Thị trường

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

09:58 | 03/07/2026
Giá bạc hôm nay (3/7) tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, giá bạc thỏi đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, hiện ở mức hơn 64,5 triệu đồng/lượng.
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Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh
Giá bạc hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h05 ngày 3/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.422.000 đồng/lượng (bán ra), tăng mạnh so với mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.344.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.422.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.349.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.764.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 62.639.843 đồng/lượng (mua vào) và 64.586.505 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h05 ngày 3/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 3/7: Giá bạc trong nước và thế giới tiếp đà tăng mạnh

Trên thị trường quốc tế, lúc 20h55 ngày 2/7 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 61,75 USD/ounce, tăng 2,64 USD/ounce, tương đương 4,47% so với phiên trước. Tại thời điểm 9h ngày 3/7, giá bạc giao ngay ở mức 62,1975 USD/ounce, tăng 2,02% so với hôm qua.

Đồng thời, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 9 cũng tăng gần 1,79 USD/ounce, tương ứng 2,96%, lên mức 62,3 USD/ounce.

Đây là phiên tăng rất mạnh sau giai đoạn điều chỉnh kéo dài, giúp bạc lấy lại mốc tâm lý quan trọng trên 61 USD/ounce.

Theo Trading Economics, nguyên nhân chính thúc đẩy đà tăng đến từ báo cáo việc làm của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng.

Theo phân tích kỹ thuật trên thị trường bạc giao ngay, xu hướng ngắn hạn đang có dấu hiệu nghiêng về phía bên mua sau cú bật tăng mạnh trong phiên gần nhất.

Mục tiêu đầu tiên của phe mua là đưa giá vượt vùng kháng cự quan trọng từ 60,05 - 63,32 USD/ounce. Nếu vượt thành công vùng giá này, bạc hoàn toàn có khả năng tiến lên mốc 65,03 USD/ounce và xa hơn là 69,85 USD/ounce, mức cao đáng chú ý trong trung hạn.

Ở chiều ngược lại, phe bán vẫn đang hướng tới mục tiêu kéo giá xuống dưới 58,83 USD/ounce. Nếu ngưỡng hỗ trợ này bị xuyên thủng, giá bạc có thể tiếp tục giảm về vùng 58 USD/ounce, thậm chí lùi sâu xuống 55,58 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các chuyên gia đánh giá vùng 60,05 USD/ounce vẫn là ngưỡng kháng cự gần nhất cần theo dõi, tiếp theo là 63,32 USD/ounce. Trong khi đó, các vùng hỗ trợ quan trọng của giá bạc hiện nằm tại 58,83 USD/ounce và 58 USD/ounce./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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