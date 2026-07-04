Tài chính

Thủ tướng yêu cầu nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước

Hà Phương

Hà Phương

06:44 | 04/07/2026
(TBTCO) - Tại Chỉ thị số 28/CT-TTg về việc thực hiện Nghị quyết số 21/2026/QH16 của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan trung ương, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách nhà nước.
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Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước bám sát các mục tiêu, định hướng

Chỉ thị nêu rõ, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 21/2026/QH16 về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2024 và phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2024, theo đó ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về lập, chấp hành dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước.

hoạt động nghiệp vụ của cán bộ công chức viên chức kho bạc nhà nước khu vực I Ảnh Đức Thanh
Thủ tướng chỉ đạo hủy bỏ, thu hồi kịp thời về ngân sách nhà nước các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định. Ảnh Đức Thanh

Để nâng cao kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, NSNN, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện hiệu quả pháp luật về thuế, phí, lệ phí, NSNN, đầu tư công, quản lý nợ công; kịp thời phát hiện những quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập hoặc không còn phù hợp với thực tiễn để đề xuất, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung trong quá trình xây dựng Luật hợp nhất Luật NSNN và Luật Đầu tư công.

Việc xây dựng dự toán NSNN phải bám sát các mục tiêu, định hướng yêu cầu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm, Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030. Bố trí chi NSNN trong phạm vi khả năng nguồn lực, đúng thẩm quyền, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; đảm bảo cân đối ngân sách hàng năm và trong trung hạn.

Nâng cao chất lượng lập dự toán thu, chi NSNN bảo đảm đúng yêu cầu và sát khả năng thực hiện; huy động, sử dụng hiệu quả nguồn NSNN. Đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm. Tuân thủ thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hằng quý, hằng năm; báo cáo đầy đủ, chính xác trên Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

Quản lý, sử dụng ngân sách chặt chẽ, đúng quy định

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quản lý, sử dụng chặt chẽ số tăng thu NSNN gắn với điều hành và xây dựng kế hoạch huy động vốn vay bù đắp bội chi và trả nợ gốc của NSNN, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ các khoản chi chuyển nguồn NSNN theo đúng quy định; hủy bỏ, thu hồi kịp thời về NSNN các khoản chuyển nguồn không đúng quy định, không có nhu cầu sử dụng hoặc quá thời gian giải ngân theo quy định; thu hồi toàn bộ các khoản ngân sách trung ương hỗ trợ cho các địa phương năm 2025 và năm 2024 trở về trước quản lý, sử dụng không đúng quy định hoặc hết thời gian giải ngân để giảm bội chi ngân sách trung ương.

Việc tạm ứng chi NSNN cũng cần siết chặt. Thủ tướng chỉ đạo, trong năm 2026, tiếp tục xử lý, thu hồi dứt điểm số tạm ứng quá thời hạn quy định; thực hiện nghiêm túc các chế tài xử phạt, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng quy định của pháp luật về NSNN, nghị quyết của Quốc hội trong quản lý, thu hồi tạm ứng NSNN.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, cụ thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng NSNN.

Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để phát sinh mới nợ đọng xây dựng cơ bản. Rà soát, xác định chính xác số nợ đọng xây dựng cơ bản vốn NSNN tại thời điểm 31/12/2025, gửi Bộ Tài chính chậm nhất ngày 15/7/2026 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Về việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế được nêu trong các báo cáo kiểm toán quyết toán NSNN. Trong năm 2026, xử lý, thu hồi về ngân sách các khoản thu, chi, chuyển nguồn không đúng quy định theo kết luận, kiến nghị của Kiểm toán nhà nước đối với NSNN năm 2024 trở về trước đã được cấp có thẩm quyền phê chuẩn quyết toán NSNN nhưng chưa xử lý.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính tiếp tục quản lý việc sử dụng ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về ngân quỹ nhà nước, bố trí nguồn để hoàn trả các khoản vay ngân quỹ gia hạn nhiều năm; chủ trì phối hợp với Kiểm toán Nhà nước tiếp tục thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 5 Điều 4 của Nghị quyết số 223/2025/QH15 của Quốc hội; khẩn trương thực hiện theo đúng ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản./.

Hà Phương
Từ khóa:
ngân sách nhà nước quyết toán ngân sách lập dự toán Chỉ thị số 28/CT-TTg Nghị quyết số 21/2026/QH16

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