Tài chính

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Vân Hà

Vân Hà

[email protected]
16:07 | 03/08/2026
(TBTCO) - Sau 7 tháng năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công cao hơn cùng kỳ cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối. Kết quả này phản ánh nỗ lực điều hành quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính và các địa phương, đồng thời tạo nền tảng để bước vào giai đoạn tăng tốc trong những tháng cuối năm.
aa

Giải ngân đạt hơn 40% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, đến hết ngày 31/7/2026, cả nước giải ngân 425.312 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 41,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn đầu tư công của ngân sách địa phương thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và phần kế hoạch vốn mới được giao bổ sung trong tháng, tỷ lệ giải ngân đạt 43,8%.

So với cùng kỳ năm trước, kết quả giải ngân tăng 3,6 điểm phần trăm và cao hơn gần 86,8 nghìn tỷ đồng về giá trị tuyệt đối. Tiến độ giải ngân tiếp tục được cải thiện trong bối cảnh đầu tư công vẫn được Chính phủ xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối
Đầu tư công là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ảnh minh họa

Theo Bộ Tài chính, tốc độ giải ngân trong tháng 7 có chậm hơn so với tháng 6, chủ yếu do tháng 6 ghi nhận mức giải ngân đột biến, nên trong tháng 7 cần thời gian tích lũy thêm khối lượng thực hiện. Cùng với đó, mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công, nghiệm thu và thanh toán khối lượng hoàn thành. Tuy vậy, tiến độ giải ngân nhìn chung vẫn được duy trì ổn định so với diễn biến những tháng đầu năm.

10 bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 10% hoặc chưa giải ngân

Đến hết ngày 31/7/2026, có 24 bộ, cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Đáng chú ý, 10 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% hoặc chưa giải ngân, gồm: Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Kiểm toán Nhà nước; Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân tối cao và Đài Truyền hình Việt Nam.

Kết quả này cũng phản ánh hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành được triển khai quyết liệt, liên tục từ đầu năm. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần đưa nội dung giải ngân đầu tư công vào các phiên họp thường kỳ, hội nghị chuyên đề và các cuộc làm việc với địa phương; đồng thời ban hành nhiều nghị quyết, công điện, chỉ thị nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Bám sát chỉ đạo đó, nhiều bộ, ngành và địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch giải ngân ngay từ đầu năm, thành lập các tổ công tác, thường xuyên rà soát tiến độ, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Đến hết tháng 7, có 9 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong đó, nhiều đơn vị vừa đạt tỷ lệ giải ngân cao, vừa giải ngân khối lượng vốn lớn, như Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng và Tây Ninh. Kết quả này cho thấy, nhiều bộ, ngành và địa phương đã duy trì được tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả giải ngân chung của cả nước.

Siết kỷ luật điều hành, tạo lực đẩy cho chặng cuối năm

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, bên cạnh kết quả giải ngân, một điểm mới trong điều hành đầu tư công năm 2026 là việc tăng cường các công cụ giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện của từng bộ, ngành và địa phương.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1129/QĐ-TTg về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Bộ Tài chính đã hoàn thành hệ thống công nghệ thông tin phục vụ chấm điểm và ban hành văn bản hướng dẫn để các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

Theo lộ trình, căn cứ kết quả giải ngân tháng 7, Bộ Tài chính sẽ vận hành thử hệ thống, gửi kết quả chấm điểm đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương để rà soát, hoàn thiện dữ liệu. Kết quả chấm điểm thử của kỳ báo cáo tháng 7 và tháng 8 sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trước khi áp dụng chính thức.

Theo Bộ Tài chính, việc chấm điểm nhằm lượng hóa kết quả điều hành, tạo cơ sở nhận diện những đơn vị làm tốt, những nơi chậm tiến độ để kịp thời đôn đốc, đồng thời là một trong những tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Cùng với việc công khai kết quả giải ngân hằng tuần, hằng tháng, cơ chế này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, báo cáo từ Bộ Tài chính cũng chỉ ra hàng loạt khó khăn vẫn đang ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Cụ thể, ngoài tình trạng khan hiếm đất đắp, cát, đá và biến động giá vật liệu xây dựng, nhiều dự án tiếp tục vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là việc xác định giá đất, bố trí tái định cư và hoàn thiện các thủ tục quy hoạch. Thời tiết bất lợi tại nhiều địa phương trong tháng 7 cũng khiến công tác thi công, vận chuyển vật liệu và nghiệm thu khối lượng hoàn thành bị gián đoạn.

