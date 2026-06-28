Thuế - Hải quan

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Văn Tuấn

Văn Tuấn

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06:23 | 28/06/2026
(TBTCO) - Cục Thuế vừa có công điện hỏa tốc gửi Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế thương mại điện tử; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn kịp thời triển khai Nghị định số 245/2026/NĐ-CP ngày 27/6/2026 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026.
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Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Công điện của Cục Thuế cho biết, ngày 27/6/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 245/2026/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 30/12/2026.

Công chức Hải quan ghi nhận tình hình hoạt động tại doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc

Doanh nghiệp tiếp tục được gia hạn nộp nhiều khoản thuế và tiền thuê đất đến hết năm 2026. Ảnh minh họa: Đức Thanh

Để kịp thời triển khai thực hiện Nghị định nêu trên của Chính phủ, Cục Thuế đề nghị Thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo triển khai và tuyên truyền, phổ biến Nghị định tới công chức thuế, người nộp thuế và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thi hành.

Cục Thuế nêu rõ: Thời gian gia hạn tối đa là 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn tối đa là 5 tháng đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2026, kỳ tính thuế quý II, quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II năm 2026; thời gian gia hạn là 02 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý III năm 2026.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026).

Đồng thời hướng dẫn người nộp thuế nộp văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp 1 lần cho toàn bộ số thuế, tiền thuê đất phát sinh trong các kỳ tính thuế được gia hạn. Thời hạn nộp văn bản đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 2/11/2026.

Danh mục các ngành kinh tế, lĩnh vực được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất tại đây./.

Văn Tuấn
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