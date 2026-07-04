Tài chính

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
11:21 | 04/07/2026
(TBTCO) - Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã cải thiện rõ rệt trong quý II, đặc biệt bứt tốc trong tháng 6. Đà tăng này được kỳ vọng sẽ tạo động lực để các bộ, ngành, địa phương hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026.
aa

Tháng 6 tạo cú hích cho tiến độ giải ngân

Sau những tháng đầu năm còn chậm do vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tại thời điểm này đã có sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, tháng 6 vừa qua đã ghi nhận khối lượng giải ngân cao nhất từ đầu năm đến nay, phản ánh nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công vào nền kinh tế.

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, đến hết ngày 30/6/2026, cả nước giải ngân 356.935,1 tỷ đồng vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2026, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương giải ngân 103.740,3 tỷ đồng, đạt 29,3%; vốn ngân sách địa phương đạt 253.194,8 tỷ đồng, tương đương 38,9% kế hoạch.

So với cùng kỳ năm 2025, số vốn giải ngân tăng thêm 38.362 tỷ đồng. Nếu không tính phần 5% kế hoạch vốn ngân sách địa phương được thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đạt 36,7% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang năm 2026, lũy kế giải ngân đạt 33.556,7 tỷ đồng, bằng 24,7% kế hoạch được phép kéo dài.

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm
Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm. Ảnh minh họa: TL

Điểm đáng chú ý trong bức tranh giải ngân 6 tháng đầu năm là xu hướng tăng tốc ngày càng rõ nét. Nếu như trong tháng 4, khối lượng giải ngân chỉ khoảng 34 nghìn tỷ đồng, sang tháng 5 đã tăng lên khoảng 75 nghìn tỷ đồng và riêng tháng 6 đạt tới 137,6 nghìn tỷ đồng. Đây là mức tăng rất mạnh, cho thấy nhiều dự án đã bước vào giai đoạn thi công cao điểm, phát sinh khối lượng nghiệm thu và thanh toán lớn.

Theo Bộ Tài chính, kết quả này phản ánh các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đang từng bước được tháo gỡ. Cùng với đó, diễn biến giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển có xu hướng ổn định hơn cũng tạo điều kiện để các chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đây cũng là cơ sở để kỳ vọng tiến độ giải ngân sẽ tiếp tục được cải thiện trong nửa cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo mục tiêu Chính phủ đề ra.

Nhiều bộ, địa phương duy trì tiến độ tích cực

Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, đến hết tháng 6, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, nhiều đơn vị vừa có tỷ lệ giải ngân cao, vừa giải ngân khối lượng vốn lớn như: Bộ Quốc phòng đạt 26,4 nghìn tỷ đồng; Bộ Công an đạt 22,1 nghìn tỷ đồng; TP. Hà Nội đạt 62,1 nghìn tỷ đồng; TP. Hồ Chí Minh đạt 51,5 nghìn tỷ đồng và TP. Hải Phòng đạt 16,4 nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, bức tranh giải ngân vẫn chưa đồng đều. Hiện còn 25 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung. Đáng chú ý, có 7 bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 5%, thậm chí chưa giải ngân, đòi hỏi phải có giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới.

Theo Bộ Tài chính, nhiều khó khăn đã được nhận diện nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Đáng chú ý là tình trạng thiếu hụt cục bộ cát, đất đắp và đá xây dựng tại một số địa phương do chậm cấp phép khai thác mỏ, mở rộng công suất và hoàn thiện các thủ tục liên quan. Việc phụ thuộc nguồn vật liệu từ địa phương khác cũng làm tăng chi phí vận chuyển và ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là “nút thắt” của nhiều dự án khi việc xác định nguồn gốc đất, bố trí tái định cư, thống nhất phương án bồi thường và hoàn thiện hồ sơ còn kéo dài.

Một số dự án cũng chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, thiết kế, dự toán hoặc phải điều chỉnh nhiều lần. Đối với các dự án ODA, việc chờ ý kiến nhà tài trợ, ký kết hiệp định vay và biến động tỷ giá cũng ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Ngoài ra, nhiều ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu còn hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện; một số địa phương thiếu cán bộ phụ trách đầu tư công sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn

Để hoàn thành mục tiêu giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn đã được nhận diện.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương cần đẩy nhanh cấp phép và nâng công suất các mỏ vật liệu xây dựng; ưu tiên nguồn vật liệu cho các công trình trọng điểm; quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm có mặt bằng sạch để thi công.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu các chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng được nghiệm thu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong triển khai dự án và giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, ngành và địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Kho bạc Nhà nước khu vực để cập nhật kịp thời, chính xác số liệu giải ngân, phục vụ công tác điều hành và theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công trên phạm vi cả nước.

