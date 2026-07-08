Chứng khoán

Cổ phiếu PNJ giao dịch "khủng", khối ngoại bán ròng hơn 215 tỷ đồng

Tùng Linh

Tùng Linh

17:21 | 08/07/2026
(TBTCO) - Khối ngoại quay lại bán ròng 578 tỷ đồng trên ba sàn sau phiên mua ròng liền trước. Tâm điểm giao dịch là PNJ khi giá trị khớp lệnh vọt lên dẫn đầu thị trường, trong bối cảnh vừa trải qua ba phiên giảm sàn liên tiếp vì biến cố liên quan P-Lab.
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Sau một phiên mua ròng, nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại bán ròng 578 tỷ đồng trên ba sàn trong ngày 8/7. Áp lực bán tập trung chủ yếu tại PNJ, MSN và VHM, trong khi dòng tiền vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu như MCH, HDB và VND.

Đáng chú ý nhất trong phiên là PNJ. Sau ba phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu này tiếp tục bị bán mạnh ngay từ đầu phiên và có thời điểm khớp toàn bộ tại mức giá sàn. Tuy nhiên, lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh về cuối phiên đã giúp cổ phiếu thoát giá sàn, đóng cửa ở mức 52.000 đồng/cổ phiếu, tăng 2,36% so với hôm qua và tăng hơn 10% so với mức giá sàn trong ngày.

PNJ cũng trở thành cổ phiếu có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, với 25,6 triệu cổ phiếu được “sang tay”, tương ứng giá trị 1.243,9 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch hôm nay tương đương hơn 5% tổng số cổ phiếu PNJ đang lưu hành.

Sự giằng co quyết liệt đã diễn ra giữa lực bán và dòng tiền bắt đáy. Trong đó, khối ngoại đóng góp đáng kể vào thanh khoản của PNJ. Theo thống kê, nhà đầu tư nước ngoài bán ra cổ phiếu PNJ thu về hơn 350 tỷ đồng. Dù xuất hiện lực mua, khối ngoại vẫn bán ròng hơn 215 tỷ đồng, cao nhất toàn thị trường trong phiên.

Ngoài PNJ dẫn đầu về giá trị bán ròng, khối ngoại còn bán ròng MSN gần 185 tỷ đồng, VHM gần 132 tỷ đồng, VPB gần 123,6 tỷ đồng, TCB hơn 112 tỷ đồng, FPT hơn 86 tỷ đồng. Ttrong khi các mã còn lại như SHB, HPG và VPB chỉ ghi nhận giá trị bán ròng dưới 40 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, hai mã cổ phiếu được khối ngoại giải ngân ròng hơn 124 tỷ đồng mua cổ phiếu VNM và hơn 100 tỷ đồng mua MBB.

Cổ phiếu PNJ giao dịch
Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng trong phiên 8/7 - Nguồn: Dstock

Diễn biến tại PNJ cho thấy dòng tiền bắt đáy đã xuất hiện sau chuỗi giảm sâu của cổ phiếu. Trước đó, lãnh đạo PNJ thường xuyên phát đi thông báo. Chủ tịch HĐQT PNJ Cao Thị Ngọc Dung ngay sau sự cố đã gửi thư tới cổ đông, khách hàng, đối tác và nhà đầu tư, bày tỏ sự tiếc nuối khi vụ việc liên quan đến một cá nhân đã gây ảnh hưởng đến niềm tin của các bên liên quan. Theo bà Dung, PNJ đã xây dựng nền tảng tài chính an toàn, có nguồn lực dự phòng để ứng phó với các tình huống phát sinh. Doanh nghiệp lựa chọn cách tiếp cận minh bạch, nhất quán, đồng thời tôn trọng quá trình điều tra của cơ quan chức năng và tuân thủ quy định pháp luật.

Sau cuộc gặp gỡ với ban lãnh đạo PNJ ngày 6/7, trung tâm phân tích nhiều công ty chứng khoán cho rằng tác động tài chính trực tiếp đến doanh nghiệp hiện chưa lớn. SSI Research đánh giá áp lực thanh khoản và hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn vẫn ở mức có thể kiểm soát khi bảng cân đối kế toán của PNJ duy trì lành mạnh. Tuy nhiên, đơn vị này cho rằng mức độ bất định liên quan đến uy tín thương hiệu và hệ thống quản trị vẫn còn lớn do quá trình điều tra chưa kết thúc. SSI đã hạ dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2026 xuống 3.333 tỷ đồng.

Rủi ro dòng tiền ngắn hạn hiện ở mức có thể kiểm soát. nhưng SSI Research nhấn mạnh điểm cần theo dõi vẫn là khả năng khôi phục niềm tin của người tiêu dùng và uy tín thương hiệu sau biến cố. KBSV cũng cho rằng rủi ro trước mắt chủ yếu nằm ở uy tín thương hiệu và tâm lý người tiêu dùng, hơn là tác động tài chính trực tiếp. Do đó, dù lực cầu bắt đáy đã giúp cổ phiếu thoát khỏi mức giá sàn trong phiên, diễn biến của PNJ trong thời gian tới nhiều khả năng vẫn sẽ phụ thuộc vào tốc độ cải thiện tâm lý nhà đầu tư cũng như các thông tin tiếp theo liên quan đến quá trình xử lý vụ việc.

Tùng Linh
Từ khóa:
cổ phiếu pnj khối ngoại bán ròng vn-index

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