Bên cạnh đó, một số chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu còn hạn chế về năng lực tổ chức thực hiện; nhiều dự án ODA phải thực hiện quy trình giải ngân, đấu thầu phức tạp theo yêu cầu của nhà tài trợ, trong khi các dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần nhiều thời gian để hoàn thiện giải pháp công nghệ và thủ tục đầu tư.

Trên cơ sở tổng hợp tình hình thực hiện, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã được nêu tại Nghị quyết số 180/NQ-CP; tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn vật liệu xây dựng, giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm; chủ động điều chuyển kế hoạch vốn từ các dự án chậm triển khai sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đồng thời, yêu cầu các chủ đầu tư lập hồ sơ thanh toán ngay sau khi có khối lượng được nghiệm thu, tránh dồn khối lượng giải ngân vào những tháng cuối năm.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra hiện trường, chủ động điều chỉnh kế hoạch thi công để bù tiến độ sau các đợt mưa lớn; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh kế hoạch vốn nhiều lần trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, thực hiện nghiêm việc cập nhật dữ liệu phục vụ chấm điểm giải ngân, bảo đảm kết quả đánh giá phản ánh đúng thực chất tiến độ triển khai của từng bộ, ngành và địa phương.

Với hơn một nửa kế hoạch vốn năm 2026 vẫn còn phải giải ngân trong 5 tháng cuối năm, áp lực hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% là không nhỏ. Tuy nhiên, kết quả đạt được trong 7 tháng đầu năm cho thấy dư địa tăng tốc vẫn còn. Nếu các điểm nghẽn về mặt bằng, nguồn vật liệu, thủ tục đầu tư và tổ chức thực hiện tiếp tục được tháo gỡ kịp thời, cùng với việc phát huy hiệu quả các công cụ điều hành mới như chấm điểm giải ngân và công khai kết quả thực hiện, đầu tư công sẽ tiếp tục phát huy vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2026./.

Vân Hà
Từ khóa:
đầu tư công giải ngân 7 tháng giữ nhịp tăng tốc chặng nước rút bộ tài chính

Bài liên quan

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Cải cách thể chế cần được chuyển thành động lực tăng trưởng thực chất

Cải cách thể chế cần được chuyển thành động lực tăng trưởng thực chất

Lấp dần khoảng trống dữ liệu để đánh giá đúng quy mô nền kinh tế

Lấp dần khoảng trống dữ liệu để đánh giá đúng quy mô nền kinh tế

Dành cho bạn

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp

Đồng bộ giải pháp bình ổn giá, giảm áp lực chi phí cho sản xuất nông nghiệp

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 13,1%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng tăng 13,1%

UOBAM Việt Nam tiên phong chào bán quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam

UOBAM Việt Nam tiên phong chào bán quỹ thị trường tiền tệ tại Việt Nam

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc, đạt gần 42,8 tỷ USD sau 7 tháng

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng tốc, đạt gần 42,8 tỷ USD sau 7 tháng

30 mã cổ phiếu có khả năng vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9

30 mã cổ phiếu có khả năng vào rổ chỉ số FTSE GEIS trong kỳ cơ cấu tháng 9

Đọc thêm

Đề xuất cho các công trình APEC 2027 vừa thi công, vừa hoàn thiện thủ tục

Đề xuất cho các công trình APEC 2027 vừa thi công, vừa hoàn thiện thủ tục

(TBTCO) - Chính phủ đề xuất cho phép các dự án, công trình phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tiếp tục thi công song song với hoàn thiện thủ tục; ghi nhận kết quả, khối lượng đã thực hiện; áp dụng quy trình đơn giản, rút gọn và cơ chế giao đất từng phần đối với dự án BT.
Sửa Luật Đầu tư: Cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính

