Thuế - Hải quan

Sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng hai hệ thống sổ kế toán

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
20:06 | 09/07/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán và Bộ câu hỏi Phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán. 24 câu hỏi dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu được Cục Thuế tập trung làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.
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Trong bối cảnh ngành Thuế đẩy mạnh hiện đại hóa quản lý, chuyển đổi số và quản lý dựa trên dữ liệu, việc bảo đảm tính trung thực, minh bạch của số liệu kế toán ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với mọi doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì những hành vi gây thất thu ngân sách nhà nước và làm ảnh hưởng môi trường kinh doanh minh bạch là việc lập, sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ kế toán tài chính nhằm che giấu doanh thu, chi phí, làm sai lệch nghĩa vụ thuế.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Ban Pháp chế (Cục Thuế) đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán với mục tiêu giúp người nộp thuế nhận diện rõ ranh giới giữa hoạt động quản trị nội bộ hợp pháp và hành vi vi phạm pháp luật; hiểu đúng các dấu hiệu rủi ro, chế tài xử lý và chủ động thực hiện các giải pháp tuân thủ.

Sổ tay giải đáp về hành vi vi phạm sử dụng hai hệ thống sổ kế toán

Tài liệu được biên soạn theo tinh thần chính xác - rõ ràng - có phân định; kết hợp giữa cảnh báo và hướng dẫn, hướng tới đồng hành cùng người nộp thuế trên hành trình tuân thủ pháp luật.

Sổ tay gồm sáu phần nội dung chính, từ việc làm rõ bản chất của hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, các dấu hiệu nhận diện, phương thức cơ quan thuế phát hiện rủi ro, đến các hệ quả pháp lý, khuyến nghị thực hành, trách nhiệm của các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ và những tình huống minh họa thực tế. Qua đó, người đọc có thể tiếp cận toàn diện cả góc độ pháp lý lẫn các giải pháp phòng ngừa ngay trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh Sổ tay, Cục Thuế cũng ban hành Bộ hỏi - đáp về phòng, chống hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán nhằm giải đáp các tình huống thường gặp trong quá trình thực hiện pháp luật về thuế và kế toán. Bộ tài liệu được xây dựng dưới dạng hỏi - đáp ngắn gọn, dễ hiểu với 24 câu hỏi, tập trung làm rõ các quy định pháp luật, dấu hiệu nhận diện hành vi vi phạm, trách nhiệm của người nộp thuế cũng như các chế tài xử lý theo quy định hiện hành.

Nội dung Bộ hỏi - đáp không chỉ giải thích rõ thế nào là hành vi sử dụng hai hệ thống sổ kế toán, các rủi ro pháp lý và mức xử phạt đối với hành vi trốn thuế, mà còn hướng dẫn người nộp thuế cách tự rà soát, khắc phục sai sót và thực hiện đúng quy định về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Đồng thời, tài liệu cũng giải đáp những vấn đề được nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh quan tâm như trách nhiệm của đại lý thuế, tổ chức dịch vụ kế toán, đơn vị cung cấp phần mềm kế toán và hóa đơn điện tử trong việc phòng ngừa, ngăn chặn hành vi lập hai hệ thống sổ kế toán.

Thông qua việc phát hành đồng thời Sổ tay và Bộ hỏi - đáp, Cục Thuế mong muốn cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người nộp thuế một bộ tài liệu hướng dẫn đầy đủ, dễ tiếp cận, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, phòng ngừa rủi ro ngay từ sớm, đồng thời lan tỏa thông điệp “Minh bạch sổ sách - Vững vàng pháp lý”, hướng tới xây dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và phát triển bền vững./.

Văn Tuấn
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hành vi vi phạm sử dụng hai hệ thống phòng chống hành vi sổ tay hướng dẫn quy định pháp luật trách nhiệm người nộp thuế chế tài xử lý

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