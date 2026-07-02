Thị trường

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

10:00 | 02/07/2026
Giá bạc hôm nay (2/7) giữ xu hướng phục hồi tăng ở cả thị trường thế giới và trong nước. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng hơn 2,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và gần 2,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 1,26% so với hôm qua.
aa
Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 9h45 ngày 2/7, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.344.000 đồng/lượng (bán ra), tăng so với mức 2.187.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.255.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.344.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.274.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.675.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 60.639.848 đồng/lượng (mua vào) và 62.506.510 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h45 ngày 2/7/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h45 ngày 2/7, giá bạc giao ngay ở mức 59,8545 USD/ounce, tăng 1,26% so với hôm qua. Đây được xem là phiên phục hồi đáng chú ý khi bạc vừa trải qua giai đoạn giảm mạnh, rơi xuống vùng thấp nhất trong khoảng 7 tháng.

Theo giới phân tích, tâm lý nhà đầu tư hiện tập trung theo dõi hai sự kiện quan trọng có khả năng quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường.

Mặc dù phục hồi trong phiên gần nhất, nhưng theo dữ liệu từ Trading Economics, giá bạc hiện vẫn đang giao dịch gần mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025.

Tính chung trong tháng 6 cũng như quý II/2026, giá bạc đã giảm hơn 20%, đánh dấu một trong những giai đoạn điều chỉnh mạnh nhất của thị trường kim loại quý trong thời gian gần đây. Đợt giảm sâu này diễn ra sau khi bạc từng lập đỉnh 121,67 USD/ounce vào ngày 29/1/2026 trước khi chịu áp lực chốt lời mạnh cùng những thay đổi trong kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ.

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Trong ngắn hạn, diễn biến của giá bạc hôm nay 2/7 và các phiên tiếp theo sẽ phụ thuộc chủ yếu vào các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm cũng như định hướng chính sách của Fed.

Nếu thị trường lao động tiếp tục duy trì sức mạnh, đồng USD nhiều khả năng sẽ được hỗ trợ, tạo áp lực lên giá bạc. Trong trường hợp dữ liệu kinh tế kém khả quan hơn dự báo, kỳ vọng giảm lãi suất sẽ tăng lên, qua đó tạo động lực để bạc phục hồi sau giai đoạn giảm sâu.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách của Fed cũng như các yếu tố địa chính trị trước khi đưa ra quyết định giao dịch, đặc biệt khi giá bạc vẫn đang trong giai đoạn nhạy cảm sau đợt điều chỉnh mạnh kéo dài suốt quý II/2026./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá bạc giá bạc trong nước giá bạc thế giới giá bạc hôm nay

Bài liên quan

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Ngày 1/7: Giá bạc trong nước tiếp đà giảm, giá bạc thế giới phục hồi

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 30/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Dành cho bạn

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Khơi thông vốn phải đi cùng kỷ luật thị trường

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Biến quy hoạch thành hiện thực bằng các dự án cụ thể

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Dữ liệu thuế trở thành thước đo uy tín doanh nghiệp

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 2/7: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Infographics: 10 khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ 1/7/2026

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Ngày 2/7: Giá heo hơi tiếp tục chịu áp lực giảm trên diện rộng ở cả ba miền

Đọc thêm

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Giá gas bán lẻ tháng 7/2026 giảm mạnh sau nhiều tháng tăng liên tục

Sau nhiều tháng tăng giá, thị trường gas trong nước ghi nhận tín hiệu tích cực khi giá bán lẻ tháng 7/2026 được điều chỉnh giảm, chấm dứt đợt tăng kéo dài do ảnh hưởng từ biến động của thị trường năng lượng thế giới.
Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Ngày 2/7: Giá cao su diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á

Giá cao su hôm nay (2/7) diễn biến tích cực trên các sàn giao dịch châu Á khi đồng loạt tăng mạnh tại Nhật Bản và Trung Quốc, với kỳ vọng phục hồi nhu cầu tiêu thụ trong nửa cuối năm. Trong nước, giá thu mua mủ nước loại 1 tại Công ty Cao su Bà Rịa duy trì ổn định ở mức 452 đồng/độ TSC/kg.
Ngày 2/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ mức ổn định

Ngày 2/7: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ mức ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (2/7) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Theo đó, giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 5.400 - 5.500 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg… Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.200 - 9.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.700 - 8.800 đồng/kg…
Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

Hà Nội siết chặt đấu tranh chống buôn lậu và kinh doanh thuốc lá trái phép

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Công văn số 3159/UBND-KT ngày 30/6/2026 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới.
Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

Thu hồi toàn quốc 4 loại dầu gội trị gàu chứa hoạt chất clotrimazole

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định thu hồi 4 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, đồng thời đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc các lô còn hạn sử dụng của 4 sản phẩm dầu gội trị gàu do có chứa hoạt chất clotrimazole.
Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

Giá thịt lợn, thức ăn chăn nuôi và phân bón đồng loạt chịu áp lực tăng

(TBTCO) - Giá thịt lợn hơi được dự báo tiếp tục phục hồi trong quý III, trong khi giá thức ăn chăn nuôi và phân bón có xu hướng tăng do chi phí nhập khẩu và bất ổn địa chính trị. Áp lực đầu vào gia tăng được dự báo sẽ tác động mạnh hơn đến sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2026.
Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

Việt Nam khẳng định sức hút với cộng đồng sản xuất quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, tự động hóa và sản xuất bền vững, Hà Nội sẽ trở thành điểm hội tụ của cộng đồng doanh nghiệp sản xuất quốc tế thông qua chuỗi triển lãm quốc tế HanoiPlas 2026, HanoiPrintPack 2026 và Intelligent Asia Hanoi 2026, diễn ra từ 1 - 4/7/2026.
Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Ngày 1/7: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu tạm lắng chờ lực mua mới

Giá cà phê hôm nay (1/7) quay đầu giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 89.200 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang tại các vùng trọng điểm, dao động 137.000-139.000 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Ngày 2/7: Giá bạc trong nước và thế giới giữ xu hướng phục hồi tăng

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Quảng Ninh: Hơn 214.000 tỷ đồng "chảy" vào khu vực kinh tế tư nhân trong 6 tháng đầu năm

Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

Mở thẻ tín dụng quốc tế BAC A BANK nhận hoàn tiền tới 1.000.000 VND

Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Tỷ giá USD hôm nay (2/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY vẫn tăng dù PMI của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Doanh nghiệp tăng vốn giảm áp lực nợ, thêm dư địa cho tăng trưởng

Doanh nghiệp tăng vốn giảm áp lực nợ, thêm dư địa cho tăng trưởng

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Tỷ giá USD hôm nay (30/6): USD giữ vững đà tăng, tỷ giá USD/JPY vọt lên mức cao nhất 40 năm

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Kéo dài ưu đãi thuế xăng dầu: Thêm dư địa hỗ trợ sản xuất, kinh doanh

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Tỷ giá USD hôm nay (1/7): Ngân hàng bán USD kịch trần, tỷ giá USD/JPY lập đỉnh nhiều thập kỷ

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Hải quan hướng dẫn áp dụng bộ mã kho, bãi, địa điểm mới từ ngày 1/7/2026

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce

Giá vàng hôm nay ngày 30/6: Giá vàng thế giới giảm mạnh, lùi sát mốc 4.000 USD/ounce