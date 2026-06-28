Thị trường

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

07:06 | 28/06/2026
Khép lại tuần giao dịch, giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (28/6) đồng loạt tăng, tuy nhiên tính chung cả tuần vẫn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể.
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Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh minh họa

Giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý hôm nay niêm yết ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.314.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.245.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.641.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 59.866.517 đồng/lượng (mua vào) và 61.706.512 đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc giao ngay ở mức 59,1850 USD/ounce, tăng 2,23% so với ngày 26/6, giảm 6,84% so với tuần trước.

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Giá bạc ghi nhận nhịp hồi phục trong phiên giao dịch cuối tuần, tuy nhiên tính chung cả tuần vẫn chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. Theo ông Christopher Lewis - chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của bạc đối với giới đầu tư.

Ông Lewis cho biết, thị trường mở đầu tuần bằng một phiên giảm mạnh. Dù sau đó giá có thời điểm phục hồi để thu hẹp khoảng trống giảm, lực mua không đủ mạnh để duy trì xu hướng tích cực. Áp lực bán nhanh chóng quay trở lại khiến bạc tiếp tục suy yếu trong các phiên kế tiếp.

Theo chuyên gia này, ngưỡng 60 USD/ounce đang được xem là mốc hỗ trợ mang tính quyết định. Nếu giá phá vỡ vùng này, khả năng bạc giảm sâu hơn về khu vực 50 USD/ounce là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ông Lewis nhận định, mức 50 USD/ounce từng nhiều lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng của thị trường kể từ thập niên 1970. Vì vậy, nếu giá quay trở lại vùng này cũng không phải là kịch bản bất thường. Dù vậy, việc bạc đang có dấu hiệu bật tăng từ vùng đáy gần đây có thể tạo tiền đề cho một nhịp phục hồi ngắn hạn.

Ở góc độ kỹ thuật, ông cho rằng nếu giá bạc lấy lại được mốc 60 USD/ounce và duy trì ổn định trên vùng này, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới ngưỡng 64 USD/ounce.

Tuy nhiên, ông Lewis nhấn mạnh triển vọng của bạc vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của đồng USD. Khi đồng bạc xanh còn giữ được sức mạnh, kim loại quý này sẽ tiếp tục chịu sức ép do mối quan hệ biến động ngược chiều giữa hai loại tài sản./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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