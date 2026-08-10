Hà Nội gia hạn 6 dự án đầu tư

Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội quyết định gia hạn thời hạn hoàn thiện điều kiện về khởi công xây dựng công trình đối với 6 dự án đầu tư triển khai theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội trên địa bàn TP. Hà Nội.

Thời gian gia hạn là 3 tháng, chỉ thực hiện một lần, tính từ ngày hết thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 258/2025/QH15.

Cụ thể, 6 dự án đầu tư được gia hạn gồm: Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại các xã, phường: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng; Dự án đầu tư Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội tại các xã, phường: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết.

Cùng với đó, là Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thư Lâm, Đông Anh; Dự án đầu tư Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã: Thiên Lộc, Phúc Thịnh. Dự án đầu tư Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại các phường: Phú Diễn, Tây Tựu; dự án đầu tư Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, trên cơ sở cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội, Hà Nội đã nghiên cứu, triển khai 12 dự án đầu tư lớn, quan trọng, có tính động lực đối với phát triển không gian đô thị và hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, 10/12 dự án đã khởi công, 7/12 dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, 6/10 dự án đã khởi công chưa hoàn thiện đầy đủ điều kiện trong thời hạn 6 tháng theo quy định.

Các dự án có quy mô lớn, góp phần mở rộng không gian đô thị, đa dạng hóa sản phẩm nhà ở, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Trong đó, Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội là những dự án trọng điểm đã được Thành ủy Hà Nội báo cáo Bộ Chính trị, UBND TP. Hà Nội báo cáo Chính phủ về sự cần thiết đầu tư và cơ chế, chính sách đặc thù.

Theo UBND TP. Hà Nội, việc thực hiện Nghị quyết số 258/2025/QH15 giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, huy động nguồn lực xã hội và áp dụng cơ chế đặc thù về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Sau khoảng 8 tháng, một số dự án đã hoàn thành khối lượng giải phóng mặt bằng đáng kể và triển khai thi công; riêng Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội đã giải phóng mặt bằng sơ bộ hơn 200 ha.

Mức độ hoàn thiện thủ tục của 6 dự án không đồng đều. Ba dự án gồm Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội và Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT đã được phê duyệt chủ trương đầu tư tổng thể, nhưng phần công trình, hạng mục đã khởi công chưa có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt.

Khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm, Đông Anh đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chưa được phê duyệt dự án đầu tư. Hai dự án tại Thiên Lộc, Phúc Thịnh và Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội tại phường Hoàng Mai chưa hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư tại thời điểm lập báo cáo.

Riêng dự án Khu phức hợp y tế chăm sóc sức khỏe người cao tuổi được HĐND TP. Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp này.

Lãnh đạo UBND TP. Hà Nội cho biết, 3/6 dự án đã hoàn thành các nội dung chủ yếu theo quy định. Việc gia hạn nhằm tạo thêm thời gian hoàn thiện các thủ tục còn lại, đồng thời duy trì tiến độ triển khai.

Thẩm tra nội dung này, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội đề nghị UBND thành phố giải trình, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan đối với từng dự án; các giải pháp đảm bảo thực hiện theo đúng quy định, đáp ứng mục tiêu đầu tư, các chính sách mà Trung ương đã tạo điều kiện cho Hà Nội; đề xuất rõ tiến độ thực hiện các hạng mục khởi công, gắn với đủ điều kiện khởi công theo quy định tại Khoản 1, Điều 48 Luật Xây dựng năm 2025.