Thời sự

Tăng cường quan hệ Nghị viện và giao lưu nhân dân Việt Nam - Australia

15:06 | 11/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia, trưa 11/8 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Australia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.
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Tăng cường quan hệ Nghị viện và giao lưu nhân dân Việt Nam-Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến bà Sue Lines - Chủ tịch Thượng viện và ông Milton Dick - Chủ tịch Hạ viện Australia. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Australia và khẳng định, chuyến thăm sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ Nghị viện và giao lưu nhân dân.

Lãnh đạo Quốc hội Australia đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam và bày tỏ ấn tượng với sự năng động, sáng tạo của đất nước và con người Việt Nam, nhất là giới trẻ và cho rằng, năng lượng cùng ý chí vươn lên đó thể hiện quyết tâm cao và khát vọng đưa đất nước phát triển hùng cường.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Australia; đánh giá cao vai trò của Thượng viện và Hạ viện Australia trong việc thúc đẩy các chính sách quan trọng về phát triển kinh tế, chuyển đổi năng lượng, các ngành công nghiệp tương lai, quốc phòng - an ninh và an sinh xã hội; đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực của lưỡng viện Australia đối với việc làm sâu sắc quan hệ với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ trên nền tảng tin cậy, chia sẻ lợi ích và tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực nhiều biến động, việc củng cố quan hệ đối tác giữa hai nước càng có ý nghĩa quan trọng, không chỉ phục vụ lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, mà còn đóng góp cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực.

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cơ quan lập pháp hai nước tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, duy trì trao đổi ở các cấp, tăng cường giao lưu giữa các ủy ban, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ nữ, nghị sĩ trẻ và nghị sĩ địa phương; qua đó củng cố tin cậy chính trị, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và quản trị, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao vào thực tiễn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam đã xác lập mô hình phát triển mới dựa trên năng suất, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao và quản trị hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Thượng viện và Hạ viện Australia đồng hành trong hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính, xây dựng chính phủ số và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp, đầu tư và các động lực tăng trưởng mới.

Hai bên cũng cần mở rộng hợp tác giáo dục, nghiên cứu, đào tạo nghề, công nhận bằng cấp và chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số trong hoạt động nghị viện, qua đó nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát và hiệu quả quản trị.

Hai bên nhất trí cho rằng, giáo dục - đào tạo là lĩnh vực hợp tác trụ cột và cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các trường đại học. Lãnh đạo Quốc hội Australia cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cho Đại học RMIT tiếp tục mở rộng hoạt động tại Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Hạ viện Australia cho rằng, Việt Nam và Australia có nhiều lợi ích và ưu tiên tương đồng, đặc biệt trong thúc đẩy tăng trưởng bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, giáo dục, khoa học - công nghệ và tăng cường khả năng thích ứng trước những thách thức mới.

Hai bên nhấn mạnh tiềm năng lớn để cơ quan lập pháp hai nước đóng góp thiết thực hơn vào việc đưa khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu.

Lãnh đạo Thượng viện và Hạ viện Australia đánh giá cao và cảm ơn những đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về tăng cường ngoại giao nghị viện, đồng thời khẳng định sẵn sàng thúc đẩy trao đổi giữa các cơ quan của hai cơ quan lập pháp, tăng cường giao lưu nghị sĩ các thế hệ và chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, quản trị.

Hai bên nhất trí cho rằng, cộng đồng 350.000 người Việt Nam, 170.000 cựu học sinh, sinh viên từng học tập tại Australia và 35.000 sinh viên đang học tập tại Australia chính là sợi dây kết nối bền chặt giữa hai đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị nghị viện, Chính phủ Australia tạo thuận lợi cho việc cấp thị thực du học, du lịch, lao động cho công dân Việt Nam; sẵn sàng cung ứng lao động tay nghề cao trong những lĩnh vực mà Australia đang cần, nhất là trong thời điểm Australia đang tích cực chuẩn bị cho Olympic 2032.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn nghị viện đa phương như Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á - Thái Bình Dương (APPF), Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA); cùng thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, tôn trọng luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.

Theo TTXVN
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