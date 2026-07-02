Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h45 ngày 2/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.344.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.187.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.255.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.344.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.675.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.639.848 đồng/lượng (mua vào) và 62.506.510 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h45 ngày 2/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h45 ngày 2/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,8545 USD/ounce, tăng 1,26% so với hôm qua. Đây được xem là phiên phục hồi đáng chú ý khi bạc vừa trải qua giai đoạn giảm mạnh, rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 7 tháng.

Theo giới phân tích, tâm lý nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi hai sự kiện quan trọng có khả năng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Mặc dù phục hồi trong phiên gần nhất, nhưng theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc hiện vẫn đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Tính chung trong tháng 6 cũng như quý II/2026, giá bạc đã giảm hơn 20%, đánh dấu một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất của thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây. Đợt giảm sâu này diễn ra sau khi bạc từng lập đỉnh 121,67 USD/ounce vào ngày 29/1/2026 trước khi chịu áp lực chốt lời mạnh cùng những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc hôm nay 2/7 và các phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm cũng như định hướng chính sách của Fed.

Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, đồng USD nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ, tạo áp lực lên giá bạc. Trong trường hợp dữ liệu kinh tế kém khả quan hơn dự báo, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ tăng lên, qua đó tạo động lực để bạc phục hồi sau giai đoạn giảm sâu.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách của Fed cũng như các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định giao dịch, đặc biệt khi giá bạc vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm sau đợt điều chỉnh mạnh kéo dài suốt quý II/2026./.