Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

VN-Index giảm hơn 3 điểm

Sau phiên tăng điểm với thanh khoản suy giảm, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay, hướng đến vùng giá quanh 1.870 điểm và bắt đầu chịu áp lực bán giá cao. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong cuối phiên chiều với thanh khoản gia tăng kém tích cực ở nhiều nhóm mã. Kết phiên VN-Index giảm 3,63 điểm (-0,20%) về mức 1.833,38 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 21/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 21/4 có: VIC (+4,51), STB (+1,48), LPB (+0,68), VHM (+0,61), NVL (+0,27).... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,88), VPB (-0,83), FPT (-0,64), VPL (-0,60), MWG (-0,52).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 99 mã tăng giá, 56 mã giữ giá tham chiếu và 227 mã giảm giá.

VN-Index giảm điểm nhẹ, tuy nhiên độ mở nghiêng về sắc đỏ khi có tới 18/21 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Ngân hàng, bất động sản và thép là ba nhóm ngành duy nhất tăng điểm. Ở chiều ngược lại, chứng khoán, bán lẻ và bất động sản khu công nghiệp là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -1,96 điểm, về mức 2.007,08 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 21 mã giảm giá, 0 mã giữ giá và 9 mã tăng giá.

Thanh khoản quay trở lại trong phiên chiều và khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 875 triệu cổ phiếu ( 26,67%), tương đương giá trị đạt 25.264 tỷ đồng ( 16,27%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -4,06 điểm, về mức 253,27 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,26 điểm về mức 129,23 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -384 tỷ đồng (-14.7tr USD). FUEVFVND 294 tỷ đồng, HPG 292 tỷ đồng và MSN 80 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -171 tỷ đồng, VCB -124 tỷ đồng, MSB -108 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 47 tỷ đồng.

Áp lực bán có tín hiệu gia tăng

Bứt phá mạnh mẽ ngay khi khởi động phiên giao dịch, VN-Index mở gap tăng nhờ lực cầu nhập cuộc quyết liệt ở những cổ phiếu có khả năng tác động mạnh tới chỉ số chung. Thế nhưng khi những cái tên dẫn dắt đà tăng của thị trường suy yếu dần cũng là lúc áp lực điều chỉnh xuất hiện trên diện rộng, nhấn chìm nhiều nhóm ngành xuống dưới ngưỡng giá đỏ. Áp lực bán trải dài, đặc biệt là nhóm chứng khoán (HCM, SSI, VCI) và bất động sản (TCH, DXS, DXG) phải chịu áp lực điều chỉnh quanh ngưỡng 2% do mức độ tương quan cao với thị trường chung.

Ở chiều ngược lại, một số cái tên vẫn giữ được sắc xanh cho tới cuối chặng đường, nổi bật hơn cả là STB (ngân hàng) và NVL (bất động sản) với đà tăng quanh ngưỡng (3-5%).

VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng trong phiên hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

VIC tiếp tục là trụ đỡ quan trọng cho thị trường khi tích lũy thêm 1,4%, lên 193.700 đồng. Mã này đóng góp cho chỉ số hơn 4 điểm. Ở các ngành khác, sắc đỏ đều chiếm ưu thế. Nhóm bất động sản hôm nay chịu áp lực xả hàng mạnh nên đa số cổ phiếu giảm trên 1%, cá biệt DXG và DXS liên quan đến Tập đoàn Đất Xanh lần lượt mất 2% và 3%. Cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn như Khang Điền, Nam Long, Hà Đô... đều mất 0,8-1,5% so với tham chiếu. Diễn biến nhóm dầu khí cũng tương tự khi các mã đầu ngành như GAS, PLX, BSR, PVD cùng giảm điểm. PVT là đại diện hiếm hoi của nhóm này lội ngược dòng, tăng 2,6%.

Đà tăng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM) không duy trì được sức mạnh tăng giá khi về cuối phiên đã tác động đến thị trường khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm. Biên độ giảm không lớn nhưng thanh khoản phiên hôm nay gia tăng so với 2 phiên trước đó cho thấy áp lực bán có tín hiệu gia tăng. Khả năng khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có nhịp rung lắc thì VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh sau quá trình tăng mạnh vừa qua.

Các chuyên gia kỳ vọng nhịp điều chỉnh sẽ kéo VN-Index về vùng hỗ trợ quanh mốc 1.765 điểm trong các phiên tới. Do vậy nhà đầu tư có thể vẫn duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế việc mở mua mới, kiên nhẫn chờ đợi VN-Index phản ứng tại vùng hỗ trợ 1.765 rồi tính tiếp./.