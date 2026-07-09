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Chứng khoán phái sinh ngày 9/7: Trạng thái chênh lệch dương trở lại

Tùng Linh

Tùng Linh

19:05 | 09/07/2026
(TBTCO) - VN30 đánh mất mốc 1.990 điểm khi lực đỡ từ BSR không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh ở nhóm vốn hóa lớn. Tuy nhiên, trên thị trường phái sinh, cả 8 hợp đồng tương lai đều có mức chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở, mở ra kỳ vọng thị trường có thể sớm cân bằng trở lại.
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VN30-Index trải qua một phiên giao dịch kém tích cực khi giảm 11,33 điểm (-0,57%) xuống 1.987,11 điểm. Chỉ số giằng co trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến đà giảm mở rộng. Có tới 19/30 mã chứng khoán giảm giá, trong khi 7 mã tăng và 4 mã đứng giá.

Trong phiên, BSR tiếp tục là cổ phiếu nâng đỡ mạnh nhất, đóng góp khoảng 7,6 điểm cho VN30. Tuy nhiên, lực kéo từ BSR cùng các mã như GAS, VIC, ACB, PLX và STB không đủ bù đắp áp lực điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn. Ở chiều ngược lại, MBB là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, bên cạnh VPL, VPB, TCB, LPB và VHM, khiến chỉ số đánh mất thành quả tăng điểm trước đó. Giao dịch thận trọng. Thanh khoản trên rổ VN30 chỉ đạt khoảng 7.245 tỷ đồng.

Không riêng thị trường chứng khoán cơ sở, diễn biến trên thị trường phái sinh cũng kém sôi động hơn khi tổng khối lượng giao dịch tiếp tục suy giảm. Khối lượng giao dịch riêng hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index (41I1G7000) chỉ khớp hơn 117.500 hợp đồng trong phiên. Khối lượng nắm giữ qua đêm cũng giảm với khối lượng mở (OI) đạt hơn 26.900 hợp đồng.

Hợp đồng tương lai 41I1G7000 đóng cửa tại 1.995 điểm, giảm 0,26%. Tuy vậy, mức giảm thấp hơn nhiều so với mức giảm của chỉ số cơ sở là điểm đáng chú ý. Điều này đã giúp trạng thái chênh lệch dương trở lại.

Chứng khoán phái sinh ngày 9/7: Trạng thái chênh lệch dương trở lại
Chênh lệch dương trở lại ở 8/8 hợp đồng tương lai - Nguồn: TBTCVN tổng hợp

Cả 8 hợp đồng tương lai của VN30 và VN100 đều giao dịch với mức chênh lệch dương so với chỉ số cơ sở. Trong đó, hợp đồng tháng 7 duy trì mức chênh lệch +7,19 điểm. Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức chênh lêhcj từ khoảng 2,9 điểm đến hơn 14 điểm. Mặc dù 7/8 hợp đồng đóng cửa trong sắc đỏ, mức giảm đều khá khiêm tốn so với diễn biến của chỉ số cơ sở. Nhà đầu tư trên thị trường phái sinh vẫn duy trì kỳ vọng vào khả năng hồi phục của VN30 sau nhịp điều chỉnh.

Tuy nhiên, với khối lượng giao dịch sụt sâu hơn 30%, tâm lý giao dịch vẫn cho thấy sự thận trọng đáng kể khi dòng tiền ngắn hạn chưa quay trở lại mạnh. Theo các chuyên gia từ SHS, các nhà đầu tư giảm vị thế đầu cơ trong phiên và vẫn ưu tiên xem xét phòng ngừa rủi ro khi VN30-Index gặp các vùng kháng cự. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng 41I1G7000 được dự báo sẽ tích lũy với vùng kháng cự quanh 2.000 điểm và vùng hỗ trợ 1.980 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
vn30 chênh lệch dương vn30-index phái sinh

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