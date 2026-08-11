VIB chốt ngày chia cổ phiếu thưởng 9,5%, tiếp đà tăng vốn khi dư nợ cho vay tiến sát 400.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - mã CK: VIB) vừa công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026.

Theo đó, Hội đồng Quản trị VIB đã ban hành Nghị quyết số 046.26.BOD, phê duyệt ngày 11/9/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026, với tỷ lệ 9,5% (tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu có quyền nhận 9,5 cổ phiếu thưởng).

Với hơn 3,4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 3.233,8 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được lấy từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025, căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của VIB.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của VIB dự kiến tăng từ hơn 34.040 tỷ đồng lên gần 37.274 tỷ đồng.

<!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_145S--><!--cke_bookmark_145E--><!--cke_bookmark_681S--><!--cke_bookmark_681E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

Trước đó, VIB đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thông qua hai hình thức, gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu với giá trị hơn 3.233,8 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị 80 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước đồng thời yêu cầu VIB thực hiện tăng vốn theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông và người có liên quan theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và các văn bản hướng dẫn.

Đến cuối tháng 6/2026, dư nợ tín dụng của VIB đạt hơn 397 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, trong đó, phân khúc bán lẻ và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm 67% tổng dư nợ.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của VIB đạt hơn 580 nghìn tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 22%, trong khi dư nợ các định chế tài chính tăng 11%, phản ánh xu hướng mở rộng có chọn lọc sang các phân khúc tiềm năng.

Cùng với kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 37.300 tỷ đồng, VIB tiếp tục củng cố năng lực tài chính, tạo thêm dư địa mở rộng tín dụng và hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VIB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5.185,7 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Động lực tăng trưởng đến từ thu nhập lãi thuần tăng 9,1%, lên 8.406,5 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng gần 4 lần, đạt 3.064,5 tỷ đồng.