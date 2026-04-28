Chứng khoán ngày 28/4: VN-Index tăng hơn 22 điểm, áp sát mốc 1.900 điểm

Mai Tấn

18:35 | 28/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay ngày 28/4 ghi nhận mức tăng hơn 22 điểm của VN-Index, nhưng động lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup. Độ rộng tiêu cực và thanh khoản suy yếu cho thấy dòng tiền vẫn tập trung cục bộ, chưa tạo được sự đồng thuận.
VN-Index tăng hơn 22 điểm

Sau 5 tuần VN-Index liên tiếp tăng điểm hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm. Dưới ảnh hưởng vượt trội của các cổ phiếu đầu ngành bất động sản, VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay, lên vùng 1.890 điểm với mức độ phân hóa mạnh, áp lực bán gia tăng mạnh ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index tăng 22,55 điểm (+1,22%) lên mức 1.875,84 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 28/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 28/4 có: TCB (+1,49), VJC (+0,74), GVR (+0,66), GAS (+0,47), VCK (+0,34)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,53), VIC (-3,95), VCB (-3,81), BID (-1,26), CTG (-0,82).

Thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 107 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và 210 mã giảm giá.

Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục tái diễn khi VN-Index tăng điểm nhưng có tới 15/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, bán lẻ và dược phẩm là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và điện là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi tăng +29,98 điểm, lên mức 2.041,4 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 17 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Thanh khoản có dấu hiệu “nghỉ lễ sớm” khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22.0%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 630 triệu cổ phiếu (-6,52%), tương đương giá trị đạt 19.445 tỷ đồng ( 0,42%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. HNX-Index giảm -2,51 điểm, về mức 249,44 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,14 điểm lên mức 127,68 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -533 tỷ đồng. VRE 157 tỷ đồng, NVL 119 tỷ đồng và VIC 88 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -286 tỷ đồng, VHM -169 tỷ đồng SHB -81 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 17 tỷ đồng.

Lực kéo từ những cổ phiếu vốn hóa lớn

Giao dịch trở lại sau ngày nghỉ lễ hôm thứ Hai, tâm lý nhà đầu tư dường như đã ổn định hơn sau nhịp giảm điểm khá mạnh ở các phiên trước. VN-Index mở cửa tại vùng 1.850 điểm và có nhịp lùi nhẹ về sát 1.848 điểm để kiểm định lực cầu. Rất nhanh chóng sau đó, dòng tiền hướng sự chú ý mạnh mẽ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã “họ” Vingroup, tạo bệ phóng vững chắc đẩy chỉ số đi lên. Đã có thời điểm trong phiên, sự hưng phấn đưa VN-Index chạm mức cao nhất tại 1.887,69 điểm trước khi áp lực cung xuất hiện khiến chỉ số hạ nhiệt đôi chút vào cuối ngày.

Trong phiên giao dịch hôm nay VN-Index thử thách tâm lý nhà đầu tư khi tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” tiếp tục kéo dài và có phần nghiêm trọng hơn so với những phiên trước.

Xu hướng của thị trường chung vẫn đang rất tích cực. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường cải thiện mạnh mẽ về điểm số ( 22,55 điểm) và tiến sát tới mốc điểm kỷ lục 1.900 tuy nhiên phần lớn nhờ yếu tố chi phối tới từ nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup bao gồm VIC, VHM, VRE và VPL. Chỉ tính riêng 4 cái tên họ nhà Vin đã mang tới (32,39 điểm), khiến cho đà tăng của những bluechip khác như MWG ( 2,51%), STB ( 4,93%) và FPT ( 1,36%) trở nên hoàn toàn lép vế.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh trải dài ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt một số cái tên trở thành mục tiêu chính của “phe gấu” trong ngày hôm nay phải kể tới như dầu khí (PVT, PLX, BSR), Điện (PC1, HDG, REE) và phân bón (DPM, DCM) phải hứng chịu biên độ giảm quanh ngưỡng 3 – 7%.

Đà tăng của VN-Index tiếp tục bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM, VRE, VPL) trong khi phần lớn các nhóm cổ phiếu khác đều đóng cửa trong sắc đỏ. Thanh khoản thị trường duy trì ở mức thấp với khối lượng khớp lệnh thấp hơn (-22%) so với mức bình quân 20 phiên.

Xu hướng của thị trường chung vẫn đang rất tích cực nhờ tín hiệu tăng điểm mạnh của những cái tên vốn hóa lớn. Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và hạn chế việc giải ngân thêm. Kiên nhẫn chờ đợi phiên bùng nổ có sự lan tỏa của dòng tiền ra nhiều nhóm ngành mới là tín hiệu lạc quan cho vị thế mua mới./.

