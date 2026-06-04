Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

(TBTCO) - Số liệu mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy, tiến độ giải ngân 5 tháng đầu năm vẫn chưa tạo được bước đột phá rõ nét. Trong khi đó, khối lượng vốn còn phải giải ngân từ nay đến cuối năm lên tới 794,1 nghìn tỷ đồng, tạo áp lực rất lớn đối với công tác điều hành và tổ chức thực hiện.