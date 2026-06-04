Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Ứng dụng công nghệ 4.0 vào bảo quản hàng dự trữ quốc gia
(TBTCO) - Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực III đã chủ động nghiên cứu, ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác bảo quản hàng dự trữ quốc gia, với hiệu quả mang lại rất thiết thực. Đơn vị đã thí điểm vận hành thiết bị xử lý độ ẩm tuần hoàn kín sử dụng vật liệu hấp phụ Silica gel tại các điểm kho; nghiên cứu, ứng dụng triển khai hệ thống thiết bị đo nhiệt độ, độ ẩm kết hợp phần mềm ghi sổ nhật ký bảo quản điện tử trong công tác quản lý kho dự trữ.