Sửa Luật Đầu tư: Cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính

(TBTCO) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV của Luật Đầu tư đề xuất giảm danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ 198 xuống còn 141 ngành, nghề; dự kiến cắt giảm khoảng 786 điều kiện kinh doanh và 232 thủ tục hành chính.
Nhiều cách làm, chung mục tiêu khơi thông nguồn lực

Nhiều cách làm, chung mục tiêu khơi thông nguồn lực

(TBTCO) - Không lựa chọn một công thức chung, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp khác nhau để xử lý khối lượng dự án tồn đọng, kéo dài. Dù cách làm có điểm riêng để phù hợp với thực tiễn từng nơi, nhưng điểm chung vẫn là cùng hướng tới mục tiêu đưa các dự án đủ điều kiện trở lại thực hiện, giải phóng nguồn lực đất đai, vốn đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng.
Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan

(TBTCO) - Luật Hải quan được sửa đổi để tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan; cắt giảm và đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh.
Lạm phát chặng cuối năm có đáng lo?

Lạm phát chặng cuối năm có đáng lo?

(TBTCO) - Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2026 đạt 8,18% tạo nền tảng thuận lợi để hoàn thành mục tiêu cả năm. Tuy nhiên, giữ lạm phát dưới 4,5% trong khi vẫn bảo đảm mục tiêu tăng trưởng cao là bài toán khó của kinh tế Việt Nam trong nửa cuối năm 2026.
Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

Gia Lai giải ngân gần 34% vốn đầu tư công, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc

(TBTCO) - Gia Lai đã giải ngân trên 9.322 tỷ đồng vốn đầu tư công, tương đương 33,93% kế hoạch Thủ tướng giao. Tỉnh đang tập trung xử lý các dự án chậm tiến độ, đẩy nhanh đấu giá đất, hoàn thiện thủ tục đầu tư và yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu chịu trách nhiệm nếu để chậm giải ngân.
Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

Đối ngoại và hội nhập tài chính tạo động lực mới cho tăng trưởng nhanh, bền vững

(TBTCO) - Tại phiên khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, ngày 1/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có bài phát biểu tham luận về công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tài chính; thu hút đầu tư nước ngoài phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

Trao quyền để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng

(TBTCO) - Nghị quyết số 79-NQ/TW đặt mục tiêu xây dựng các doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế, giữ vai trò dẫn dắt tăng trưởng. Theo các chuyên gia, mở rộng quyền tự chủ và đổi mới quản trị sẽ là điều kiện then chốt để doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò “đầu tàu”, tạo sức lan tỏa, phát triển bứt phá.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Việt Nam nhập siêu 20,52 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Prudential Việt Nam: Trong kỷ nguyên AI, con người và niềm tin vẫn là trọng tâm của tương lai bảo hiểm

Prudential Việt Nam: Trong kỷ nguyên AI, con người và niềm tin vẫn là trọng tâm của tương lai bảo hiểm

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

Dữ liệu và AI tái định hình ngành bảo hiểm, mở ra chu kỳ tăng trưởng mới

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

VN-Index được kỳ vọng hướng tới vùng 1.800 điểm trong tháng 8

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Giải ngân đầu tư công 7 tháng tăng cả về tỷ lệ và giá trị tuyệt đối

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Infographics: Bức tranh kinh tế TP. Hồ Chí Minh 7 tháng năm 2026

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, tạo thêm dư địa chủ động cho địa phương trong phân bổ nguồn lực

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Cơ chế đặc thù bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Giá năng lượng và đậu tương đồng loạt suy yếu

Giá năng lượng và đậu tương đồng loạt suy yếu

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Ngày 2/8: Giá heo hơi điều chỉnh cục bộ tại cả 3 miền

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Sẽ tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ sở hữu hưởng lợi của Bamboo Airways vì nợ thuế

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (1/8): Tỷ giá trung tâm tăng dù DXY suy yếu, Nhật Bản được ước tính đã dùng 53 tỷ USD hỗ trợ đồng yên

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (3/8): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, USD xuống đáy 6 tuần khi chờ báo cáo việc làm Mỹ

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

SSI chốt quyền trả cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 1/8: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động mạnh

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 2/8: Giá cà phê tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 3/8: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần