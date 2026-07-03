Thị trường

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
14:29 | 03/07/2026
(TBTCO) - Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ghi nhận diễn biến phân hóa, nhóm kim loại quý khởi sắc nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) giảm bớt khả năng tăng lãi suất, trong khi giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.
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Bạc tiếp tục là tâm điểm dòng tiền trên thị trường kim loại

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), nhóm kim loại quý vẫn liên tục thu hút sự quan tâm của các nhà giao dịch, trong đó bạc chiếm tới hơn 70% tổng giá trị giao dịch toàn nhóm.

Động lực chính đến từ sự suy giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong năm nay. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất thị trường dự báo Fed nâng lãi suất vào tháng 9 đã giảm từ 64% xuống gần 50% chỉ sau 1 đêm, phản ánh kỳ vọng ngày càng lớn về xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ.

Quan điểm này càng được củng cố bởi quan điểm của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Diễn đàn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) gần đây, khi vẫn duy trì cam kết của ngân hàng trung ương trong việc ổn định giá cả trong dài hạn.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Bên cạnh đó, báo cáo việc làm trong tháng 6 của Mỹ cho thấy thị trường lao động đang chậm lại. Số lượng việc làm phi nông nghiệp chỉ tăng 57.000 vị trí, trong khi dữ liệu tuyển dụng của tháng 4 và 5 đều giảm. Mặc dù thất nghiệp giảm xuống 4,2%, nhưng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm xuống 61,5%, phản ánh bức tranh lao động chưa thực sự tích cực.

Đồng thời, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm đã giảm xuống còn 4,13%, qua đó kéo giảm lợi suất thực tế - chi phí cơ hội trực tiếp của việc nắm giữ những tài sản không sinh lãi như vàng và bạc. Khi thị trường loại bỏ khả năng tăng lãi suất, bài toán tính toán lợi nhuận sẽ thay đổi, dòng tiền sẽ ưu tiên chuyển dịch về tài sản mang tính trú ẩn trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất định.

Về dài hạn, nhu cầu vật chất của các tổ chức đối với kim loại quý vẫn tiếp tục là yếu tố quan trọng hỗ trợ cho giá. Trong 5 tháng đầu năm, đã có 448 tấn vàng và 5.928 tấn bạc được yêu cầu giao nhận thực tế trên sàn COMEX.

Các nước châu Á, dẫn đầu là Trung Quốc vẫn tiếp tục xu hướng gom vàng trong gần 20 năm trở lại đây. Lượng vàng nhập khẩu trong tháng 5 của nước này cao nhất trong vòng 2 năm qua. Trong 5 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 692 tấn vàng và nhiều khả năng đã tiếp tục làm như vậy trong tháng 6.

Song song với vàng, giá bạc còn được nâng đỡ mạnh mẽ bởi nhu cầu công nghiệp. Việc triển khai các ứng dụng kinh tế xanh như tấm pin mặt trời (quang điện), hạ tầng sạc xe điện (EV) và sản xuất linh kiện điện tử đã đẩy mức tiêu thụ bạc trong công nghiệp lên đỉnh lịch sử. Nhu cầu đột biến này, kết hợp với nguồn cung khai thác hạn chế, dự kiến khiến thị trường kéo dài chuỗi thâm hụt cấu trúc sang năm thứ 6 liên tiếp.

Giá dầu Brent giảm khoảng 21% trong tháng 6

Giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động đáng chú ý. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, cả hai mặt hàng dầu quay đầu giảm., giá dầu WTI ở mức 68,42 USD/thùng, giảm 0,27 USD/thùng, tương ứng giảm 0,39%. Giá dầu WTI đóng cửa phiên giao dịch trước đó với mức giá 68,69 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay tại 68,45USD/thùng.

Giá dầu Brent ở mức 71,54 USD/thùng, giảm 0,04 USD/thùng, tương ứng giảm 0,06%. Giá dầu Brent kết thúc phiên giao dịch trước đó ở mức 71,58 USD/thùng và mở cửa phiên hôm nay cũng tại 71,57 USD/thùng.

Trong phiên, giá dầu Brent và WTI có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát vào cuối tháng 2.

Giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ xung đột Trung Đông cuối tháng 2

Đáng chú ý, giá dầu ghi nhận mức giảm theo tháng và theo quý mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Giá dầu Brent giảm khoảng 21% trong tháng 6 sau khi đã giảm khoảng 19% trong tháng 5. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất của loại dầu này kể từ khi lao dốc kỷ lục 55% vào tháng 3/2020 do nhu cầu sụt giảm trong đại dịch Covid-19.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh Qatar - quốc gia đóng vai trò trung gian hòa giải - cho biết Mỹ và Iran đã đạt được một số tiến triển trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài, qua đó góp phần giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz vẫn được duy trì. Bên cạnh đó, nguồn dầu từ các kho dự trữ chiến lược tiếp tục được đưa ra thị trường, trong khi nhu cầu nhập khẩu của Trung Quốc và tiêu thụ dầu toàn cầu vẫn chưa thực sự phục hồi. Trong bối cảnh đó, đợt giảm giá hiện nay có thể chỉ mang tính tạm thời trước khi thị trường bước vào một chu kỳ tăng mới.

Theo dữ liệu vận tải biển, có ít nhất 5 siêu tàu chở dầu của Saudi Arabia, với tổng khối lượng khoảng 10 triệu thùng, đã rời cảng Ras Tanura và đi qua eo biển Hormuz, cho thấy hoạt động xuất khẩu dầu vẫn diễn ra bình thường.

Các nhà phân tích cho rằng, nguồn cung dầu thô hiện khá dồi dào, giúp các nhà máy lọc dầu dễ dàng đảm bảo nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, việc tiêu thụ các sản phẩm lọc dầu vẫn gặp nhiều khó khăn do nhu cầu chưa phục hồi tương xứng. Thị trường cũng đang đánh giá triển vọng liên quan đến Iran theo hướng tích cực hơn. Dù vẫn tiềm ẩn những diễn biến bất ngờ, nhưng nhìn chung, triển vọng nguồn cung dầu được đánh giá là khá lạc quan.

Tại thị trường trong nước, trong ngày hôm qua, liên Bộ Công thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm phần lớn các mặt hàng xăng dầu bán lẻ với giá xăng E5 RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít (gần 5,1%), giá xăng E10 RON95 giảm gần 800 đồng/lít (hơn 3,7%), dầu diesel gần 700 đồng/lít (hơn 3%)./.

Văn Nam
Từ khóa:
giá dầu giá dầu giảm Nhóm kim loại lợi suất trái phiếu chính sách tiền tệ vàng và bạc Lao động và thị trường nguồn cung dầu

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