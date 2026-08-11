Bất động sản

Trung tâm tài chính quốc tế mở chu kỳ mới cho thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
15:41 | 11/08/2026
(TBTCO) - Sự hình thành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho thị trường văn phòng, khi nguồn cung tại khu vực này có thể tăng từ khoảng 766.000 m2 lên 1 triệu m2 vào năm 2030, đồng thời kéo theo nguồn cầu mới từ các định chế tài chính và hệ sinh thái dịch vụ.
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Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam diễn ra ngày 11/8 tại TP. Hồ Chí Minh, ông Lê Trọng Hiếu - Giám đốc Cấp cao, Trưởng Bộ phận Dịch vụ cho thuê, CBRE Việt Nam cho biết, thị trường văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh đang có sự chuyển dịch rõ nét về nhu cầu, trong đó khách thuê ngày càng ưu tiên các tòa nhà có chất lượng cao, vị trí tốt và khả năng đáp ứng nhu cầu mở rộng trong tương lai.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, giá thuê văn phòng hạng A tại TP. Hồ Chí Minh dao động khoảng 47 - 50 USD/m2/tháng, với tỷ lệ trống 16,7%. Văn phòng hạng B có giá thuê khoảng 27 - 30 USD/m2/tháng, tỷ lệ trống khoảng 12,8%.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, thị trường không ghi nhận nguồn cung văn phòng hạng A và hạng B mới. Trong khi đó, nguồn cung được đưa vào thị trường trong hai năm 2024 - 2025 đang dần được hấp thụ. Riêng tỷ lệ trống văn phòng hạng A đã giảm khoảng 6 điểm phần trăm so với năm trước, từ mức trên 20% xuống 16,7%.

Theo ông Hiếu, điều này cho thấy, khi doanh nghiệp có nhu cầu chuyển địa điểm, yếu tố được quan tâm không còn đơn thuần là giá thuê. Chất lượng tòa nhà, vị trí, khả năng mở rộng trong tương lai và môi trường làm việc ngày càng trở thành những tiêu chí quan trọng.

Trong bối cảnh đó, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh đang trở thành một cực phát triển mới của thị trường văn phòng.

Theo CBRE, giai đoạn 2026 - 2028, TP. Hồ Chí Minh dự kiến có thêm hơn 175.000 m2 nguồn cung văn phòng mới. Đáng chú ý, khoảng 76% nguồn cung văn phòng hạng A mới nằm trong khu vực Trung tâm tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh.

Hiện khu vực này có khoảng 766.000 m2 diện tích văn phòng tại 33 cao ốc. Từ nay đến năm 2030, nguồn cung tại đây có thể tăng lên khoảng 1 triệu m2. Cùng thời gian, tổng nguồn cung văn phòng toàn TP. Hồ Chí Minh có thể tăng từ khoảng 1,7 triệu m2 hiện nay lên khoảng 2 triệu m2.

Trung tâm tài chính quốc tế mở chu kỳ mới cho thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm tài chính quốc tế sẽ tạo động lực mới cho thị trường văn phòng TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Lê Toàn

Tuy nhiên, ông Hiếu cho rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc thị trường có thêm bao nhiêu diện tích văn phòng, mà quan trọng hơn là nguồn cầu mới có đủ lớn để hấp thụ lượng cung này hay không.

Trong 5 năm qua cũng như 6 tháng đầu năm 2026, 3 nhóm ngành đang có nhu cầu phát triển và mở rộng văn phòng mạnh tại TP. Hồ Chí Minh gồm công nghệ thông tin; ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất.

Nếu Trung tâm tài chính quốc tế thu hút thêm những lĩnh vực mới như tài chính hàng không, tài chính hàng hải, tài chính xanh, fintech..., nguồn cầu văn phòng sẽ có thêm dư địa tăng trưởng.

Khi các định chế tài chính đến với Trung tâm tài chính quốc tế, họ sẽ kéo theo các doanh nghiệp dịch vụ. Các doanh nghiệp này tạo thêm nhu cầu về nhân lực chất lượng cao, từ đó phát sinh nhu cầu về văn phòng, khách sạn, dịch vụ ẩm thực và các dịch vụ khác. Chuỗi nhu cầu này tiếp tục tạo động lực để các chủ đầu tư phát triển thêm các dự án trong khu vực.

Ông Hiếu nhấn mạnh, việc nhiều dự án văn phòng cùng tập trung tại Trung tâm tài chính quốc tế trong giai đoạn 2026 - 2028 chắc chắn sẽ tạo ra cạnh tranh nhất định về giá thuê và khách hàng. Tuy nhiên, nếu mỗi dự án hướng đến một phân khúc hoặc nhóm khách thuê riêng, các dự án có thể cùng phát triển và mở rộng thị trường thay vì cạnh tranh trực tiếp.

Kinh nghiệm từ Trung tâm tài chính quốc tế Singapore cho thấy, các định chế tài chính quốc tế có yêu cầu cao đối với bất động sản văn phòng, từ vị trí, kết nối giao thông, diện tích, chất lượng công trình đến hạ tầng kỹ thuật, môi trường làm việc và các tiêu chuẩn xanh.

Singapore cũng từng bước chuyển từ chính sách ưu đãi rộng để thu hút khách thuê sang ưu đãi có chọn lọc, tập trung vào các khách thuê và đối tác chiến lược khi trung tâm đã phát triển ổn định.

Do đó, bài toán của Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là bổ sung nguồn cung văn phòng, mà quan trọng hơn là tạo dựng một hệ sinh thái đủ sức thu hút các định chế tài chính đến, ở lại và mở rộng hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh./.

Lạc Nguyên
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