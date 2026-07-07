Hải quan siết kỷ luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành thực thi công vụ

Siết kỷ luật, tăng trách nhiệm trong thực thi công vụ

Triển khai Công văn số 18497/CHQ-TCCB ngày 6/7/2026, Cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 02/CT-BTC đến toàn thể công chức, người lao động; đồng thời đưa việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và lề lối làm việc trở thành nội dung thường xuyên trong các cuộc họp, sinh hoạt của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể.

Hải quan tăng kỷ luật, thúc đẩy chuyển đổi số trong điều hành. Ảnh: CTV

Theo yêu cầu của Cục Hải quan, các đơn vị phải rà soát, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để kịp thời khắc phục. Đối với những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, người đứng đầu phải chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền để được chỉ đạo, tháo gỡ ngay từ sớm, không để quá thời hạn mới báo cáo hoặc xin gia hạn.

Một trong những yêu cầu trọng tâm là đổi mới phương thức tổ chức thực hiện công việc theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”. Mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một đơn vị, một cá nhân chủ trì chịu trách nhiệm chính; trường hợp cần phối hợp phải xác định cụ thể nội dung, phạm vi phối hợp và thời hạn hoàn thành.

Đáng chú ý, Chỉ thị yêu cầu các đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ thực hiện nhiệm vụ; không được lấy lý do chờ ý kiến phối hợp, chờ hướng dẫn hoặc chờ xử lý của cơ quan khác để kéo dài thời gian thực hiện công việc.

Đối với việc lấy ý kiến phối hợp, Cục Hải quan yêu cầu chỉ thực hiện đối với những nội dung thực sự cần thiết, đúng phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị được lấy ý kiến, tránh tình trạng lấy ý kiến tràn lan hoặc sử dụng việc xin ý kiến để thay thế trách nhiệm tham mưu của đơn vị chủ trì.

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và xử lý văn bản phải được thực hiện ngay trên môi trường điện tử sau khi văn bản được chuyển đến. Các đơn vị không được chờ văn bản giấy hoặc phát sinh thêm các thủ tục hành chính không cần thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Một điểm mới đáng chú ý là kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm phối hợp và chất lượng cập nhật dữ liệu trên các hệ thống theo dõi nhiệm vụ sẽ được lấy làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá, xếp loại, quy hoạch, bổ nhiệm và khen thưởng cán bộ. Những tập thể, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc không chấp hành nghiêm yêu cầu của Chỉ thị sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Cùng với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, Cục Hải quan xác định chuyển đổi số là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng quản trị, điều hành và kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trong toàn Ngành.

Theo đó, Văn phòng Cục được giao chủ trì theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Cục Hải quan. Nội dung báo cáo tập trung đánh giá tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, tình trạng chậm tiến độ, kết quả cập nhật dữ liệu trên các hệ thống theo dõi nhiệm vụ, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để kịp thời đề xuất giải pháp chấn chỉnh.

Văn phòng Cục cũng được giao kiểm soát chặt chẽ việc phân công xử lý văn bản, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và theo dõi được tiến độ thực hiện; đồng thời kiểm soát việc phát hành văn bản đúng thể thức, đúng thẩm quyền, đúng quy trình, không để xảy ra tình trạng chậm phát hành làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc của các đơn vị.

Ở khối Đảng, Văn phòng Đảng ủy Cục Hải quan sẽ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ cấp trên giao và các nhiệm vụ được quản lý trên hệ thống của Trung ương; kịp thời báo cáo Thường vụ Đảng ủy Cục Hải quan đối với những trường hợp chậm tiến độ, kéo dài hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Đáng chú ý, Ban Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan được giao chủ trì phối hợp với Văn phòng Cục, Văn phòng Đảng ủy và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và các phân hệ theo dõi nhiệm vụ tích hợp trên Hệ thống quản lý văn bản tập trung của Cục Hải quan (CCES). Mục tiêu là bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và giám sát tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên môi trường số.

Chỉ thị cũng yêu cầu việc cập nhật nhiệm vụ trên các hệ thống thông tin phải bảo đảm đầy đủ, kịp thời, phản ánh đúng tiến độ và kết quả thực hiện. Nghiêm cấm việc cập nhật mang tính hình thức, đối phó hoặc báo cáo không đúng thực tế. Trường hợp phát hiện có sự sai lệch giữa tình hình thực hiện nhiệm vụ và dữ liệu trên hệ thống, người đứng đầu đơn vị và các cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cán bộ được giao nghiên cứu hoàn thiện các tiêu chí đánh giá gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành đúng hạn, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng cập nhật dữ liệu trên hệ thống theo dõi nhiệm vụ. Trong khi đó, Ban Pháp chế sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc tiến độ xây dựng, hoàn thiện thể chế, kịp thời tham mưu xử lý các trường hợp chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng.