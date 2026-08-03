Thuế - Hải quan

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
12:51 | 03/08/2026
(TBTCO) - Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026 và Công điện số 18/CĐ-CT ngày 13/7/2026 của Cục Thuế về việc tập trung nguồn lực triển khai Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh", Thuế tỉnh Thanh Hóa vừa công khai thông tin loạt doanh nghiệp ở trạng thái 03, 05, 06. Ước tính, trên địa bàn có hơn 100 nghìn mã số thuế cần làm sạch.
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Thuế tỉnh Thanh Hóa: Quản lý chặt nguồn thu gắn với tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh Thuế tỉnh Thanh Hóa tăng tốc làm sạch mã số thuế, nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Phòng Quản lý hỗ trợ doanh nghiệp số 1, Thuế tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin của 392 người nộp thuế ở trạng thái 06 - người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; 239 người nộp thuế ở trạng thái 03 - người nộp thuế ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; 112 người nộp thuế ở trạng thái 05 - người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh.

Hơn 100 nghìn mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cần làm sạch
Công chức Thuế tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ hộ kinh doanh làm sạch mã số thuế. Ảnh: Thuế tỉnh Thanh Hóa

Thuế cơ sở 3 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 1.329 người nộp thuế ở trạng thái 06 và 550 người nộp thuế ở trạng thái 03.

Thuế cơ sở 6 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 135 người nộp thuế ở trạng thái 06 và 79 người nộp thuế ở trạng thái 03.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 201 người nộp thuế ở trạng thái 06.

Thuế cơ sở 11 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 393 người nộp thuế, trong đó: 232 người nộp thuế ở trạng thái 06; 161 người nộp thuế ở trạng thái 03.

Thuế cơ sở 12 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 381 người nộp thuế ở trạng thái 06.

Thuế cơ sở 13 tỉnh Thanh Hóa công khai thông tin 1.072 người nộp thuế ở trạng thái 06.

Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, đơn vị đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, từng bộ phận; hướng dẫn thống nhất phương pháp rà soát, xác minh và cập nhật dữ liệu để bảo đảm mỗi mã số thuế phản ánh đúng tình trạng hoạt động thực tế của người nộp thuế.

Thuế tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, các xã, phường xác lập nhanh thông tin định danh của người nộp thuế, như: tên doanh nghiệp, người nộp thuế; địa chỉ hoạt động, người đại diện pháp luật, trạng thái pháp lý; yêu cầu người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ các quy trình thủ tục theo quy định pháp luật có liên quan.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Thanh Hóa cho biết, qua rà soát, ước tính trên địa bàn có hơn 100 nghìn mã số thuế cần phải làm sạch./.

Văn Tuấn
Từ khóa:
mã số thuế Thuế tỉnh Thanh Hóa Chiến dịch làm sạch người nộp thuế trạng thái pháp lý nghĩa vụ tài chính thủ tục chấm dứt

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