Đầu tư

Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

Hoàng Yến

[email protected]
18:32 | 21/04/2026
(TBTCO) - Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề nghị Chính phủ, Quốc hội cho phép dành 30% các gói thầu về đầu tư công cho doanh nghiệp vừa tham gia. Hiện cả nước có khoảng 50 - 60 nghin doanh nghiệp quy mô vừa.
aa

Chiều 21/4, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về Kế hoạch đầu tư công trung hạn, Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và Kế hoạch vay, trả nợ công giai đoạn 2026 – 2030…

Chuyển từ tư duy "giải ngân cao sang hiệu quả cao"

Tham gia ý kiến về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và đầu tư công trung hạn, đại biểu Phạm Thúy Chinh (đoàn Hải Phòng) đặc biệt nhấn mạnh định hướng "chuyển từ tư duy giải ngân cao sang hiệu quả cao trong đầu tư công". Nhắc lại ý kiến các đại biểu đã phân tích, đại Phạm Thuý Chinh cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là thiếu vốn mà là do chuẩn bị đầu tư chưa tốt, giải phóng mặt bằng chậm, năng lực thực hiện dự án hạn chế đã gây nên nhiều lãng phí.

Đại biểu Phạm Thúy Chinh (đoàn Hải Phòng) phát biểu.
Đại biểu Phạm Thuý Chinh kiến nghị cần cải thiện thực chất môi trường đầu tư, mở rộng cơ sở thuế liên quan đến tài sản, bất động sản và kinh tế số để tạo nguồn thu bền vững. Đồng thời, phát triển thị trường vốn phải trở thành một trụ cột, hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp và cho phép các đô thị lớn vận dụng công cụ tài chính như mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), trái phiếu chính quyền địa phương.

Để khắc phục thực tế này, đại biểu đề nghị cần áp dụng cơ chế giải ngân theo kết quả đầu ra, thiết lập nguyên tắc không đạt mục tiêu giai đoạn trước thì không bố trí vốn cho giai đoạn sau. Cùng với đó là công khai tỷ lệ giải ngân, hiệu quả đầu tư, tránh dàn trải và kiểm soát nợ công, duy trì tỷ lệ nợ công trong ngưỡng an toàn; cơ cấu lại danh mục nợ theo hướng tăng tỷ trọng vay dài hạn trong nước để giảm rủi ro tỷ giá; kiểm soát chặt chẽ các nghĩa vụ nợ tiềm ẩn từ các dự án PPP và doanh nghiệp nhà nước.

Đặc biệt, đánh giá dự án đầu tư công phải bắt buộc theo các chỉ tiêu tài chính như tỷ suất vốn, điểm hòa vốn, hiệu quả kinh tế - xã hội. “Không thể tiếp tục tình trạng triển khai dự án lớn nhưng không lượng hóa được hiệu quả”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Phạm Thuý Chinh khẳng định, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững cần có một hệ sinh thái tài chính đồng bộ, trong đó đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt, thị trường vốn giữ vai trò phân bổ hiệu quả và thể chế là nền tảng quyết định. Và nếu không giải quyết đồng thời ba vấn đề: kỷ luật tài khóa, hiệu quả đầu tư và niềm tin thị trường thì dù có huy động được nguồn lực lớn đến đâu, chúng ta vẫn khó đạt được tăng trưởng bền vững. Vì vậy, theo đại biểu, giai đoạn 2026 - 2030 cần có một bước chuyển mạnh từ mở rộng đầu tư sang nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý chi tiêu sang quản trị tài chính công hiện đại.

Các đại biểu trong phiên họp chiều 21/4. Ảnh: Đức Thanh

Xóa bỏ cơ chế "xin - cho", tháo gỡ quy trình thủ tục

Đồng quan điểm về việc siết chặt quản trị, đại biểu Lê Hữu Trí (Khánh Hòa) cho rằng cần tiến hành một cuộc cách mạng đổi mới triệt để và thực chất công tác quản trị đầu tư công quốc gia, xóa bỏ triệt để cơ chế “xin – cho” và biến đầu tư công là “chùm khế ngọt” đã và đang là hiện tượng phổ biến, sinh động của tệ tham nhũng. Theo đại biểu, mỗi đồng vốn đầu tư công bỏ ra phải đạt hiệu quả và dù có giảm 30% hay hơn thế nữa, nếu dự án đầu tư chưa thể hiện rõ chủ trương, hiệu quả đầu tư thì cũng phải kiên quyết cắt bỏ.

Về mặt thủ tục, đại biểu Nguyễn Duy Minh (đoàn Đà Nẵng) chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất là quy trình, thủ tục đầu tư còn phức tạp, thiếu liên thông, khiến có “những công việc nhỏ nhưng mất một đến hai năm để hoàn tất thủ tục, trong khi thi công chỉ mất vài tháng". Đại biểu đề xuất ưu tiên sửa đổi đồng bộ các luật liên quan theo hướng giảm tối đa các thủ tục trung gian, phân loại dự án theo quy mô và kiên quyết đưa ra khỏi danh mục đối với các dự án mang tính chất “giữ chỗ”.

