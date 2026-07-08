Muốn tăng trưởng hai con số, phải mở đường cho doanh nghiệp và cải cách thể chế

Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, Việt Nam cần hình thành những động lực phát triển mới thay vì tiếp tục dựa chủ yếu vào các yếu tố tăng trưởng truyền thống. Đây là thông điệp xuyên suốt được các đại biểu nhấn mạnh tại hội thảo “Tăng trưởng 2 con số - Động lực từ doanh nghiệp” diễn ra sáng 8/7 tại Hà Nội.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hải Anh

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng nhận định mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là điều kiện để Việt Nam tạo nguồn lực cho phát triển và tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cũng cho rằng, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng tốc để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Theo ông, khu vực kinh tế tư nhân sẽ là nền tảng quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Tuy nhiên, khi khoảng 98% doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn gặp nhiều rào cản về thể chế, tiếp cận vốn, đất đai và thị trường, việc tháo gỡ các điểm nghẽn này trở thành yêu cầu cấp thiết.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, doanh nghiệp cần được xem là đối tác đồng hành trong quá trình xây dựng chính sách và phát triển đất nước, thay vì chỉ là đối tượng quản lý. Muốn doanh nghiệp thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm mạnh chi phí tuân thủ và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn.

Đồng quan điểm nêu trên, ông Hồ Sỹ Hùng phát biểu, dư địa tăng trưởng lớn nhất hiện nay nằm ở cải cách thể chế. Điều quan trọng không chỉ là cắt giảm giấy phép hay điều kiện kinh doanh mà là thay đổi tư duy quản lý, chuyển mạnh từ “quản lý” sang “phục vụ, kiến tạo”, từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên quản lý rủi ro, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo.

Chủ tịch VCCI cũng cho rằng quá trình rà soát, sửa đổi pháp luật cần được thực hiện từ góc nhìn của doanh nghiệp, bao quát toàn bộ chuỗi hoạt động từ đầu tư, sản xuất, xuất nhập khẩu, hoàn thuế đến giải quyết tranh chấp. Chỉ khi nhận diện đầy đủ những vướng mắc trong thực tiễn mới có thể khơi thông dòng vốn đầu tư và năng lực sản xuất.

Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển cũng cho rằng, việc cắt giảm thủ tục hành chính cần được lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể. Tuy nhiên, nhiều địa phương hiện vẫn chưa đánh giá rõ mức độ hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu 30% thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ theo yêu cầu của Trung ương. Những ý kiến từ cộng đồng doanh nghiệp sẽ là cơ sở quan trọng để hoàn thiện chính sách, thúc đẩy cải cách thực chất và tạo thêm không gian phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.