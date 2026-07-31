Thị trường chứng khoán nửa cuối năm đứng trước cơ hội và phép thử mới

PV: Từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã trải qua nhiều nhịp tăng - giảm đan xen. Theo ông, những yếu tố nào đã chi phối diễn biến thị trường và đâu là nền tảng quan trọng cho triển vọng những tháng cuối năm 2026?

Ông Bùi Văn Huy: Theo tôi, thị trường chứng khoán từ đầu năm đến nay chịu tác động đồng thời của hai lực kéo trái chiều. Một mặt, nền kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tín dụng mở rộng và hoạt động đầu tư nước ngoài tích cực. Mặt khác, môi trường đầu tư chịu áp lực từ giá năng lượng, lạm phát, tỷ giá và chi phí vốn gia tăng. Điều này lý giải vì sao thị trường vẫn duy trì mặt bằng điểm số tương đối cao, nhưng liên tục xuất hiện các nhịp điều chỉnh và phục hồi với biên độ lớn.

Ông Bùi Văn Huy

GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18% so với cùng kỳ năm 2025 và tín dụng đến cuối tháng 6 tăng 7,41% so với đầu năm là những tín hiệu tích cực đối với triển vọng doanh thu và lợi nhuận doanh nghiệp. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế cao không đồng nghĩa thị trường sẽ tăng đồng đều. Khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và lạm phát cơ bản vẫn trên 4%, Ngân hàng Nhà nước phải cân bằng giữa mục tiêu hỗ trợ tăng trưởng với kiểm soát lạm phát, tỷ giá và thanh khoản, khiến dư địa giảm mạnh lãi suất không còn nhiều.

Dòng tiền cũng thận trọng hơn khi thanh khoản suy giảm trong quý II và khối ngoại tiếp tục bán ròng. Điều này cho thấy, đà tăng của chỉ số chưa đi cùng sự cải thiện đồng đều về thanh khoản và độ rộng thị trường.

Theo tôi, nền tảng quan trọng của thị trường trong những tháng cuối năm sẽ phụ thuộc vào khả năng lợi nhuận doanh nghiệp bắt kịp mặt bằng định giá, lạm phát và tỷ giá được kiểm soát, đồng thời dòng tiền quay trở lại các nhóm ngành có nền tảng cơ bản. Nếu những điều kiện này được duy trì, tăng trưởng kinh tế và tiến trình nâng hạng sẽ tiếp tục củng cố xu hướng trung hạn của thị trường.

PV: Khi kết quả kinh doanh quý II dần được phản ánh vào giá cổ phiếu, theo ông, những yếu tố nào sẽ quyết định diễn biến của thị trường trong thời gian tới?

Ông Bùi Văn Huy: Giai đoạn này sẽ đánh dấu sự chuyển dịch từ giao dịch dựa trên kỳ vọng sang đánh giá khả năng hiện thực hóa lợi nhuận của doanh nghiệp. Nhà đầu tư sẽ không chỉ nhìn vào tốc độ tăng trưởng, mà còn quan tâm nhiều hơn đến chất lượng lợi nhuận, khả năng duy trì biên lợi nhuận và triển vọng hoàn thành kế hoạch cả năm. Vì vậy, sự phân hóa sẽ rõ nét hơn, đặc biệt ở những nhóm cổ phiếu đã tăng mạnh trước mùa công bố kết quả kinh doanh.

Bên cạnh kết quả kinh doanh, diễn biến lãi suất, tăng trưởng tín dụng và tỷ giá sẽ tiếp tục chi phối xu hướng thị trường. Trong bối cảnh lạm phát vẫn ở mức cao, dư địa duy trì môi trường lãi suất thấp sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng kiểm soát lạm phát và ổn định tỷ giá.

Ngoài ra, giá dầu và diễn biến địa chính trị tiếp tục là những rủi ro bên ngoài cần theo dõi do có thể tạo áp lực lên lạm phát, tỷ giá và dư địa điều hành lãi suất.

Việc thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell đưa vào nhóm mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9/2026 sẽ tạo thêm động lực về tâm lý và thu hút dòng vốn. Tuy nhiên, xu hướng tăng bền vững vẫn phải được xác nhận bằng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp, thanh khoản và sự ổn định của các yếu tố vĩ mô.

Nhìn chung, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục vận động theo hướng phân hóa thay vì hình thành một xu hướng tăng đồng đều. Những doanh nghiệp duy trì tăng trưởng thực chất sẽ có nhiều cơ hội thu hút dòng tiền hơn trong giai đoạn tới.

PV: Ông có khuyến nghị gì đối với nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường được kỳ vọng tích cực hơn nhờ kết quả kinh doanh, triển vọng dòng vốn ngoại và những cải cách về thể chế, chính sách? Chiến lược đầu tư nào nên được ưu tiên trong những tháng cuối năm 2026, thưa ông?

Ông Bùi Văn Huy: Những cải thiện về tăng trưởng kinh tế, kết quả kinh doanh và nâng hạng tạo ra triển vọng tích cực cho thị trường trong trung hạn, nhưng chưa đủ để loại bỏ rủi ro trong ngắn hạn. Thanh khoản đang thấp hơn giai đoạn đầu năm, khối ngoại chưa đảo chiều bền vững và mặt bằng lãi suất huy động có dấu hiệu tăng. Vì vậy, chiến lược phù hợp không phải là mua đuổi theo mọi câu chuyện tích cực, mà là giải ngân có chọn lọc khi giá cổ phiếu tạo ra biên an toàn hợp lý.

Triển vọng thị trường nửa cuối năm được đánh giá tích cực, nhưng sẽ tiếp tục phân hóa theo chất lượng doanh nghiệp. Ảnh Đức Thanh

Theo tôi, nhà đầu tư nên ưu tiên doanh nghiệp có lợi nhuận đến từ hoạt động cốt lõi, dòng tiền thực, đòn bẩy được kiểm soát và khả năng duy trì tăng trưởng trong năm 2027. Trong bối cảnh thị trường phân hóa, chất lượng bảng cân đối và khả năng chống chịu trước biến động lãi suất, tỷ giá sẽ quan trọng hơn việc doanh nghiệp thuộc một ngành đang được quan tâm.

Về câu chuyện nâng hạng, theo kế hoạch của FTSE, giai đoạn đầu chỉ đưa vào 10% trọng số đầu tư và quá trình bổ sung kéo dài đến tháng 9/2027. Vì vậy, việc một cổ phiếu xuất hiện trong danh sách dự kiến không bảo đảm rằng giá sẽ tăng liên tục hoặc dòng vốn sẽ vào ngay với quy mô lớn. Một phần kỳ vọng có thể được phản ánh trước ngày cơ cấu, trong khi hiệu quả đầu tư cuối cùng vẫn phụ thuộc vào định giá và lợi nhuận doanh nghiệp.

Vì vậy, danh mục nên được xây dựng theo hướng cân bằng giữa các doanh nghiệp đầu ngành có thanh khoản tốt với một phần cơ hội tăng trưởng có động lực riêng từ đầu tư, FDI, tiêu dùng hoặc chuyển đổi số. Việc sử dụng margin cần được kiểm soát khi thanh khoản suy giảm, đồng thời nên duy trì tỷ trọng tiền mặt đủ để xử lý biến động và tận dụng các nhịp điều chỉnh.

PV: Xin cảm ơn ông!