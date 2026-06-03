Pháp luật

Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
18:11 | 03/06/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 147,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Kotrans và thu hồi 8 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm quy định.
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Theo quyết định xử phạt vừa được Cục Quản lý dược ban hành, Công ty TNHH Kotrans (địa chỉ tại quận Tân Bình cũ, TP. Hồ Chí Minh) bị xử phạt đối với các hành vi vi phạm phát sinh từ hoạt động của chi nhánh Công ty TNHH Kotrans tại Hà Nội, với tổng số tiền phạt là 147,5 triệu đồng.

Cục Quản lý dược cho biết, Công ty TNHH Kotrans đã kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm VT Reti-a Reedle Shot 700 có nhãn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc theo quy định. Giá trị hàng hóa đã bán ra thị trường của sản phẩm này là hơn 96,5 triệu đồng. Với hành vi trên, doanh nghiệp bị xử phạt 22,5 triệu đồng.

Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans
Xử phạt gần 150 triệu đồng, thu hồi 8 sản phẩm vi phạm của Công ty TNHH Kotrans. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, công ty này còn kinh doanh 3 sản phẩm mỹ phẩm gồm Torriden Cellmazing Pore Perfecting Ampoule (tinh chất chống lão hóa, thu nhỏ chân lông); VT Cica Collagen mask (mặt nạ giấy dưỡng da); Unove Deep Damage Repair Shampoo Sweet Breeze (dầu gội đầu) có nhãn ghi không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa. Tổng số hàng hóa bán ra trị giá hơn 353 triệu đồng.

Đối với hành vi ghi nhãn sai sự thật, Công ty TNHH Kotrans bị xử phạt 70 triệu đồng. Đồng thời, Kotrans phải nộp lại toàn bộ số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm vi phạm.

Cục Quản lý dược cũng xác định Kotrans đã kinh doanh 4 sản phẩm mỹ phẩm gồm: Cosrx The Retinol 0.5 Oil; Skinfood Yuja C Dark Spot Clear Cream; Skinfood Black Cherry Retinol 0.1 Eye Cream; Paparecipe Collagen Peptide Serum. Các sản phẩm này có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Do cùng lúc có 4 sản phẩm vi phạm cùng một hành vi, đây được xác định là tình tiết tăng nặng, Kotrans bị xử phạt 55 triệu đồng đối với nhóm vi phạm này. Với 4 sản phẩm có hồ sơ thông tin sản phẩm không đầy đủ, cơ quan quản lý yêu cầu thu hồi và tiêu hủy toàn bộ sản phẩm vi phạm./.

Văn Nam
Từ khóa:
Công ty TNHH Kotrans xử phạt vi phạm Quản lý dược Mỹ phẩm vi phạm hành vi vi phạm Nhãn không đúng phạt vi phạm

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