Trái phiếu doanh nghiệp: Đa dạng hóa nhà đầu tư mở đường cho thị trường tăng "độ sâu"

(TBTCO) - Trong bối cảnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp còn phụ thuộc nhiều vào khối các ngân hàng thương mại, việc đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư dài hạn, đang trở thành yếu tố quan trọng để nâng cao độ sâu thị trường và tạo nền tảng cho phát triển bền vững.
(TBTCO) - Ngày 28/4/2026 - Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank; mã Ck: EIB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, hoàn tất toàn bộ nội dung chương trình theo quy định và nhận được sự đồng thuận của cổ đông.
(TBTCO) - Thanh khoản cải thiện giúp doanh thu khối công ty chứng khoán tăng mạnh trong quý I/2026, vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Dù vậy, biến động thị trường và áp lực chi phí cũng tạo ra bức tranh phân hóa rõ nét về lợi nhuận.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet; mã Ck: VJC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bắt đầu một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn toàn cầu, tăng trưởng bền vững và giá trị dài hạn cho cổ đông.
(TBTCO) - Ngân hàng ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 16,8% cùng kỳ và 55% so với quý trước, nhờ cải thiện đồng thời các nguồn thu cốt lõi. Dư nợ tín dụng đạt 711 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2%; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 0,97%.
(TBTCO) - Đối với sản phẩm mới như tài sản mã hóa, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Minh cho biết TCBS sẽ không chỉ dừng lại ở việc vận hành một sàn giao dịch đơn thuần, thay vào đó sẽ khai thác một chuỗi giá trị xung quanh.
(TBTCO) - VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 1.945 tỷ đồng, tăng 18,2%, cùng tăng trưởng tín dụng 14,5% lên 101.633 tỷ đồng. Ngân hàng đẩy mạnh chuyển đổi số, tái cấu trúc danh mục cho vay nhằm nâng cao hiệu quả. Đồng thời, kế hoạch tăng vốn điều lệ hơn 55% lên 12.688 tỷ đồng được kỳ vọng tạo bệ phóng cho chu kỳ tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Techcombank xây dựng hai kịch bản kinh doanh 2026, đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế tối đa 37.500 tỷ đồng; đồng thời kiểm soát nợ xấu dưới 1,5-2%. Lãnh đạo Techcombank cho biết, với lĩnh vực bất động sản, nợ xấu vẫn duy trì dưới 1% dù tỷ trọng cho vay cao. Ngân hàng dự kiến chia cổ tức tiền mặt 7%, phát hành cổ phiếu tỷ lệ 60%, nâng vốn điều lệ lên 113.738 tỷ đồng, dẫn đầu hệ thống.
28/04 | +8.83 (7,173.91 +8.83 (+0.12%))
28/04 | -62.92 (49,167.79 -62.92 (-0.13%))
28/04 | +50.50 (24,887.10 +50.50 (+0.20%))
28/04 | -29.09 (22,905.46 -29.09 (-0.13%))
28/04 | +87.13 (8,859.70 +87.13 (+0.99%))
28/04 | -0.68 (1,028.47 -0.68 (-0.07%))
28/04 | +1.19 (2,788.19 +1.19 (+0.04%))
28/04 | +1.20 (19.22 +1.20 (+6.66%))
28/04 | +2.36 (10,323.45 +2.36 (+0.02%))
28/04 | -118.22 (23,965.31 -118.22 (-0.49%))
28/04 | -24.95 (8,116.97 -24.95 (-0.31%))
28/04 | -21.27 (5,839.05 -21.27 (-0.36%))
28/04 | -4.16 (1,789.93 -4.16 (-0.23%))
28/04 | -35.23 (5,320.26 -35.23 (-0.66%))
28/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
28/04 | -245.87 (25,679.78 -245.87 (-0.95%))
28/04 | -5.04 (4,887.69 -5.04 (-0.10%))
28/04 | -55.70 (8,710.70 -55.70 (-0.64%))
28/04 | -55.80 (8,935.00 -55.80 (-0.62%))
28/04 | -416.73 (76,886.91 -416.73 (-0.54%))
28/04 | -34.13 (7,072.39 -34.13 (-0.48%))
28/04 | +12.33 (1,729.60 +12.33 (+0.72%))
28/04 | -110.54 (12,764.40 -110.54 (-0.86%))
28/04 | +25.99 (6,641.02 +25.99 (+0.39%))
28/04 | -94.90 (39,521.73 -94.90 (-0.24%))
28/04 | -85.92 (33,818.19 -85.92 (-0.25%))
28/04 | -1,166.22 (189,578.80 -1,166.22 (-0.61%))
28/04 | -1,238.20 (67,992.36 -1,238.20 (-1.79%))
28/04 | -43.48 (11,130.03 -43.48 (-0.39%))
28/04 | +25,469.50 (2,866,257.00 +25,469.50 (+0.90%))
28/04 | -12.45 (4,258.67 -12.45 (-0.29%))
28/04 | -488.50 (52,230.60 -488.50 (-0.93%))
28/04 | -142.37 (6,918.04 -142.37 (-2.01%))
28/04 | +0.36 (98.86 +0.36 (+0.37%))
28/04 | -29.05 (2,683.43 -29.05 (-1.07%))
28/04 | -0.62 (134.71 -0.62 (-0.46%))
28/04 | -0.31 (116.86 -0.31 (-0.26%))
28/04 | -7.71 (4,078.64 -7.71 (-0.19%))
28/04 | -619.90 (59,917.46 -619.90 (-1.02%))
28/04 | -0.13 (62.62 -0.13 (-0.21%))
28/04 | +0.03 (71.55 +0.03 (+0.04%))