Doanh nghiệp hiến kế, tìm lực đẩy mới cho tăng trưởng GDP nửa cuối năm

Hiến kế lập sandbox liên kết với doanh nghiệp FDI, mở ngân hàng số chuyên biệt

Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương diễn ra sáng ngày 4/7, ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11,7% trong 6 tháng cuối năm nhằm bù đắp cho kết quả 6 tháng đầu năm, cần có các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ hơn đối với khu vực doanh nghiệp.

Ông Thân kiến nghị cần thay đổi toàn diện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đổi tên thành Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi sau gần 10 năm thực hiện, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đã lớn mạnh đáng kể, trong khi phần lớn các chính sách của luật hiện hành chưa được cập nhật phù hợp với thực tiễn.

Bên cạnh đó, ông cũng đề xuất quy định tỷ lệ tối thiểu tham gia các dự án đầu tư công dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: VGP.

Để triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam đề xuất Chính phủ trình Quốc hội ban hành một Nghị quyết thí điểm về cơ chế sandbox (khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát), nhằm thúc đẩy liên kết giữa các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như: điện tử, bán dẫn, ô tô, linh kiện và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao.

Mục tiêu của sandbox không phải tạo thêm một chương trình hỗ trợ dàn trải, mà là xây dựng các mô hình hợp tác mẫu giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với các chỉ tiêu đo lường cụ thể để đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng.

“Intel, Coca-Cola, Samsung, LG... đều sở hữu mạng lưới cung ứng toàn cầu. Khi doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng được các tiêu chuẩn của các tập đoàn này, cơ hội không chỉ dừng lại ở việc trở thành nhà cung cấp tại Việt Nam, mà còn có thể tham gia vào giá trị toàn cầu” - ông Thân nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Nguyễn Văn Thân, ngân hàng số chuyên biệt có ưu thế về tính linh hoạt, chi phí vận hành thấp và lãi suất cạnh tranh. Đồng thời, có khả năng cung cấp các khoản vay tín chấp dựa trên điểm tín dụng của Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC). Qua đó, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi hơn để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, ông Thân cũng đề xuất cho phép Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập một ngân hàng số chuyên biệt dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các hộ kinh doanh.

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công cũng nhấn mạnh cam kết sẽ tiếp tục chung tay cùng Chính phủ thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh các dự án đầu tư phục vụ sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Đồng thời, để góp phần phát triển đất nước trong giai đoạn tới, VCCI sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó hỗ trợ giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bộ Tài chính. Ảnh: Đức Minh.

Từ thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp thời gian qua, Chủ tịch VCCI cho rằng, niềm tin và kỳ vọng của khu vực doanh nghiệp đã tăng lên rất rõ rệt và có cơ sở. Niềm tin này không chỉ mang tính cảm tính, mà được thể hiện bằng những con số cụ thể.

“Nếu lượng hóa toàn bộ chi phí liên quan đến chứng từ, giấy tờ, các cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh ước mang lại hiệu quả hơn 23.000 tỷ đồng. Đối với doanh nghiệp, mỗi một ngày bớt đi các thủ tục là mỗi một ngày bớt đi chi phí sản xuất và tạo cơ hội cho doanh nghiệp cạnh tranh tốt hơn” - ông Công nhấn mạnh.

Phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời tháo gỡ khó khăn

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, dù tăng trưởng ở mức cao, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra; trong đó, nhiều địa phương còn cách khá xa mục tiêu về tăng trưởng GDP cũng như giải ngân vốn đầu tư công. Trong cùng điều kiện, một số địa phương đạt kết quả rất cao, trong khi nhiều nơi chưa đáp ứng kỳ vọng. Điều này cho thấy công tác tổ chức thực hiện ở một số địa phương vẫn còn hạn chế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: VGP.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, mức tăng trưởng thực tế vẫn thấp hơn mục tiêu 6 tháng đầu năm khoảng 1,5%. Nếu nỗ lực hơn nữa, hoàn toàn có thể tiệm cận mục tiêu này. Chẳng hạn, về giải ngân vốn đầu tư công, nếu toàn hệ thống giải ngân được trên 50%, tăng trưởng kinh tế có thể được đóng góp thêm khoảng 0,4%. Khi đó, khoảng cách với mục tiêu chỉ còn khoảng 1%.

Liên quan đến nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, theo Phó Thủ tướng, để nền kinh tế đạt mức tăng trưởng cao, cần nguồn lực, nguồn vốn với chi phí hợp lý. Vì vậy, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa cần phối hợp nhịp nhàng hơn, để bảo đảm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên của Nhà nước.

Bên cạnh đó, thị trường vốn cần phát triển mạnh mẽ hơn. “Trong bối cảnh thị trường vốn đang từng bước phấn đấu phát triển, trước mắt, nguồn vốn tín dụng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế” - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành cần phản ứng chính sách nhanh hơn, quyết liệt hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân và các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa XVI, mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng, nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời, đem lại kết quả thiết thực.

Trước những hạn chế còn tồn tại, đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn, cơ bản đồng ý với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối nǎm trong báo cáo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể./.