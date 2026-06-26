Cục Thuế livestream trực tuyến giới thiệu quy định mới Luật Quản lý thuế

Cục Thuế vừa cho biết, nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quy định mới của pháp luật thuế, đồng thời hỗ trợ người nộp thuế nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Cục Thuế sẽ tổ chức chương trình livestream trực tuyến với chủ đề: “Giới thiệu những quy định mới của Luật Quản lý thuế 108/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành”.

Theo Cục Thuế, tham gia trao đổi tại chương trình có lãnh đạo Ban, đơn vị của Cục Thuế. Chương trình livestream sẽ tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh việc giới thiệu những quy định mới của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành chính sách, chương trình sẽ dành thời lượng để giải đáp những nội dung người nộp thuế quan tâm như các quy định mới về hóa đơn điện tử; quy định về đăng ký thuế, khai thuế và các nội dung người nộp thuế cần lưu ý trong quá trình thực hiện chính sách mới, đặc biệt là các mốc thời gian và yêu cầu tuân thủ theo quy định, giúp tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các quy định mới.

Theo Cục Thuế, việc tổ chức chương trình livestream là một trong những hoạt động nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế theo hướng hiện đại, tăng cường tương tác trực tuyến giữa cơ quan thuế và người dân, doanh nghiệp. Qua đó, giúp người nộp thuế tiếp cận thông tin chính sách một cách nhanh chóng, chính xác, góp phần nâng cao tính tuân thủ, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính và tạo thuận lợi trong quá trình triển khai các quy định mới của pháp luật về quản lý thuế.

Cục Thuế kính mời cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và người nộp thuế trên cả nước theo dõi chương trình, gửi câu hỏi để được các chuyên gia giải đáp, đồng thời được đăng tải trên Fanpage của Cục Thuế./.