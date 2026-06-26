Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki

Phát biểu tại buổi tiếp Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kỹ thuật của OECD thời gian qua, đặc biệt trong việc hoàn thiện hệ thống thuế minh bạch, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế.

Liên quan đến xếp hạng của Diễn đàn Toàn cầu về thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao độ của Chính phủ Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Chúng tôi thực sự có quyết tâm chính trị rất cao để phấn đấu đưa Việt Nam ra khỏi danh sách không hợp tác về thuế của Diễn đàn Toàn cầu và Liên minh Châu Âu (EU). Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên cần có lộ trình phù hợp, nhưng chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu về tính minh bạch, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn chia sẻ.

Bộ trưởng cho biết Luật Quản lý thuế (có hiệu lực từ 1/7/2026) đã quy định rất cụ thể về quản lý người nộp thuế và tính công khai, minh bạch thông tin. Chính phủ Việt Nam sẽ thảo luận về sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền ngay trong phiên họp tiếp theo để đưa vào nội dung cho phép công khai tài khoản của người nộp thuế. Bộ Tài chính cũng thành lập Tổ công tác liên ngành, đồng thời sẵn sàng cử đoàn công tác tới Paris để thực hiện các trụ cột liên quan đến thuế tối thiểu toàn cầu.

Ghi nhận những nỗ lực này, Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki đánh giá cao sự thay đổi từng ngày theo hướng minh bạch hơn của Việt Nam. Ông hứa sẽ báo cáo với Tổng thư ký OECD và cam kết Ban Thư ký OECD luôn sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật toàn diện để cùng Việt Nam xử lý các vướng mắc trong kỳ đánh giá tới.

Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Phó Tổng thư ký Yasushi Masaki đã chúc mừng Việt Nam vừa hoàn thành báo cáo về FDI, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng trước chiến lược đầu tư có chọn lọc, hướng tới chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững của Việt Nam. OECD khuyến nghị Việt Nam cân nhắc kỹ lưỡng Tuyên bố của OECD về Đầu tư quốc tế và Doanh nghiệp đa quốc gia nhằm đảm bảo môi trường đầu tư dựa trên luật lệ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, vào ngày 1/7/2026 tới đây, Việt Nam sẽ tổ chức hội nghị quán triệt toàn quốc về Nghị quyết của Bộ Chính trị về thu hút FDI thế hệ mới và mong muốn OECD tiếp tục hỗ trợ kỹ thuật, duy trì cơ chế tham vấn thường xuyên để thể chế hóa nghị quyết này.

Phía OECD đánh giá cao việc Việt Nam phối hợp chủ trì thành công Hội nghị Mạng lưới Quản trị Doanh nghiệp Châu Á (ngày 25-26/6/2026 tại Hà Nội) và chúc mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành chứng khoán Việt Nam vào cuối năm nay.

Đáp lời, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn khẳng định các tiêu chuẩn của OECD là mục tiêu bắt buộc mà Việt Nam hướng tới vì lợi ích của chính nền kinh tế: Mục tiêu đến năm 2030: Các doanh nghiệp nhà nước (SOE) phải đạt tiêu chuẩn quản trị của OECD.

Sắp tới, Việt Nam sẽ là chủ nhà của Hội nghị quản trị doanh nghiệp nói chung và Hội nghị quản trị doanh nghiệp nhà nước Châu Á vào tháng 11/2026.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Tại buổi tiếp, ông Yasushi Masaki cũng đề cập đến sự thành công của các hoạt động chia sẻ kinh nghiệm về chương trình đầu tư và tài chính năng lượng sạch vừa qua (từ 16 - 19/6/2026). Các công cụ phân tích của OECD được đánh giá là rất phù hợp với hạ tầng tài chính của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Quy hoạch điện 8 và Chiến lược tăng trưởng xanh.

Đề cập tới nội dung huy động vốn, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đặt mục tiêu tổng mức đầu tư toàn xã hội giai đoạn tới phải đạt khoảng 40% GDP và giảm chỉ số ICOR xuống khoảng 4,5 - 4,8. Để đạt mục tiêu này, việc huy động vốn từ nước ngoài phải tăng gấp 2 đến 3 lần giai đoạn trước. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu tham vọng trên, Việt Nam rất mong đợi các kênh hỗ trợ, kết nối nguồn vốn từ OECD và các tổ chức thành viên.

Bộ Tài chính Việt Nam mong muốn hai bên tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các báo cáo, nghiên cứu của OECD phản ánh đầy đủ bối cảnh phát triển mới của Việt Nam, nhất là sau các điều chỉnh lớn về tổ chức bộ máy, mô hình tăng trưởng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và cải cách thể chế.

Theo ông Yasushi Masaki, OECD đánh giá cao vai trò quan trọng của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, đặc biệt trong các lĩnh vực như thuế, đầu tư, thị trường vốn, quản trị doanh nghiệp và định giá doanh nghiệp nhà nước.

Việt Nam luôn là một đối tác quan trọng của OECD ở cả góc độ khu vực và quốc gia. Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và OECD đã được cải thiện đáng kể kể từ khi triển khai Chương trình quốc gia năm 2019. OECD đã có rất nhiều hoạt động hợp tác cụ thể, đặc biệt là việc ký kết các thỏa thuận và chương trình phái cử cán bộ của Việt Nam. Chương trình này dự kiến kết thúc vào năm 2026, Phó Tổng thư ký OECD mong sẽ có sự gia hạn để tăng cường hợp tác hơn nữa.

Theo ông Yasushi Masaki, mối quan hệ song phương Việt Nam - OECD đang ngày càng đi vào chiều sâu thông qua các chương trình phái cử cán bộ thực tế tại trụ sở OECD (hiện đã có 6 cán bộ Việt Nam tham gia và chuẩn bị tăng cường thêm nhân sự từ Cục Thuế tới sang làm việc tại trụ sở OECD, tại Trung tâm Chính sách và Quản lý Thuế. Đây sẽ là cơ hội lớn để tăng cường hợp tác.

Phó Tổng thư ký OECD Yasushi Masaki trao Báo cáo rà soát chất lượng FDI của Việt Nam do OECD chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính Việt Nam thực hiện tới Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn. Ảnh: Đức Minh

Chương trình quốc gia giai đoạn một dự kiến kết thúc vào năm 2026, ông Yasushi Masaki trân trọng thông báo Tổng thư ký OECD dự kiến sẽ sang thăm Việt Nam vào khoảng ngày 8/1/2027 để ký kết Bản ghi nhớ (MOU) cho giai đoạn tiếp theo, đồng thời gửi lời mời chính thức tới Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tham dự Hội nghị cấp cao về đầu tư vào tháng 1/2026.

Buổi kết thúc trong sự đồng thuận cao, hứa hẹn đưa mối quan hệ đối tác giữa Việt Nam và OECD lên một tầm cao mới, toàn diện và bền vững hơn.