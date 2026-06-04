Thị trường

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

06:54 | 04/06/2026
Giá heo hơi hôm nay (4/6) duy trì trạng thái ổn định trên cả nước sau nhiều phiên điều chỉnh. Hiện, giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.
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Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền
Giá heo hơi hôm nay duy trì trạng thái ổn định trên cả nước. Ảnh minh họa

Giá heo hơi sáng nay không ghi nhận biến động mới tại bất kỳ khu vực nào trên cả nước. Sau những nhịp giảm nhẹ trong những ngày đầu tuần, thị trường hiện đang bước vào giai đoạn ổn định khi cung cầu tương đối cân bằng.

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Nhóm địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La đang duy trì mức 67.000 đồng/kg.

Trong khi đó, các tỉnh thành còn lại như Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Lai Châu, Ninh Bình, Lạng Sơn và Thái Nguyên tiếp tục giữ mức 68.000 đồng/kg. Đây cũng là nhóm địa phương có giá cao nhất khu vực miền Bắc.

Theo nhiều thương lái, lượng heo xuất chuồng tại miền Bắc hiện khá ổn định, trong khi sức mua từ các lò mổ và hệ thống phân phối chưa có sự đột biến. Điều này khiến giá heo hơi duy trì trạng thái đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện thêm đợt điều chỉnh mới. Giá dao động từ 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Mức thấp nhất khu vực là 66.000 đồng/kg được ghi nhận tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa. Trong khi đó, Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Thanh Hóa và Nghệ An vẫn là 2 địa phương dẫn đầu khu vực với giá heo hơi đạt 68.000 đồng/kg.

Nhìn chung, mặt bằng giá tại miền Trung - Tây Nguyên hiện vẫn thấp hơn một số địa phương phía Bắc, phản ánh sự khác biệt về nguồn cung cũng như nhu cầu tiêu thụ tại từng vùng.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ổn định sau đợt điều chỉnh giảm trong phiên trước đó. Điểm đáng chú ý là toàn bộ các tỉnh thành trong khu vực hiện đều giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Đây là khu vực có mặt bằng giá đồng đều nhất trên cả nước.

Các địa phương như Đồng Nai, Tây Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau hiện không còn xuất hiện sự chênh lệch giá như trước.

Theo các doanh nghiệp chăn nuôi, thị trường phía Nam đang trong giai đoạn khá ổn định khi nguồn cung từ các trang trại lớn vẫn đáp ứng tốt nhu cầu tiêu thụ. Đồng thời, giá thức ăn chăn nuôi chưa có biến động mạnh cũng giúp người chăn nuôi duy trì kế hoạch sản xuất ổn định.

Với diễn biến hiện nay, giá heo hơi cả nước tiếp tục dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Đây được xem là vùng giá tương đối hợp lý, vừa giúp người chăn nuôi có lãi, vừa hạn chế áp lực tăng giá lên thị trường thực phẩm./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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