Vấn đề giải phóng mặt bằng và vật liệu san lấp cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) gọi khó khăn trong giải phóng mặt bằng là "khối u trầm kha" do sự khác biệt giữa giá đền bù và giá thị trường. Cùng với đó, sự thiếu hụt cát, đá là một trong những điểm nghẽn lớn nhất đối với các dự án.

Nhìn nhận thực trạng này, đại biểu Nguyễn Duy Minh cho rằng đang tồn tại nghịch lý "Nhà nước dùng ngân sách để mua lại chính tài nguyên của mình với giá cao". Từ đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cần có cơ chế điều tiết giá hoặc là dự trữ chiến lược. cấp quyền khai thác ngay đối với các mỏ vật liệu. Đại biểu Tô Ái Vang bổ sung kiến nghị chuẩn hóa quy trình kỹ thuật để sử dụng đại trà cát biển cho san lấp cao tốc và thiết lập hệ thống dữ liệu số về trữ lượng cát, đá toàn vùng để điều phối linh hoạt.

Cho phép doanh nghiệp vừa trực tiếp tham gia gói thầu đầu tư công

Về định hướng phân bổ, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị đầu tư công tập trung có trọng tâm, trọng điểm, nhất là đầu tư vùng, không đầu tư dàn trải cho địa phương. “Chúng ta không đầu tư dàn trải cho địa phương nữa mà tập trung liên vùng, đó là một yêu cầu rất bức thiết. Đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục tầm quốc gia để cho các tỉnh trong liên vùng đó phát huy”, đại biểu nêu ý kiến.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP. Hồ Chí Minh) phát biểu.

Từ góc độ doanh nghiệp, đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TP. Hồ Chí Minh) cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện chiếm đến 97 - 98% số lượng doanh nghiệp cả nước, trong đó khối doanh nghiệp vừa chiếm khoảng 7 - 8%, tức là có khoảng 50 - 60 nghìn doanh nghiệp vừa. Các doanh nghiệp vừa này có thể tham gia vào tất cả những ngành nghề trong đầu tư công.

Do đó, đại biểu tha thiết mong Chính phủ và Quốc hội cho phép các doanh nghiệp này được tham gia 30% trong các gói đầu tư công và tham gia trực tiếp vào những gói thầu mà Chính phủ đưa ra. Như vậy, để họ không làm thuê cho các doanh nghiệp lớn mà được trực tiếp tham gia vào các gói thầu của Chính phủ trong các lĩnh vực mà doanh nghiệp có thể đáp ứng.

Doanh nghiệp vừa vốn đầu tư công gói thầu

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời và tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp phát triển

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Xây dựng “lá chắn số” cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

(TBTCO) - Theo đại biểu Lê Hoàng Anh, một vấn đề lớn của nền kinh tế hiện nay là tín dụng chảy sai chỗ, chủ yếu vào bất động sản, khiến “Việt Nam đang chạy marathon với đôi chân bị trói, vốn bị giam trong tài sản đầu cơ thay vì chảy vào nơi tạo ra giá trị thực".
KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Cần cuộc “cách mạng” về đầu tư để chinh phục mục tiêu tăng trưởng

(TBTCO) - Với quy mô vốn đầu tư công dự kiến lên tới hơn 8,2 triệu tỷ đồng, giai đoạn 2026 - 2030 chính là cơ hội vàng để Việt Nam "lột xác" hệ thống hạ tầng chiến lược. Tuy nhiên, theo các đại biểu Quốc hội, dòng tiền này chỉ mang lại tốc độ tăng trưởng 2 con số khi chúng ta giải quyết thành công bài toán hiệu quả.
Doanh nghiệp Hàn Quốc kỳ vọng nâng tầm hợp tác đầu tư với Việt Nam

(TBTCO) - Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn doanh nghiệp lớn vào ngày 21 - 24/4/2026 được kỳ vọng mở ra nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và đầu tư chất lượng cao. Ông Ko Tae Yeon - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) đã có những chia sẻ với Báo Tài chính - Đầu tư trước thềm sự kiện này.
Không để nguồn lực tiếp tục “đóng băng"

(TBTCO) - Hàng nghìn dự án với quy mô vốn hàng triệu tỷ đồng đang từng bước được tháo gỡ, đưa vào khai thác, tạo chuyển động tích cực trong huy động và sử dụng nguồn lực. Kết quả này không chỉ phản ánh nỗ lực lớn của các cấp, các ngành, mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế để xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài, tránh lãng phí nguồn lực phát triển.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
