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Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

09:57 | 29/06/2026
Giá bạc hôm nay (29/6) tiếp tục suy yếu khi bạc thế giới giảm mạnh xuống dưới mốc 60 USD/ounce, kéo theo thị trường trong nước trầm lắng.
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Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần
Giá bạc hôm nay tiếp tục suy yếu. Ảnh minh họa

Cập nhật lúc 9h40 ngày 29/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.222.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.291.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.222.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.291.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.222.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.614.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.253.185 đồng/lượng (mua vào) và 61.093.181 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 9h400 ngày 29/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 9h40 ngày 29/6, giá bạc giao ngay ở mức 58,4275 USD/ounce, giảm 1,25% so với hôm qua.

Ngày 29/6: Giá bạc giảm mạnh đầu tuần

Theo ông Ole Hansen - Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, việc giá vàng đánh mất mốc 4.000 USD/ounce và giá bạc lùi xuống dưới 60 USD/ounce đã tác động tiêu cực đến tâm lý của giới đầu tư trên thị trường kim loại quý.

Ông Hansen nhận định, trong ngắn hạn, sức mạnh của đồng USD cùng quan điểm thận trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách tuần trước tiếp tục là những yếu tố gây sức ép lên diễn biến giá vàng và bạc.

Trong báo cáo mới nhất, chuyên gia này cho biết cả hai kim loại quý đang bước vào giai đoạn điều chỉnh khi nhiều nhà đầu tư có xu hướng thu hẹp, thậm chí rút hoàn toàn các vị thế nắm giữ. Riêng giá bạc đã giảm khoảng 19% kể từ đầu năm, dù vẫn cao hơn khoảng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Hansen, nguyên nhân chính của đợt điều chỉnh gần đây là sự phục hồi mạnh của đồng USD. Sau khi Fed phát đi thông điệp cứng rắn về chính sách tiền tệ, thị trường gia tăng kỳ vọng cơ quan này có thể tiếp tục nâng lãi suất vào cuối năm. Điều đó khiến chi phí cơ hội đối với các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc tăng lên, từ đó làm giảm sức hấp dẫn của nhóm kim loại quý.

Tuy nhiên, ông Hansen cũng cho rằng một số yếu tố từng gây áp lực lên thị trường đang dần dịu bớt. Cụ thể, giá dầu thô hạ nhiệt đã góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát, qua đó làm suy yếu khả năng Fed tiếp tục theo đuổi chính sách tiền tệ thắt chặt. Bên cạnh đó, kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất mới cũng giảm dần, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài đang có xu hướng đi xuống, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thị trường kim loại quý trong thời gian tới./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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