Thuế - Hải quan

Kim ngạch nhập khẩu qua sân bay Tân Sơn Nhất tăng 22%, xuất khẩu gặp khó

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

[email protected]
17:57 | 31/07/2026
(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, kim ngạch nhập khẩu trong kỳ công tác tháng 7 gần nhất tăng 22% so với kỳ trước, số doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu tăng 5%. Tuy nhiên, số lượng tờ khai và kim ngạch của nhiều nhóm hàng xuất khẩu suy giảm.
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Theo Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong kỳ từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, có 3.268 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu, tăng 5% so với kỳ trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Đơn vị tiếp nhận 10.525 tờ khai nhập khẩu, tăng 6% so với kỳ trước, với kim ngạch đạt 875 triệu USD, tăng 22%. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu gồm thủy hải sản tươi sống, thực phẩm, rau củ quả, trái cây tươi và đông lạnh, phụ tùng máy bay, máy móc cơ khí và đá quý.

Hoạt động xuất nhập cảnh qua cửa khẩu hàng không cũng tiếp tục tăng. Trong kỳ, tổng số hành khách xuất nhập cảnh đạt 8.897 lượt, tăng 4,8% so với kỳ trước; số chuyến bay xuất nhập cảnh cũng đạt 8.897 chuyến, tăng 4,8%.

Ở chiều ngược lại, hoạt động xuất khẩu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Trong kỳ, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất làm thủ tục cho 5.396 tờ khai xuất khẩu, với kim ngạch 189,7 triệu USD.

Theo đơn vị, diễn biến phức tạp của tình hình địa chính trị trên thế giới đã đẩy chi phí vận chuyển quốc tế tăng cao, khiến nhiều doanh nghiệp giảm đơn hàng, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này làm giảm số lượng tờ khai và kim ngạch của nhiều nhóm hàng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, nguồn cung thủy hải sản và nông sản cũng giảm mạnh do mất mùa, thiên tai, trong khi một số sản phẩm chưa đáp ứng các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất gồm thủy hải sản tươi sống, cá cảnh, thực phẩm, rau củ quả, trái cây tươi và đông lạnh, phụ tùng máy bay, máy móc cơ khí, hàng thời trang cùng một số mặt hàng đặc thù.

Về thu ngân sách, trong kỳ từ ngày 15/6 đến 14/7/2026, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thu 683,5 tỷ đồng, tăng 0,87% so với kỳ trước. Lũy kế từ đầu năm, số thu đạt 4.696 tỷ đồng, bằng 63,25% dự toán được giao và tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị cũng cho biết không phát sinh nợ thuế trong kỳ./.

Lạc Nguyên
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