Với đà tăng tốc trong quý II và các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, giải ngân vốn đầu tư công được kỳ vọng sẽ tiếp tục bứt phá trong những tháng cuối năm, qua đó phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.
Vân Hà
Từ khóa:
đầu tư công giải ngân vốn đầu tư công bứt tốc bộ tài chính

Bài liên quan

Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ ngày 1/7

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Dành cho bạn

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Tỷ giá USD hôm nay (4/7): DXY mất đà, USD ngân hàng bán ra vẫn kịch trần

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

Infographics: 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp bổ sung vào nền kinh tế gần 3,1 triệu tỷ đồng

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Thị trường tiền tệ tuần 29/6 - 3/7: Tỷ giá trung tâm leo dốc tuần thứ 8, lãi suất qua đêm vượt 12%

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Hải quan tăng tốc cải cách, thu ngân sách đạt gần 265.000 tỷ đồng

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Đọc thêm

Xây dựng nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược

Xây dựng nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược

(TBTCO) - Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Cục Dự trữ Nhà nước không chỉ ghi nhận những con số ấn tượng và nỗ lực vượt bậc của toàn hệ thống, mà còn định hình một tư duy mới mang tính chiến lược, như Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận nhấn mạnh: Dự trữ quốc gia thời kỳ mới phải hướng tới xây dựng nền dự trữ quốc gia hiện đại, chủ động, linh hoạt và có tính chiến lược.
Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Doanh nghiệp đồng tình bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

(TBTCO) - Góp ý xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập, đại diện nhiều doanh nghiệp và hội nghề nghiệp bày tỏ sự đồng tình với chủ trương bãi bỏ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán nhằm giảm rào cản gia nhập thị trường, đồng thời đề nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý để bảo đảm chất lượng dịch vụ.
Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

Bước chuyển mới trong điều hành kịch bản tăng trưởng

(TBTCO) - Hai Nghị quyết số 168/NQ-CP và 169/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành mới đây đã thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về chiến lược điều hành, quản trị, từ phương thức “điều hành phản ứng” sang “chủ động kiến tạo”, biến mỗi địa phương thành một động lực tăng trưởng chủ động, gắn kết chặt chẽ trong cỗ máy tăng trưởng của cả nước trong kịch bản tăng trưởng hai con số.
Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

Dòng chảy ngân sách nhà nước được duy trì thông suốt

(TBTCO) - Sau một năm vận hành mô hình hai cấp, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm dòng chảy ngân sách thông suốt và đẩy mạnh chuyển đổi số. Những kết quả đạt được tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Kho bạc số trong giai đoạn mới.
Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo

Học viện Chính sách và Phát triển dự báo điểm chuẩn trúng tuyển tại 3 cơ sở đào tạo

(TBTCO) - Học viện Chính sách và Phát triển (APD) dự báo điểm trúng tuyển năm 2026 dao động từ 22 đến 26 điểm (± 1 điểm) tại Trụ sở chính Hà Nội (HCP); hai phân hiệu mới tại Bắc Ninh (HCK) và Đà Nẵng (HCD) có mức điểm thấp hơn, chỉ từ 19 đến 23 điểm (± 1 điểm).
Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số

Kho bạc Nhà nước tạo dấu ấn trong quản lý tài chính công và chuyển đổi số

(TBTCO) - Kho bạc Nhà nước tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trụ cột của quản lý tài chính công khi vừa bảo đảm quản lý an toàn quỹ ngân sách nhà nước, huy động hiệu quả nguồn lực cho ngân sách, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và chuẩn bị nền tảng cho Kho bạc số.
Bộ Tài chính lấy ý kiến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Bộ Tài chính lấy ý kiến cắt giảm điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

(TBTCO) - Sáng 3/7, tại TP. Hồ Chí Minh, Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kế toán và Luật Kiểm toán độc lập.
Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực

Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm: Động lực tăng trưởng lan tỏa trên nhiều lĩnh vực

(TBTCO) - Tình hình kinh tế - xã hội quý II và nửa đầu đầu năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Bức tranh tăng trưởng ghi nhận sự đóng góp đồng đều. GDP 6 tháng tăng 8,18%, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng trong cả năm 2026
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm

Đầu tư công bứt tốc trong tháng 6, kỳ vọng hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm

Kho bạc Nhà nước siết kỷ luật công vụ, quyết chấm dứt tình trạng chậm muộn trong thực thi nhiệm vụ

Kho bạc Nhà nước siết kỷ luật công vụ, quyết chấm dứt tình trạng chậm muộn trong thực thi nhiệm vụ

Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

Nhiều thuận lợi nửa cuối năm, cơ hội đưa GDP tăng 11,7% để cán đích hai con số

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Ngày 4/7: Giá bạc tiếp tục duy trì xu hướng tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 3/7: Vàng thế giới lấy lại mốc 4.100 USD/ounce, vàng trong nước tăng trở lại

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ

Bộ Tài chính bổ nhiệm Đại tá Vũ Cao Sơn giữ chức Chánh Văn phòng Bộ