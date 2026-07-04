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Ngày 4/7: Giá cà phê tăng ngày thứ ba liên tiếp, hồ tiêu ở mức 135.000 đồng/kg

06:40 | 04/07/2026
Giá cà phê hôm nay (4/7) tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu lặng sóng tại hầu hết các địa phương.
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Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê tiếp tục tăng mạnh từ 1.000 đồng/kg

Khảo sát sáng 4/7 cho thấy, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 1.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 92.600 - 93.000 đồng/kg. Đây cũng là phiên tăng thứ ba liên tiếp của thị trường nội địa, đưa giá cà phê lên mức cao nhất kể từ cuối tháng 3 đến nay.

Cụ thể, Đắk Nông cũ (Lâm Đồng), Gia Lai và Đắk Lắk cùng ghi nhận mức giá thu mua 93.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Trong khi đó, Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực nhưng cũng tăng lên mức 92.600 đồng/kg.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta tiếp tục duy trì xu hướng đi lên. Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng thêm 12 USD/tấn, tương đương 0,3%, lên 3.970 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 12 USD/tấn (0,32%), đạt 3.783 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 11/2026 tăng 19 USD/tấn (0,51%), lên mức 3.745 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica quay đầu giảm mạnh sau chuỗi phiên tăng trước đó. Theo đó, hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 8,65 US cent/pound, tương đương 2,67%, xuống còn 315,65 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 8,7 US cent/pound (2,81%), còn 301,2 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 11/2026 mất 8,55 US cent/pound (2,9%), xuống 286,3 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì mặt bằng thấp

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Giá tiêu hôm nay dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Khảo sát sáng 4/7 cho thấy, giá hồ tiêu tại các vùng trồng trọng điểm tiếp tục duy trì mặt bằng thấp, dao động từ 133.000 - 135.000 đồng/kg. So với hôm qua, thị trường chỉ ghi nhận biến động tại Đắk Lắk, trong khi các địa phương còn lại giữ nguyên giá thu mua.

Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Lắk giảm thêm 2.000 đồng/kg, xuống còn 135.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) giữ mức ở 135.000 đồng/kg. Tại Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh), hồ tiêu được thu mua ở mức 134.000 đồng/kg. Đồng Nai vẫn là địa phương có giá thấp nhất cả nước khi duy trì mức 133.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới giá hồ tiêu thế giới tiếp tục ổn định. Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.121 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ ở mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia tiếp tục được chào bán với giá 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu các loại 500 g/l và 550 g/l vẫn dao động trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.253 USD/tấn. Giá tiêu trắng xuất khẩu của Malaysia và Việt Nam lần lượt duy trì tại 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
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