Bức tranh chung cho thấy cung - cầu vẫn tương đối cân bằng.
Ngày 27/4: Giá cao su thế giới giảm, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (27/4) giảm tại Thượng Hải và biến động trái chiều ở Tokyo, do nhu cầu từ Trung Quốc chững lại trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và tồn kho gia tăng. Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Theo đó, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước trong khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1).
Ngày 26/4: Giá bạc phục hồi phiên cuối tuần

Giá bạc hôm nay (26/4) tăng trở lại nhưng áp lực từ đồng USD mạnh và lợi suất cao khiến xu hướng phục hồi vẫn còn thách thức.
Ngày 29/4: Heo hơi duy trì mặt bằng giá cao tại nhiều địa phương

Ngày 29/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long "lặng sóng"

Ngày 29/4: Giá cà phê giảm đồng loạt, hồ tiêu ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 29/4: Giá cao su thế giới biến động vì áp lực chi phí

Siết kỷ luật môi trường nhiệt điện, giữ nhịp phát điện mùa khô

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae sẽ thăm chính thức Việt Nam vào đầu tháng 5

Lợi nhuận quý I/2026 của VIB vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I đạt 472 tỷ đồng, FPT Retail hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026

Ngày 27/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu giằng co sau mùa thu hoạch

Tuần quyết định quan trọng của các ngân hàng trung ương

Ngày 28/4: Giá heo hơi tăng tại một địa phương ở miền Trung

Giá vàng hôm nay ngày 26/4: Giá vàng trong nước neo quanh ngưỡng 166,2 - 168,8 triệu đồng/lượng

Gia Lai sẽ có nhà máy thủy điện tích năng đầu tiên tại Vĩnh Thạnh

Tỷ giá USD hôm nay (28/4): Tỷ giá trung tâm lùi nhẹ, USD tự do tăng mạnh 100 đồng sau chuỗi giảm

Ngày 28/4: Giá tiêu neo ở mức cao, cà phê tăng 2 tuần liên tiếp

Hạ lãi suất, ngân hàng "xoay trục" nguồn vốn

