Hòa Phát nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Hưng Yên từ tháng 8/2026

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ (thuộc Tập đoàn Hòa Phát) đang triển khai dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp Khu công nghiệp (KCN) Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên với tổng số vốn gần 5.000 tỷ đồng, quy mô 31 ha.

Trong giai đoạn đầu tiên, Hòa Phát triển khai 2 cụm tòa chung cư cao 11 tầng, cung cấp 842 căn hộ chung cư nhà ở xã hội có diện tích từ 34,9 - 77 m2 và bắt đầu tổ chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua từ tháng 8/2026 đối với các đối tượng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Dự án nằm trên Quốc lộ 39A và Đường tỉnh ĐT 200, liền kề KCN Yên Mỹ và KCN Yên Mỹ II. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 30 phút đi xe tới trung tâm Hà Nội qua cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, khoảng 30 phút tới trung tâm tỉnh Hưng Yên thông qua cao tốc Hưng Yên - Thái Bình. Các KCN lớn trong vùng như KCN Phố Nối A, Thăng Long, Phố Nối B chỉ cách dự án khoảng 15 phút lái xe.

Theo quy hoạch, dự án sẽ xây dựng 25 tòa chung cư cao tầng, cung cấp khoảng 9.000 căn hộ nhà ở xã hội, cùng 242 căn nhà ở thấp tầng thương mại. Dự án được thiết kế với hệ thống công viên cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi, trường học, bệnh viện, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em và đường dạo bộ. Khu nhà ở xã hội KCN Yên Mỹ II hướng tới mô hình khu đô thị khép kín, đầy đủ tiện ích sinh hoạt cho người lao động và gia đình, với hệ thống an ninh hoạt động 24/7.

Dự án triển khai theo chủ trương phát triển nhà ở xã hội của Chính phủ, góp phần ổn định nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống người lao động tại các KCN. Công ty đang phối hợp với các doanh nghiệp trong khu vực để thông tin tới người lao động có nhu cầu mua nhà.

Ảnh minh họa

Người lao động quan tâm có thể nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư tại khu văn phòng KCN Yên Mỹ II, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hoặc liên hệ Phòng Kinh doanh của chủ đầu tư qua số điện thoại 0978.081.899, email [email protected] để được hướng dẫn về thủ tục và thông tin về dự án.

Dự án khu nhà ở xã hội tại xã Yên Mỹ thuộc nhóm các dự án quy mô lớn Hòa Phát đang triển khai tại Hưng Yên, nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở cho người lao động đang làm việc tại các KCN do Hòa Phát phát triển, các khu công nghiệp trên địa bàn và đáp ứng nhu cầu an cư của người dân địa phương./.